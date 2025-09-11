Gordon Ramsay, chef, rotundo: "Para que el salmón quede más sabroso, la clave es marinarlo antes con..."

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 5

El salmón es uno de los pescados más valorados en la cocina española por su riqueza nutricional y su sabor único. Una fuente natural de proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega-3 y múltiples vitaminas. Además, este pescado azul se adapta casi a cualquier receta.

Desde preparaciones sencillas como una ensalada tibia o una tosta, hasta platos elaborados al horno o incluso marinado en crudo, este pescado es capaz de elevar su sabor con todo tipo de técnicas culinarias.

Y es que, su textura jugosa y su sabor suave permiten combinarlo con salsas cítricas, ingredientes dulces, hierbas aromáticas o incluso toques picantes.

Un comodín perfecto tanto para cualquier comida del día como para sorprender en una comida especial. Y hay un truco que lo eleva aún más y que el chef Gordon Ramsay revela en una de sus recetas para potenciar su sabor: el marinado previo.

Para ello, el cocinero opta por marinar el salmón la noche anterior con el fin de que cambie de color y absorba mucho más el sabor. Sin embargo, también propone otra opción para los que no dispongan de tanto tiempo para prepararlo, marinarlo unos 10 o 15 minutos antes de cocinarlo.

Receta de salmón teriyaki de Gordon Ramsay

En este caso, Gordon Ramsay opta por un marinado de vino de arroz, sirope de arce, jengibre, ajo en láminas, sal, pimienta y un toque de aceite de oliva. Ramsay recalca que tanto el jengibre como el ajo en este marinado son los encargados de mejorar el sabor y conseguir un glaseado mucho más delicioso.

El chef acompaña esta receta de salmón con una ensalada de fideos soba de trigo sarraceno y con verduras saludables y semillas. Una opción que el chef propone para conseguir una "cena saludable fresca, casera y llena de nutrientes".