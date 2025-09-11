El chef Gordon Ramsay.

El chef Gordon Ramsay.

Recetas

Gordon Ramsay, chef, rotundo: "Para que el salmón quede más sabroso, la clave es marinarlo antes con..."

Para realzar el sabor del salmón, el chef recurre a un truco poco habitual con el que logra un glaseado perfecto, jugoso y lleno de matices.

Más información: Pedro Subijana (76 años), chef español, alto y claro: "Mi truco para que el lenguado tenga más sabor, no está en la guarnición"

Publicada

0 votos

  • Total: 30 min
  • Comensales: 5

El salmón es uno de los pescados más valorados en la cocina española por su riqueza nutricional y su sabor único. Una fuente natural de proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3 y múltiples vitaminas. Además, este pescado azul se adapta casi a cualquier receta.

Desde preparaciones sencillas como una ensalada tibia o una tosta, hasta platos elaborados al horno o incluso marinado en crudo, este pescado es capaz de elevar su sabor con todo tipo de técnicas culinarias.

Y es que, su textura jugosa y su sabor suave permiten combinarlo con salsas cítricas, ingredientes dulces, hierbas aromáticas o incluso toques picantes.

gordon-ramsay-chef-7-estrellas-michelin-confirma-clave-pollo-mas-sabroso

Un comodín perfecto tanto para cualquier comida del día como para sorprender en una comida especial. Y hay un truco que lo eleva aún más y que el chef Gordon Ramsay revela en una de sus recetas para potenciar su sabor: el marinado previo.

Para ello, el cocinero opta por marinar el salmón la noche anterior con el fin de que cambie de color y absorba mucho más el sabor. Sin embargo, también propone otra opción para los que no dispongan de tanto tiempo para prepararlo, marinarlo unos 10 o 15 minutos antes de cocinarlo.

Receta de salmón teriyaki de Gordon Ramsay

En este caso, Gordon Ramsay opta por un marinado de vino de arroz, sirope de arce, jengibre, ajo en láminas, sal, pimienta y un toque de aceite de oliva. Ramsay recalca que tanto el jengibre como el ajo en este marinado son los encargados de mejorar el sabor y conseguir un glaseado mucho más delicioso.

El chef acompaña esta receta de salmón con una ensalada de fideos soba de trigo sarraceno y con verduras saludables y semillas. Una opción que el chef propone para conseguir una "cena saludable fresca, casera y llena de nutrientes".

Ingredientes

Ingredientes del salmón teriyaki

  • Filetes de salmón, 5 unidades
  • Sal y pimienta al gusto
  • Ajo en rodajas, 1 unidad
  • Jengibre en rodajas, al gusto
  • Salsa de soja, 3 cucharadas
  • Vino de arroz, 1/2 vaso
  • Sirope de arce al gusto
  • Aceite de oliva, un chorro

Paso 1

Sazona el salmón con la sal y la pimienta, corta el ajo en rodajas y combínalo con el jengibre en un recipiente.

Paso 2

Añade tres cucharadas de salsa de soja, incorpora el vino de arroz y añade el sirope de arce al gusto.

Paso 3

Pon un toque de aceite de oliva y frota el salmón con el marinado. Déjalo reposar en la nevera al menos 10-15 minutos o, si es posible, toda la noche.

Paso 4

Calienta una sartén y coloca los filetes de salmón en la sartén con la piel hacia abajo. Vierte el resto de la marinada sobre el salmón mientras se cocina.

Paso 5

Para glasear, inclina la sartén y usa una cuchara para rociar la marinada caliente sobre el salmón. Cocina hasta que tenga un color agradable, esté crujiente y bien glaseado.

Paso 6

Retira el salmón de la sartén con cuidado y sirve inmediatamente, acompañado de ensalada de fideos soba con verduras y semillas al gusto.