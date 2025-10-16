Karlos Arguiñano (77), chef, y su truco para unas patatas rellenas perfectas: una receta fácil y sabrosa

0 votos

Total: 1 h 40 min

Comensales: 4

Las patatas rellenas son un plato muy versátil y famoso en varias culturas, especialmente en la cocina española y la latinoamericana. Consisten en patatas cocidas o asadas, vaciadas y rellenas con todo tipo de ingredientes, desde carne o pescado hasta verduras y quesos.

Son perfectas como entrante, plato principal, guarnición e incluso aperitivo si se usan patatas pequeñas. En España, uno de los rellenos más clásicos es el de carne picada mezclada con verduras, cocinadas lentamente y condimentadas con vino y caldo para dar más sabor.

Pero también puede elaborarse una versión vegetariana deliciosa como la que propone el chef Karlos Arguiñano en un episodio de su programa Cocina Abierta.

​Se trata de unas patatas rellenas de champiñones al ajillo, una sencilla y saludable receta muy fácil de preparar que podemos servir a la hora de la cena acompañada de esta exótica ensalada a base de espinacas y rúcula del chef Rodrigo de la Calle.

Patatas rellenas al estilo Arguiñano

A continuación detallamos el paso a paso de la receta, aunque advertimos que si queréis hacer la receta mucho más rápido basta con usar champiñones de lata laminados y cocer las patatas en una olla exprés (unos 6 minutos) o en el microondas (unos 10 minutos) en lugar de en una olla normal al fuego.

Ingredientes Patatas, 4

Champiñones, 300 g

Ajo, 2 dientes

Queso mozzarella rallado, 125 g

Vino blanco, 100 ml

Aceite de oliva virgen extra

Sal y perejil, al gusto Paso 1 Calentamos agua en una cazuela grande. Lavamos las patatas, las metemos en la cazuela, sazonamos, tapamos y las cocemos durante 35-40 minutos. Luego escúrrelas y espera a que se templen. Paso 2 Lavamos los champiñones, los cortamos por la mitad y reservamos. Paso 3 Calentamos una sartén grande con 3 cucharadas de aceite. Pelamos los dientes de ajo, los cortamos en daditos y los agregamos a la sartén. Sazonamos y salteamos durante 3-4 minutos. Vertemos el vino y cocinamos durante 6-8 minutos. Paso 4 Cortamos las patatas por la mitad y las vaciamos, teniendo cuidado de no romperles la piel. Sazonamos la pulpa de las patatas, añadimos un poco de perejil picado y las machacamos. Incorporamos el puré de patata a la sartén donde están los champiñones y mezclamos bien. Paso 5 Rellenamos las patatas, las colocamos sobre una bandeja de horno y las cubrimos con queso rallado. Las gratinamos en el horno con el calor de la parte de arriba hasta que se calienten y se funda el queso. Paso 6 Finalmente, servimos cada patata en un plato.

Consejos adicionales

Esta receta destaca por su versatilidad, ya que puede servir como base para aprovechar distintos alimentos o restos que tengamos en casa, convirtiéndose así en un excelente plato de aprovechamiento.

Para preparar las patatas rellenas, conviene escoger patatas de tamaño similar, de modo que se cuezan de forma uniforme. Con un vaciador, se extrae la pulpa interior dejando una capa de aproximadamente medio centímetro de grosor.

Estas patatas rellenas resultan divertidas tanto de preparar como de comer, aunque es importante elegir bien la variedad: deben quedar tiernas sin romperse y tener una piel fina que facilite su manipulación.

La variedad Monalisa es una de las más adecuadas, ya que se adapta perfectamente a todo tipo de preparaciones (fritas, cocidas o al horno) y, además, es fácil de encontrar en la mayoría de supermercados y mercados tradicionales.

https://youtube.com/shorts/AdS0X4niRwE?si=9NKKkSbDRoTAOYoE

Otras ideas de patatas rellenas