Rafuel Antonín (69), cocinero, advierte sobre el pollo: "Mi truco para que quede más sabroso no es el marinado ni el aceite"

Plato con pollo al ajillo y el cocinero Rafael Antonín, (Rafuel en Instagram).

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 4

El pollo al ajillo es uno de los grandes referentes de la cocina española, un plato que no falta en el recetario español y que sigue conquistando mesas generación tras generación. Su versatilidad permite prepararlo de mil maneras diferentes: al horno, en pepitoria, guisado o con un toque cítrico. Lo mejor, sin embargo, es que se trata de una receta rápida, sencilla y capaz de ofrecer un resultado lleno de sabor sin complicaciones.

Al igual que ocurre con la tortilla de patata o los calamares rebozados, el pollo al ajillo es un emblema de la gastronomía casera en España. No hay dos recetas iguales: cada cocinero imprime su estilo personal, lo que ha dado lugar a una amplia variedad de versiones, desde las más cargadas de ingredientes hasta las más simples.

Lo que nunca cambia son los tres pilares fundamentales: el pollo, el ajo y un buen aceite de oliva. A partir de ahí, entran en juego los trucos que diferencian una receta corriente de otra memorable.

Uno de esos secretos lo ha compartido recientemente Rafael Antonín, conocido en Instagram como Rafuel, donde suma miles de seguidores gracias a sus recetas fáciles y sabrosas. En un vídeo reciente, el cocinero propone dar un giro moderno al pollo al ajillo incorporando un toque de cítrico, especias frescas y un ingrediente sorprendente: la salsa de soja.

Añadida en el momento de freír el pollo, esta combinación potencia el sabor y aporta una capa extra de intensidad sin desvirtuar la esencia tradicional de este clásico de la gastronomía española.

Rafuel recomienda completar la receta con unas patatas paja, una guarnición que aprendió de los hermanos Torres y que aporta ese contraste crujiente tan apetecible al pollo al ajillo.

El resultado final es un plato casero, fácil de preparar en menos de media hora, con ingredientes básicos y un sabor que conquista desde el primer bocado.