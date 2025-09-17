Jaime Maurelo, chef, y la clave para unas lentejas de abuela con más sabor: "Un truco que consiste en estos 2 ingredientes"

0 votos

Total: 1 h 10 min

Comensales: 3

Las lentejas, humildes en apariencia pero gigantes en valor nutricional, han acompañado a la humanidad desde tiempos remotos.

Ingredientes Lentejas secas, 250 gr

Ajo, 2 dientes

Puerro, 1/2

Pimiento rojo, 1/2

Cebolla mediana, 1

Zanahorias, 2

Tomate triturado, 200 gr

Pimentón, 1 cucharada

Curry, 1/2 cucharada

Comino, 1/2 cucharada

Tocino, 1

Chorizo, 1

Morcilla, 1

Punta de jamón

Sal, al gusto

Agua, hasta cubrir las lentejas Paso 1 Corta y pela toda las verduras. Sofríe los dientes de ajo en una olla con un poco de aceite. Pasados unos minutos, retira el ajo y en ese mismo aceite agrega las verduras y póchalas. Paso 2 Cuando las verduras estén pochadas, añade el pimentón, después el tomate, remueve y cocínalo hasta que esté bien tostado. Añade el curry y el comino y remueve otra vez. Paso 3 Ahora añade las lentejas, el chorizo, la morcilla y el tocino y echa agua hasta cubrir por completo todos los ingredientes. Paso 4 Deja que se cocinen con la tapa medio cerrada a fuego medio en torno a una hora. Paso 5 Una vez lo hemos dejado ese tiempo dándole vueltas de vez en cuando para que no se peguen las lentejas, levantamos la tapa y servimos las lentejas.

Originarias de Asia y cultivadas desde hace más de 9.000 años, estas legumbres forman parte de la identidad gastronómica de países mediterráneos y latinoamericanos.

Su versatilidad, bajo coste y riqueza en nutrientes las han convertido en un alimento imprescindible en la dieta diaria, especialmente en aquellas recetas que evocan la memoria de la cocina hogareña.

Entre todas las versiones que existen, la llamada 'receta de la abuela' ocupa un lugar especial en el corazón de muchos.

No se trata de una fórmula estricta, sino de un ritual que combina tradición, paciencia y cariño, ingredientes que no se compran en el mercado pero que marcan la diferencia en el plato.

Lentejas sabrosas

El cocinero Jaime Maurelo, conocido en redes sociales como @by_maure, ha compartido su receta de 'lentejas de la abuela' con algunos ingredientes no tan habituales que le aportan un sabor diferente al tradicional.

Maurelo, que se define como "entre-tenedor gastronómico", cuenta con más de 260.000 seguidores en TikTok y más de 460.000 en Instagram.

Lo más particular de su guiso de lentejas es que lleva curry y comino, dos productos que ninguna de nuestras abuelas se habría atrevido a poner en la olla. Todos los detalles del plato justo abajo:

La clave está en no tener prisa: las personas con más experiencia en la cocina saben que los buenos guisos se cocinan a fuego lento y con mimo.

El resultado es un plato denso, nutritivo y reconfortante. No en vano las lentejas son una de las principales fuentes de proteínas vegetales y hierro, lo que las convierte en perfectas aliadas contra la anemia y en un alimento ideal para quienes no consumen carne.

Además, su aporte de fibra favorece la digestión y proporciona una sensación de saciedad que las hace ideales para cualquier comida principal.

Más allá de los nutrientes, el guiso de lentejas encarna un valor cultural profundo. Es un plato que se prepara en familia, que recuerda la infancia, que se transmite de generación en generación.

En tiempos acelerados, de comidas rápidas y café de máquina, volver a las recetas de nuestros mayores es también un acto de resistencia: es elegir la paciencia, el esmero y lo natural frente a la inmediatez y lo artificial.

Así, las lentejas no sólo alimentan el cuerpo, también reavivan la memoria colectiva. Cada cucharada es un viaje en el tiempo, una invitación a la mesa de quienes, con sencillez y sabiduría, nos enseñaron que en la cocina más 'modesta' se esconde la verdadera grandeza.