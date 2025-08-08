Bosquet, chef, sobre la mejor receta con garbanzos: "Solo necesitas tres ingredientes para un plato sabroso y proteico"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 2

Los garbanzos son uno de los ingredientes más versátiles y nutritivos de la cocina española, presentes tanto en recetas tradicionales como en propuestas más modernas. Su alto contenido en proteína vegetal, fibra y minerales los convierte en un alimento muy completo, ideal para quienes buscan comidas saludables sin complicaciones.

Pero ¿qué hacer cuando no sabes qué cocinar y tienes poco tiempo libre? El chef Bosquet, conocido en redes sociales por sus recetas rápidas y llenas de sabor, propone una solución sencilla: "Si no sabes qué comer, solo necesitas estos tres ingredientes". Y no, no se trata de una ensalada ni de hummus, sino de una receta sorprendente que recuerda a una carbonara con un giro.

La propuesta de Bosquet comienza con algo tan simple como tres yemas de huevo. A estas se les añade queso rallado, puede ser parmesano, pecorino o el que se tenga a mano. Después se mezcla todo bien. Este será el corazón cremoso del plato. El siguiente paso es cocinar en sartén un poco de guanciale o panceta hasta que suelte parte de su grasa.

Ese aceite aromatizado con el sabor del guanciale es clave, ya que añadiremos una cucharada de este aceite a la mezcla junto con la pimienta negra y un chorrito de agua caliente. Esta combinación suaviza la mezcla y ayuda a emulsionar los ingredientes.

Con esta base lista, solo queda añadir los garbanzos cocidos y mezclar todo bien. Para conseguir una textura cremosa sin que el huevo se cuaje, es importante ponerlo al fuego muy bajito o incluso aprovechar solo el calor residual. Así se logra que la mezcla emulsione y envuelva los garbanzos sin necesidad de nata ni mantequilla.

El resultado es una receta rápida, sabrosa y equilibrada, perfecta tanto para comidas improvisadas como para sorprender con algo diferente. Una alternativa de la clásica pasta a la carbonara, con garbanzos como protagonistas y con todo el sabor.