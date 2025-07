Ángel León, chef: "Para quitarle las escamas al pescado sin cuchillo tienes que usar el sencillo truco de los marineros"

0 votos

Total: 35 min

Comensales: 2

Ángel León es uno de los chefs españoles más reconocidos, sobre todo por su enfoque innovador en la cocina marina y su compromiso con la sostenibilidad. Conocido como "el Chef del Mar", ha revolucionado la gastronomía en España, descubriendo nuevos ingredientes como el fitoplancton o al cultivar especies marinas como la Zostera marina.

Pero además de sus grandes proyectos, también sorprende con trucos gastronómicos sencillos y efectivos. Uno de ellos lo han compartido en el canal de YouTube de ADI Iberia. En uno de sus vídeos, se puede ver al cocinero revelando uno de sus secretos mejor guardados para desescamar el pescado de forma fácil y rápida, sin necesidad de utilizar cuchillo.

Un truco que, según cuenta, aprendió de un marinero durante una jornada de pesca en su barco. "Os voy a enseñar un truco que no me lo enseñó ningún cocinero, pero sí un marinero. Una vez, embarcado en un barco, me acuerdo de que quise desescamar un pescado y no había desescamador. Lo normal habría sido utilizar la parte trasera del cuchillo y desescamar, pero me pareció curioso el truco que utilizó el marinero", comienza relatando el chef.

El truco para conseguirlo en pocos segundos es un simple rallador: "Me pareció curioso que con un rallador se pudiesen desescamar los pescados y es un truco que os voy a enseñar". Un utensilio que él mismo comenta que es tan simple como eficaz para eliminar todas las escamas del pescado.

"Normalmente en un rallador tenemos diferentes texturas, pues en este caso utilizaremos la parte más gruesa del rallador que es maravilloso para desescamar el pescado", advierte. Y es que su eficacia está en el gesto y en cómo se utiliza: "Se pone siempre en contra de la escama y queda un pescado perfectamente desescamado con un rallador".

La importancia de desescamar bien el pescado

Desescamar el pescado antes de cocinarlo no solo mejora su presentación, sino que es fundamental para disfrutar de una textura mucho más suave y agradable al paladar. Las escamas, si no se retiran, endurecen la piel durante la cocción y pueden interferir en la absorción de los aliños o el calor, impidiendo una cocción homogénea del pescado.

Además, eliminarlas reduce la posibilidad de ingerir impurezas o restos del entorno marino que puedan haberse quedado adheridos. Un pescado bien desescamado garantiza una mejor experiencia gastronómica, mucho más limpia, segura y repleta de sabor, especialmente en recetas a la plancha o al horno, en las que se aprovecha toda la piel, como la que vamos a mostrarte a continuación con verduras.