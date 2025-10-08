Tim Anderson (41 años), chef, alto y claro: "Para hacer unas patatas rellenas perfectas en el microondas, este es mi truco"

0 votos

Comensales: 2-4

Las patatas rellenas son una opción versátil, fácil y sabrosa que puede salvar muchas situaciones. Ya sea como entrante, plato principal o guarnición (dependiendo del tamaño de la patata), se trata de una comida deliciosa y socorrida que puedes improvisar en poco tiempo.

Se puede preparar asando las patatas, cociéndolas o friéndolas; después se vacían y rellenan con mezclas variadas. Luego normalmente se gratinan, hornean o especian al gusto de cada comensal.

El chef y escritor estadounidense Tim Anderson, ganador de la edición británica de MasterChef en 2011, es un aficionado de esta receta, de la cual incluye su propia versión en su libro Cocina con microondas. Deliciosas recetas para ahorrar tiempo, esfuerzo y energía (2025).

"Asocio este plato con oscuros bares estadounidenses y cadenas de restaurantes para toda la familia como TGI Friday's. Pero gracias a mi microondas, ahora puedo disfrutar de esta deliciosa y versátil receta sin tener que pisar esos lugares tan terribles", cuenta Anderson.

Trucos para unas patatas perfectas

Se recomienda lavar bien la piel siempre antes de cocerlas (ya sea en una olla al fuego, en el microondas o en el microondas) y pinchar las patatas para comprobar que estén bien cocidas: el cuchillo o tenedor debe penetrar fácilmente.

En cuanto al relleno, se aconseja prepararlo aparte y mezclarlo con el interior extraído de las patatas para ganar cremosidad. Además, lo ideal es usar ingredientes que fundan bien, como distintos tipos de queso, y añadir nata o leche evaporada para que todo quede ligado y sabroso.

Si usamos relleno de carne, es buena idea guardarlo en la nevera durante varias horas (o toda la noche) para que los sabores se asienten y todo quede más jugoso.

Asimismo, para más sabor puedes sazonar con especias y hierbas frescas (orégano, cebollino o pimienta negra) justo antes de gratinar.

Patatas asadas rellenas de Tim Anderson

Ingredientes Beicon, 4 lonchas

Patatas para hornear medianas, 2

Aceite de oliva, al gusto

Sal, al gusto

Ajo granulado, 2 golpes

Pimienta negra, al gusto

Eneldo seco, 1/4

Queso rallado para funfir, 50 g

Crema agria, 50 g

Mostaza a la antigua o de Dijon, 1 cucharada

Salsa Perrins, 1 chorrito

Tabasco, 1 chorrito

Sal, al gusto

Cebollino picado fino, un puñado

Pimentón, unas pizcas Paso 1 Coloca las lonchas de beicon en un plato y cuécelas, sin cubrir, 4 minutos a potencia 6 en el microondas. A mitad de la cocción, dales la vuelta y colócalas en otra zona del plato. Cubre el beicon ligeramente con un trozo de cocina para evitar las salpicaduras y sigue cocinando en ráfagas de un minuto hasta que quede tan crujiente y dorado como quieras, unos 6 minutos en total. Deja que se enfríen las lonchas y después pícalas gruesas. Reserva. Paso 2 Pinta las patatas con aceite de oliva y sal por toda la superficie y pínchalas varias veces con un tenedor. Paso 3 Coloca las patatas en el plato que hayas usado para preparar el beicon y cuécelas de 10 a 12 minutos, dándoles la vuelta cuando haya transcurrido la mitad del tiempo, hasta que estén blandas. Luego, deja que se enfríen por completo. Paso 4 Corta las patatas frías por la mitad y vacíalas para obtener cuatro 'barquitos' de piel de patata y un bol relleno de patata cocida. Paso 5 Aplasta la patata e incorpora el resto de ingredientes, reservando unas pizcas de cebollino para decorar. Pruébalo y rectifica el punto de sal a tu gusto. Paso 6 Rellena las patatas con la mezcla de puré de patata y cuécelas 7 minutos sin cubrirlas. Paso 7 Para servir, decóralas con el beicon, el cebollino y una o dos pizcas de pimentón.

