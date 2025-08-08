Bosquet, chef, sobre la mejor receta con garbanzos: "Solo necesitas tres ingredientes para un plato sabroso y proteico"
El cocinero, conocido como el chef Bosquet en Instagram, propone una receta con garbanzos rápida, sabrosa y con solo tres ingredientes básicos.
- Total: 15 min
- Comensales: 2
Los garbanzos son uno de los ingredientes más versátiles y nutritivos de la cocina española, presentes tanto en recetas tradicionales como en propuestas más modernas. Su alto contenido en proteína vegetal, fibra y minerales los convierte en un alimento muy completo, ideal para quienes buscan comidas saludables sin complicaciones.
Pero ¿qué hacer cuando no sabes qué cocinar y tienes poco tiempo libre? El chef Bosquet, conocido en redes sociales por sus recetas rápidas y llenas de sabor, propone una solución sencilla: "Si no sabes qué comer, solo necesitas estos tres ingredientes". Y no, no se trata de una ensalada ni de hummus, sino de una receta sorprendente que recuerda a una carbonara con un giro.
La propuesta de Bosquet comienza con algo tan simple como tres yemas de huevo. A estas se les añade queso rallado, puede ser parmesano, pecorino o el que se tenga a mano. Después se mezcla todo bien. Este será el corazón cremoso del plato. El siguiente paso es cocinar en sartén un poco de guanciale o panceta hasta que suelte parte de su grasa.
Ese aceite aromatizado con el sabor del guanciale es clave, ya que añadiremos una cucharada de este aceite a la mezcla junto con la pimienta negra y un chorrito de agua caliente. Esta combinación suaviza la mezcla y ayuda a emulsionar los ingredientes.
Con esta base lista, solo queda añadir los garbanzos cocidos y mezclar todo bien. Para conseguir una textura cremosa sin que el huevo se cuaje, es importante ponerlo al fuego muy bajito o incluso aprovechar solo el calor residual. Así se logra que la mezcla emulsione y envuelva los garbanzos sin necesidad de nata ni mantequilla.
El resultado es una receta rápida, sabrosa y equilibrada, perfecta tanto para comidas improvisadas como para sorprender con algo diferente. Una alternativa de la clásica pasta a la carbonara, con garbanzos como protagonistas y con todo el sabor.
Ingredientes
Ingredientes de garbanzos al estilo carbonara de Roberto Bosquet
- Garbanzos cocidos (pueden ser de bote), 300 g
- Yemas de huevo, 3 unidades
- Queso rallado (grana padano, parmesano o pecorino), 60 g
- Guanciale o panceta, 80 g
- Sal y pimienta al gusto
- Chorrito de agua caliente
Paso 1
Separa las 3 yemas de huevo en un bol y añade el queso rallado y mezcla bien hasta formar una crema espesa.
Paso 2
Cocina el guanciale o la panceta en una sartén sin aceite, hasta que suelte grasa y quede dorado.
Paso 3
Añade una cucharada de aceite del guanciale a la mezcla de huevo y queso.
Paso 4
Incorpora también un chorrito de agua caliente y pimienta negra al gusto. Mezcla todo bien.
Paso 5
Añade los garbanzos cocidos a la sartén con el guanciale.
Paso 6
Vierte la mezcla de yema sobre los garbanzos.
Paso 7
Cocina a fuego muy bajito, removiendo sin parar para que no se cuaje el huevo.
Paso 8
Retira del fuego cuando la salsa esté cremosa y los garbanzos bien integrados.