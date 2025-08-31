Sergio Benito (48), panadero, sobre la receta de pan casero más fácil: "No necesitas amasar y lleva 4 ingredientes"
El chef y panadero Sergio Benito muestra cómo preparar pan casero paso a paso con una receta sencilla y saludable para hacer en el horno.
- Total: 1 h 30 min
- Comensales: 10
El pan es uno de los alimentos básicos más consumidos cada día en España, con un consumo medio por persona que supera los 27 kilos al año, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un alimento muy arraigado a nuestra cultura, pero que lleva años en el punto de mira de los nutricionistas, con opciones encontradas sobre su papel en la dieta.
Y es que, mientras algunos expertos lo defienden como una fuente accesible de hidratos de carbono complejos, fibra y proteínas vegetales (especialmente en el caso de las versiones integrales y artesanas), otros advierten sobre los riesgos del consumo habitual de panes ultraprocesados, ricos en harinas refinadas, azúcares añadidos y sal.
¿La clave? Saber elegir. Aprender a leer las etiquetas puede marcar una gran diferencia, pero también ganar terreno en casa: elaborando nuestro propio pan artesano y controlando los ingredientes, se ha convertido en una opción cada vez más popular.
Elaborarlo de forma artesana permite controlar los ingredientes, evitar aditivos innecesarios y redescubrir un alimento esencial desde su origen. Una de las recetas más sencillas para iniciarse en esta práctica la compartía recientemente el maestro panadero y chef Sergio Benito a través de uno de sus vídeos de Youtube.
La receta que propone el chef es sencilla: una combinación de harina panadera y harina integral y con una hidratación alta (80%) que da como resultado una miga tierna y alveolada. Para comenzar la receta, el experto panadero parte de una mezcla de agua, con levadura y sal a la que añade las harinas.
Tras un reposo inicial, la masa se trabaja con el método de amasado italiano, que consiste en golpear y plegar la masa durante breves intervalos. Después, comienza una fermentación de dos horas, durante la cual el chef realiza pliegues cada 20 o 30 minutos para desarrollar el gluten.
Una vez fermentada, la masa se divide en dos piezas, se forma en bolas, se deja reposar y, tras una segunda fermentación, se hornea sobre piedra a alta temperatura. ¿El resultado? Dos hogazas artesanas de casi un kilo cada una con una corteza crujiente y listas para disfrutar o congelar.
Ingredientes
Ingredientes del pan de Sergio Benito
- Harina de trigo panadera (10% proteína), 700 g
- Harina de trigo integral, 300 g
- Agua, 800 g
- 5 g de levadura fresca prensada o 2 g de levadura seca)
- Sal, 20 g
Paso 1
En unbol grande añade los 800 g de agua y disuelve los 5 g de levadura fresca y la sal y mezcla bien con unas varillas.
Paso 2
Incorpora los 700 g de harina panadera y luego los 300 g de harina integral y mezcla todo con la mano hasta que no quede agua ni harina seca.
Paso 3
Raspa las paredes del bol para recoger toda la masa y deja reposar la mezcla 20 minutos a temperatura ambiente.
Paso 4
Con las manos mojadas, saca la masa del bol y pásala a la mesa. Amasa unos segundos con el método de golpear y plegar (amasado italiano).
Paso 5
Si se pega, usa una rasqueta para ayudarte. Devuelve la masa al bol, tápala y deja reposar otros 20 minutos.
Paso 6
Repite el amasado breve y vuelve a tapar. Deja fermentar la masa 2 horas. Durante ese tiempo, haz pliegues cada 20 o 30 minutos dentro del bol.
Paso 7
Enharina la mesa y vuelca la masa fermentada, divide la masa en dos porciones de unos 900 g y forma dos bolas con cada porción.
Paso 8
Enharina las bolas, cúbrelas con un trapo de tela y deja reposar 40 minutos. Después da la forma definitiva a los panes.
Paso 9
Colócalos con los pliegues hacia arriba sobre una tela de panadero o papel de horno enharinado. Pliega la tela entre los panes y en los extremos para que mantengan su forma.
Paso 10
Tapa con un paño y deja fermentar 1 hora más. Mientras precalienta el horno a 250ºC (calor arriba y abajo sin ventilador) y con una piedra dentro donde haremos el pan.
Paso 11
Tras la fermentación, saca la piedra del horno con cuidado y pasa los panes desde la tela a la piedra, volteándolos. Haz un corte longitudinal y porfundo a cada pan.
Paso 12
Hornea 15 minutos a 250ºC y después baja la temperatura a 230ºC y hornea otros 35 minutos con la piedra en el suelo del horno.
Paso 13
Saca los panes y deja enfriar sobre una rejilla y estarán ¡listos para disfrutar!