Gorka Barredo (38), cocinero, lo tiene claro: "Mi truco para que el pollo quede más sabroso no es el sofrito ni el aceite"

El cocinero Gorka Barredo y un plato de pollo guisado con verduras.

Total: 30 min

Comensales: 4

El pollo es uno de esos ingredientes que no faltan en ningún recetario español y en ninguna cocina del mundo. Y no es casualidad, ya que se trata de una de las proteínas animales más consumidas por su precio accesible, su facilidad para encontrarlo, su perfil nutricional saludable y sobre todo, por lo versátil que es a la hora de cocinarlo.

Lo podemos encontrar en platos caseros de toda la vida, pero también en recetas más elaboradas y hasta en fondos de alta cocina. Asado, a la plancha, guisado, frito, en empanadas, en ensaladas... El pollo admite casi cualquier preparación. Además, al tener un sabor suave, combina con todo tipo de especias y estilos de cocina.

Por todo ello, no es raro que muchos cocineros tengan sus propios trucos para sacarle el máximo partido a este ingrediente. Este es el caso de Gorka Barredo, cocinero y creador del canal '¡Que viva la Cocina' , quien ha compartido cómo consigue que el pollo guisado quede siempre jugosísimo y sabroso.

En este caso, el truco no tiene que ver con el sofrito de verduras o el sellado en la sartén con aceite, sino que el truco está en la temperatura del fuego. Para que el pollo quede realmente sabroso, Gorka Barredo explica que debemos mantener el fuego medio alto mientras cocinamos el sofrito con el tomate y el pollo ya sellado.

Ese punto de calor, permite que se dore bien, potenciando sabores y aportando al guiso una base más rica y profunda que notaremos desde el primer bocado.

Pollo guisado en menos de 30 minutos - Gorka Barredo

En el sofrito no falta el ajo, la cebolla, zanahoria y pimiento rojo y verde. Ingredientes imprescindibles a los que se suma un toque de vino blanco que, tras evaporar el alcohol, deja una acidez suave que equilibra el dulzor de las verduras y el tomate triturado.

¿El resultado? Un guiso casero lleno de sabor, que se cocina en poco tiempo y sin complicaciones. Porque, como bien demuestra el cocinero, con ingredientes sencillos y un par de claves bien aplicadas, puedes transformar un simple pollo en un plato espectacular.