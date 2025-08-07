Martín Berasategui (65), chef, lo deja claro: "Esta salsa vale para realzar todo tipo de platos y su truco son cuatro ingredientes"
El cocinero recomienda probar esta receta sencilla, con pocos ingredientes y cuatro claves, que realzan el sabor de cualquier plato.
- Total: 20 min
- Comensales: 4
Las salsas son esenciales para potenciar el sabor, la textura y hasta la presentación de una infinidad de platos, tanto fríos como calientes. Basta una buena preparación líquida para convertir una comida sencilla en una auténtica experiencia gastronómica, digna de un chef con estrella Michelin. Eso es precisamente lo que propone Martín Berasategui, el chef vasco que suma doce estrellas en su carrera.
Y es que, cuando Berasategui habla, los amantes de la cocina prestan atención. Uno de sus trucos más sabrosos lo ha compartido en un vídeo para el canal de recetas de Frial Gourmet, donde enseña paso a paso cómo elaborar una salsa versátil, intensa y fácil de preparar, ideal para carnes, pescados, pasta o pollo.
Según él, es "la mejor salsa de champiñones para acompañar cualquier plato" y su éxito radica en una combinación de cuatro ingredientes clave: champiñones, mantequilla, mostaza de Dijon y caldo de carne. A ellos se suman otros seis componentes que terminan de redondear y elevar el sabor, logrando una mezcla que encaja en casi cualquier receta.
Lo más interesante es la simplicidad con la que Berasategui plantea esta salsa: ingredientes asequibles, pasos sencillos y un resultado que no tiene nada que envidiar al de las elaboraciones más complejas. Por un lado, la mantequilla es uno de los pilares de esta receta: aporta untuosidad, brillo y ese fondo aromático que envuelve al resto de sabores sin enmascararlos.
El resultado es una salsa cremosa y sabrosa, perfecta para elevar una pechuga de pollo, dar personalidad a un plato con un pescado blanco o incluso redondear una pasta al dente.
Ingredientes
Ingredientes salsa de champiñones de Berasategui
- Champiñones, 350 g
- Chalota, 70 g
- Mantequilla, 50 g
- Nata, 350 g
- Oporto, 2 cucharadas
- Mostaza de Dijón, 1 cucharada
- Caldo de carne, 150 g
- Perejil picado, 1 cucharada
- Sal y pimienta al gusto.
Paso 1
Picar la chalota y filetear los champiñones.
Paso 2
Rehogar la chalota con la mantequilla en una cazuela durante 3 minutos hasta que esté translucida.
Paso 3
Añadir los champiñones fileteados y una pizca de sal, seguir rehogando todo junto hasta que el champiñón suelte su agua, unos 4 minutos.
Paso 4
Calentar el caldo, añadir el oporto y reducir a seco, agregar el caldo, la nata y la mostaza. Mezclar bien.
Paso 5
Cuando rompa a hervir, bajar el fuego a mínimo y cocer lentamente durante 3 minutos, hasta que la salsa tenga la cremosidad deseada.
Paso 6
Poner a punto de sal y pimienta, agregar el perejil picado y servir.