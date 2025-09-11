Gordon Ramsay, chef, rotundo: "Para que el salmón quede más sabroso, la clave es marinarlo antes con..."
Para realzar el sabor del salmón, el chef recurre a un truco poco habitual con el que logra un glaseado perfecto, jugoso y lleno de matices.
- Total: 30 min
- Comensales: 5
El salmón es uno de los pescados más valorados en la cocina española por su riqueza nutricional y su sabor único. Una fuente natural de proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3 y múltiples vitaminas. Además, este pescado azul se adapta casi a cualquier receta.
Desde preparaciones sencillas como una ensalada tibia o una tosta, hasta platos elaborados al horno o incluso marinado en crudo, este pescado es capaz de elevar su sabor con todo tipo de técnicas culinarias.
Y es que, su textura jugosa y su sabor suave permiten combinarlo con salsas cítricas, ingredientes dulces, hierbas aromáticas o incluso toques picantes.
Un comodín perfecto tanto para cualquier comida del día como para sorprender en una comida especial. Y hay un truco que lo eleva aún más y que el chef Gordon Ramsay revela en una de sus recetas para potenciar su sabor: el marinado previo.
Para ello, el cocinero opta por marinar el salmón la noche anterior con el fin de que cambie de color y absorba mucho más el sabor. Sin embargo, también propone otra opción para los que no dispongan de tanto tiempo para prepararlo, marinarlo unos 10 o 15 minutos antes de cocinarlo.
En este caso, Gordon Ramsay opta por un marinado de vino de arroz, sirope de arce, jengibre, ajo en láminas, sal, pimienta y un toque de aceite de oliva. Ramsay recalca que tanto el jengibre como el ajo en este marinado son los encargados de mejorar el sabor y conseguir un glaseado mucho más delicioso.
El chef acompaña esta receta de salmón con una ensalada de fideos soba de trigo sarraceno y con verduras saludables y semillas. Una opción que el chef propone para conseguir una "cena saludable fresca, casera y llena de nutrientes".
Ingredientes
Ingredientes del salmón teriyaki
- Filetes de salmón, 5 unidades
- Sal y pimienta al gusto
- Ajo en rodajas, 1 unidad
- Jengibre en rodajas, al gusto
- Salsa de soja, 3 cucharadas
- Vino de arroz, 1/2 vaso
- Sirope de arce al gusto
- Aceite de oliva, un chorro
Paso 1
Sazona el salmón con la sal y la pimienta, corta el ajo en rodajas y combínalo con el jengibre en un recipiente.
Paso 2
Añade tres cucharadas de salsa de soja, incorpora el vino de arroz y añade el sirope de arce al gusto.
Paso 3
Pon un toque de aceite de oliva y frota el salmón con el marinado. Déjalo reposar en la nevera al menos 10-15 minutos o, si es posible, toda la noche.
Paso 4
Calienta una sartén y coloca los filetes de salmón en la sartén con la piel hacia abajo. Vierte el resto de la marinada sobre el salmón mientras se cocina.
Paso 5
Para glasear, inclina la sartén y usa una cuchara para rociar la marinada caliente sobre el salmón. Cocina hasta que tenga un color agradable, esté crujiente y bien glaseado.
Paso 6
Retira el salmón de la sartén con cuidado y sirve inmediatamente, acompañado de ensalada de fideos soba con verduras y semillas al gusto.