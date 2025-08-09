Nuria Arnau, cocinera: "Esta ensalada es ideal para dejar hecha por la mañana y comerla cuando apriete el calor"

0 votos

Verano es sinónimo de playa, pero también de ríos y montaña; de pícnics improvisados y comidas ligeras a la fresca. Verano es sinónimo de no complicarnos en la cocina, pero eso no implica renunciar a comer bien.

Y esto último precisamente es el reto que se propone Núria Arnau, fundadora de Bendito Tupper, empresa de comida casera a domicilio, con sello mediterráneo y alma asiática, que se suma al concepto de “comida para llevar” con una propuesta tan práctica como deliciosa.

Fundada en 2024 por esta expublicista convertida en cocinera, junto a su marido, Jaime Santianes, con más de 30 años en la hostelería, con Bendito Tupper reparte sus platos por toda la península y Baleares, adaptándose a cada necesidad: vacaciones, posparto o menús adaptados para personas mayores.

Tuppers listos para comer.

Los tuppers de Arnau están diseñados con el propósito de nutrir sin agobiar y, por supuesto, hacerte la vida más fácil. Ya sea en verano con vistas al mar o en invierno, desde el sofá de casa, porque el descanso, no nos engañemos, también pasa por no cocinar.

Con un menú que cada semana, Bendito Tupper siempre prioriza ingredientes frescos, de temporada y con una preparación que garantice que el plato se mantenga perfecto en la nevera de playa o en la mochila del camping.

Cada selección de platos incluye dos de pescado, dos de carne, dos vegetarianos, dos pastas y dos legumbres, que pueden ir desde una merluza rebozada con verduras asadas hasta canelones trufados de pollo asado. Y para los más golosos, sus bizcochos caseros —como el brownie vegano de cacao y boniato— se venden por porciones o enteros.

Si hay un tupper que no falla en verano es el que llenamos de ensalada, en el sentido más amplio de la palabra. Lo bueno de esta elaboración es que se puede versionar tantas veces como días tiene la temporada estival, y si quieres evitar el gluten de la pasta, siempre tienes las legumbres como alternativa.

Ensalada fresca de lentejas para la playa (o montaña)

Ingredientes Para dos personas Lentejas cocidas, un bote

Zanahoria, 1 ud

Maíz cocido, una lata

Aceitunas negra, un puñado

Tomates cherry, 150 gr

Cebolla morada, ¼

Aguacate, 1 ud

Queso feta, 150 gr

Albahaca fresca

Aceite de oliva virgen extra, zumo de limón o vinagre y sal Paso 1 Enjuagar las lentejas y escurrir. Paso 2 Cortar la zanahoria en rodajas finas o rallarla. Paso 3 Picar las aceitunas, los tomates y la cebolla. Paso 4 Trocear el aguacate y el queso. Paso 5 Mezclar todos los ingredientes en un bol grande. Paso 6 Aliñar con AOVE, zumo de limón y sal. Paso 7 Añadir la albahaca fresca al final si se tiene.

"Esta ensalada es fresca, nutritiva y no necesita cocina. Ideal para dejar hecha por la mañana y comerla cuando apriete el calor", apunta Arnau.

Se la recomienda especialmente a quien "cocina en camping. Como madre, cocinera y fundadora de Bendito tupper, sé lo importante que es comer bien también fuera de casa. Y en vacaciones, más que nunca, necesitamos platos resolutivos y sabrosos, sin complicarnos".

Puedes cambiar las lentejas por garbanzos, o no moverte de ellas y combinar diferentes tipos. Estamos acostumbrados a tratar con las variedades pardinas, Beluga y Castellana, pero hay muchas más.

También se pueden alternar otros ingredientes de la ensalada. O asar previamente el tomate cherry para que en lugar de añadirlo crudo, esté confitado y le aporte otro gusto y textura a la receta. A mí, personalmente, me gusta más así y aprovecho ese ratito de horno para asar otras hortalizas, que pueden servir también de ingredientes para esta elaboración.