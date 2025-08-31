Sergio Benito (48), panadero, sobre la receta de pan casero más fácil: "No necesitas amasar y lleva 4 ingredientes"

0 votos

El pan es uno de los alimentos básicos más consumidos cada día en España, con un consumo medio por persona que supera los 27 kilos al año, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un alimento muy arraigado a nuestra cultura, pero que lleva años en el punto de mira de los nutricionistas, con opciones encontradas sobre su papel en la dieta.

Y es que, mientras algunos expertos lo defienden como una fuente accesible de hidratos de carbono complejos, fibra y proteínas vegetales (especialmente en el caso de las versiones integrales y artesanas), otros advierten sobre los riesgos del consumo habitual de panes ultraprocesados, ricos en harinas refinadas, azúcares añadidos y sal.

¿La clave? Saber elegir. Aprender a leer las etiquetas puede marcar una gran diferencia, pero también ganar terreno en casa: elaborando nuestro propio pan artesano y controlando los ingredientes, se ha convertido en una opción cada vez más popular.

Elaborarlo de forma artesana permite controlar los ingredientes, evitar aditivos innecesarios y redescubrir un alimento esencial desde su origen. Una de las recetas más sencillas para iniciarse en esta práctica la compartía recientemente el maestro panadero y chef Sergio Benito a través de uno de sus vídeos de Youtube.

La receta que propone el chef es sencilla: una combinación de harina panadera y harina integral y con una hidratación alta (80%) que da como resultado una miga tierna y alveolada. Para comenzar la receta, el experto panadero parte de una mezcla de agua, con levadura y sal a la que añade las harinas.

Receta de pan fácil, con 4 ingredientes y sin amasar.

Tras un reposo inicial, la masa se trabaja con el método de amasado italiano, que consiste en golpear y plegar la masa durante breves intervalos. Después, comienza una fermentación de dos horas, durante la cual el chef realiza pliegues cada 20 o 30 minutos para desarrollar el gluten.

Una vez fermentada, la masa se divide en dos piezas, se forma en bolas, se deja reposar y, tras una segunda fermentación, se hornea sobre piedra a alta temperatura. ¿El resultado? Dos hogazas artesanas de casi un kilo cada una con una corteza crujiente y listas para disfrutar o congelar.