Martín Berasategui (65), chef, lo deja claro: "Esta salsa vale para realzar todo tipo de platos y su truco son cuatro ingredientes"

El chef Martín Berasategui y un plato de carne con salsa y verduras.

Total: 20 min

Comensales: 4

Las salsas son esenciales para potenciar el sabor, la textura y hasta la presentación de una infinidad de platos, tanto fríos como calientes. Basta una buena preparación líquida para convertir una comida sencilla en una auténtica experiencia gastronómica, digna de un chef con estrella Michelin. Eso es precisamente lo que propone Martín Berasategui, el chef vasco que suma doce estrellas en su carrera.

Y es que, cuando Berasategui habla, los amantes de la cocina prestan atención. Uno de sus trucos más sabrosos lo ha compartido en un vídeo para el canal de recetas de Frial Gourmet, donde enseña paso a paso cómo elaborar una salsa versátil, intensa y fácil de preparar, ideal para carnes, pescados, pasta o pollo.

Según él, es "la mejor salsa de champiñones para acompañar cualquier plato" y su éxito radica en una combinación de cuatro ingredientes clave: champiñones, mantequilla, mostaza de Dijon y caldo de carne. A ellos se suman otros seis componentes que terminan de redondear y elevar el sabor, logrando una mezcla que encaja en casi cualquier receta.

La receta de salsa de champiñones de Martín Berasategui

Lo más interesante es la simplicidad con la que Berasategui plantea esta salsa: ingredientes asequibles, pasos sencillos y un resultado que no tiene nada que envidiar al de las elaboraciones más complejas. Por un lado, la mantequilla es uno de los pilares de esta receta: aporta untuosidad, brillo y ese fondo aromático que envuelve al resto de sabores sin enmascararlos.

El resultado es una salsa cremosa y sabrosa, perfecta para elevar una pechuga de pollo, dar personalidad a un plato con un pescado blanco o incluso redondear una pasta al dente.