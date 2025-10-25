Ferrán Adrià, chef con 40 años de experiencia: "Para unas lentejas sabrosas hay que olvidarse del sofrito de toda la vida"

0 votos

Total: 40 min

Comensales: 4

El conocido chef español Ferrán Adrià tiene claro que un buen guiso necesita un buen sofrito de base. La forma en la que se prepara varía en función de la receta que se vaya a elaborar y en algunos casos, al contrario de lo que se pueda pensar, no necesitan muchas horas de cocción.

El cocinero de 63 años es conocido por su cocina vanguardista, pero también por sus recetas rápidas y sencillas de empresas. De hecho, él mismo fue uno de los primeros en proponer la preparación de una tortilla de patatas usando patatas de bolsa.

Uno de los grandes avances en el terreno culinario ha sido la posibilidad de preparar guisos rápidos con gran sabor, como las lentejas negras, que inventó el cocinero aprovechando el confinamiento por la pandemia sanitaria del coronavirus.

Las lentejas negras de Ferrán Adrià

Las lentejas negras son un guiso muy rápido y sencillo de hacer, ya que opta por usar lentejas cocidas y fumet de pescado de bote, ambos productos que se pueden comprar directamente en el supermercado y tenerlas siempre listas para su preparación.

Se trata de una receta rápida, y esto incluye el sofrito. Ferrán Adrià explica que los sofritos de las lentejas tradicionales acostumbran a llevar cebolla, pimiento y ajo, entre otros ingredientes, pero el suyo es muy distinto.

En su caso, opta por preparar unas lentejas negras de una forma similar al arroz negro. Opta por usar sepia que hay que pedir en la pescadería con su tinta para que adquieran ese color negro tan típico del arroz negro.

Su forma de hacer el sofrito de una forma más rápida es usar ajo, tomate triturado y vino blanco a la olla en el momento en el que la sepia esté dorada, para luego agregar agua para hidratarlo todo, que es lo contrario a lo que se haría con un sofrito normal.

El objetivo del sofrito es dejar que las verduras puedan soltar toda su agua, por lo que realmente prepara lo que sería un sofrito a la inversa. En esta elaboración, hay que tener mucho cuidado para conseguir el mejor resultado.

De esta forma, el chef catalán tiene claro que “para unas lentejas sabrosas hay que olvidarse del sofrito de toda la vida” y preparar esta alternativa que ofrece un gran resultado.

Ingredientes de las lentejas negras de Ferran Adrià 1 sepia con tinta

1 diente de ajo

1 tomate

Pimentón dulce

Vino blanco

1 bote de lentejas cocidas (o lentejas cocidas previamente en casa)

2 cucharaditas de alioli

Fumet de pescado

Aceite de oliva

Sal al gusto Paso 1 Cortar la sepia en dados (dejando su tinta). Paso 2 Calentar aceite en una olla a fuego medio-alto y dorar la sepia durante unos minutos, removiendo para que no se pegue. Paso 3 Cortar el ajo en láminas y pelar y triturar el tomate. Paso 4 Añadir el ajo, el tomate triturado y una pizca de pimentón a la olla. Paso 5 Incorporar un chorro de agua con el fuego fuerte, evitando que hierva. Paso 6 Cuando el líquido casi se haya evaporado, añadir un chorrito de vino blanco y sal al gusto. Cocinar unos 10 minutos, removiendo de vez en cuando. Paso 7 Si la mezcla empieza a pegarse, añadir un poco más de agua. Paso 8 Agregar las lentejas cocidas y un chorro de fumet de pescado. Paso 9 Remover y dejar que reduzca hasta que todo quede integrado. Paso 10 Añadir dos cucharaditas de alioli para el toque final. Paso 11 Servir caliente y disfrutar recién hecho.

Las lentejas negras de Ferrán Adrià son una manera de poder disfrutar de este alimento que es un gran aliado para disfrutar de un mayor bienestar físico gracias a todos los beneficios y propiedades beneficiosas que puede aportar a nuestra salud.

Las lentejas son conocidas por su alto contenido de hierro, que en combinación con el ácido fólico y la vitamina C, pueden ayudar a prevenir la anemia y a mantener una correcta circulación de oxígeno en el cuerpo.

Por otro lado, se trata de una excelente fuente de proteína vegetal y fibra, lo que contribuye a disfrutar de una excelente salud digestiva, aumentar la saciedad y construir los tejidos, así como para poder mantenerlos en perfecto estado.

La fibra, por su parte, ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre, lo que también resulta beneficioso para la salud del corazón. Igualmente, nos encontramos ante un alimento con bajo índice glucémico, lo que ayuda a controlar de forma más sencilla los niveles de azúcar en sangre.

Finalmente, tener en cuenta que las lentejas realizan un gran aporte de minerales esenciales para cuidar la salud del sistema nervioso y la función renal, como el potasio, el magnesio, el zinc o el selenio.