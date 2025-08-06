Gorka Barredo (38), cocinero, lo tiene claro: "Mi truco para que el pollo quede más sabroso no es el sofrito ni el aceite"
El cocinero Gorka Barredo tiene la clave para conseguir un pollo con mucho más sabor, tierno y en menos de 30 minutos.
Más información: Rafuel Antonín (69), cocinero, sobre el pollo al ajillo: "Mi truco para que quede más sabroso no es el marinado ni el aceite"
- Total: 30 min
- Comensales: 4
El pollo es uno de esos ingredientes que no faltan en ningún recetario español y en ninguna cocina del mundo. Y no es casualidad, ya que se trata de una de las proteínas animales más consumidas por su precio accesible, su facilidad para encontrarlo, su perfil nutricional saludable y sobre todo, por lo versátil que es a la hora de cocinarlo.
Lo podemos encontrar en platos caseros de toda la vida, pero también en recetas más elaboradas y hasta en fondos de alta cocina. Asado, a la plancha, guisado, frito, en empanadas, en ensaladas... El pollo admite casi cualquier preparación. Además, al tener un sabor suave, combina con todo tipo de especias y estilos de cocina.
Por todo ello, no es raro que muchos cocineros tengan sus propios trucos para sacarle el máximo partido a este ingrediente. Este es el caso de Gorka Barredo, cocinero y creador del canal '¡Que viva la Cocina' , quien ha compartido cómo consigue que el pollo guisado quede siempre jugosísimo y sabroso.
En este caso, el truco no tiene que ver con el sofrito de verduras o el sellado en la sartén con aceite, sino que el truco está en la temperatura del fuego. Para que el pollo quede realmente sabroso, Gorka Barredo explica que debemos mantener el fuego medio alto mientras cocinamos el sofrito con el tomate y el pollo ya sellado.
Ese punto de calor, permite que se dore bien, potenciando sabores y aportando al guiso una base más rica y profunda que notaremos desde el primer bocado.
En el sofrito no falta el ajo, la cebolla, zanahoria y pimiento rojo y verde. Ingredientes imprescindibles a los que se suma un toque de vino blanco que, tras evaporar el alcohol, deja una acidez suave que equilibra el dulzor de las verduras y el tomate triturado.
¿El resultado? Un guiso casero lleno de sabor, que se cocina en poco tiempo y sin complicaciones. Porque, como bien demuestra el cocinero, con ingredientes sencillos y un par de claves bien aplicadas, puedes transformar un simple pollo en un plato espectacular.
Ingredientes
Ingredientes pollo guisado
- Pollo entero troceado, 1 unidad
- Aceite de oliva, 2 cucharadas
- Dientes de ajo picados, 2 unidades
- Cebolla mediana picada, 1 unidad
- Zanahoria en rodajas, 1 unidad
- Pimiento rojo y verde picado, 1puñado
- Sal y pimienta al gusto
- Vino blanco, 100 ml
- Tomate triturado, 100 g
- Caldo (de carne, pollo o vegetal), 500 ml
Paso 1
En una olla exprés calienta un chorrito de aceite de oliva a fuego muy alto.
Paso 2
Añade el pollo troceado y séllalo bien por todos los lados. Dale la vuelta a cada pieza a los 2 minutos.
Paso 3
Sin retirar el pollo, incorpora el ajo y la cebolla picados. Sofríe un minuto.
Paso 4
Añade la zanahoria en rodajas, el ajo y los pimientos picados. Remueve bien.
Paso 5
Sazona con sal y pimienta al gusto.
Paso 6
Agrega el vino blanco y deja que hierva unos 2-3 minutos para que se evapore el alcohol.
Paso 7
Incorpora el tomate triturado, mezcla bien y deja cocinar a fuego medio-alto unos 5 minutos, hasta que el tomate pierda gran parte de su agua.
Paso 8
Añade el caldo (o agua) hasta cubrir los ingredientes.
Paso 9
Cierra la olla exprés y cocina durante 7 minutos desde que empiece a liberar vapor.
Paso 10
Abre la olla con cuidado, prueba y ajusta de sal si es necesario. ¡Listo para servir!