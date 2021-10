5 recetas con gofio de La Gomera, el ingrediente canario más tradicional

Me atrevería a decir que el gofio es el ingrediente por el que más suspiran los canarios cuando están lejos de su tierra. Se trata de un alimento muy popular en las islas que cuenta con una denominación de origen protegida, pero que no es habitual encontrar en tiendas fuera del archipiélago. Uno de los más famosos es el gofio que se elabora en la isla de La Gomera, donde se sitúan varias fábricas en las que se produce de forma artesanal.

Gofio Imendi en La Gomera

Ejemplo de ello es el molino de gofio artesanal Imendi, un lugar donde se muele, tuesta y produce gofio de diferentes cereales de forma completamente artesanal. Fundado en 2003 por Celestino Hernández y Cristina Mendoza tiene como misión mantener y proteger los valores y tradiciones de La Gomera, utilizando a su vez la maquinaria más moderna para conseguir un producto de calidad y que no pierda el proceso tradicional de elaboración.

Molino de Gofio Imendi produce a partir de un grano estrictamente seleccionado con el fin de mantener un alto grado de calidad, y así lo demuestran los reconocimientos logrados por la empresa como mejor gofio de Canarias en las ediciones de 2018 y 2019, premios a los que se unen numerosas distinciones que han recibido los productos desde 2015.

¿Qué es el gofio?

Gofio recién molido en La Gomera

Pues ni más ni menos que una harina que se elabora a partir de cereales previamente tostados y, en algunos casos, también legumbres. El más común es el que se conoce como gofio de millo, elaborado con maíz, pero también podemos encontrar gofio de trigo, de avena, de espelta, de cebada, de garbanzos o incluso de una mezcla de varios cereales. Es un ingrediente muy versátil en la cocina que puede usarse tanto en platos dulces como salados.

Una de sus grandes ventajas es que puede utilizarse sin necesidad de cocinarla, ya que al estar hecha con cereales tostados no deja ese sabor a harina cruda tan desagradable que dejan las harinas tradicionales. El gofio puede usarse como espesante en frío para dar textura a batidos de fruta, sopas o cremas de verduras; para dar un delicioso sabor tostado a la leche del desayuno; para preparar masas de galletas, panes, bizcochos, tortitas; para preparar cremas dulces, natillas, helados, incluso puede utilizarse para preparar papillas de bebés en cuanto estos tengan edad suficiente como para introducir cereales en su dieta.

Propiedades nutricionales del gofio

Para la elaboración del gofio, los cereales se tuestan y se muelen, nada más. No se someten a procesos de refinado o hidrolización, por lo que sus propiedades nutricionales se mantienen siendo un alimento rico en carbohidratos complejos, proteínas, vitaminas del grupo B y C y minerales como hierro, potasio, magnesio y calcio, que resulta más fácil de digerir que las harinas elaboradas a partir de cereales crudos.

Dónde comprar gofio

Afortunadamente, aunque fuera de Canarias no veamos gofio en las estanterías de los supermercados, gracias a internet ahora sí podemos comprar este ingrediente de manera sencilla y en unos pocos días recibirlo en tu casa.

Cómo utilizar el gofio en la cocina

Como adelantábamos unos párrafos más arriba, es muy fácil introducir gofio en las recetas del día a día especialmente en las de repostería y, en la mayoría de los casos, bastará con sustituir la harina por gofio. Pero también podemos usarlo para espesar salsas y caldos añadiéndolo a estos en el último momento. Es habitual añadir una cucharada de gofio a los platos de sopa de verduras.

Pero aparte de estos usos, hay algunas recetas tradicionales canarias que se elaboran con gofio y son más famosas que las papas con mojo. La mayoría son recetas muy austeras, pues en tiempos de pobreza, el gofio era el sustento principal de los más desfavorecidos.

Escaldón de gofio

etorres69 iStockPhoto

También se conoce como gofio escaldado y se toma de aperitivo. Receta humilde donde las haya, es una manera de convertir un caldo sabroso que haya sobrado de otra preparación en un plato nutritivo para quitar el hambre sin tener que cocinar.

Para preparar el escaldón se necesitan muy pocos ingredientes:

Caldo casero de carne, de jamón, de verduras o de pescado, 200 ml

Gofio, 50 g

Ajos, 2 o 3 dientes

Cebolla, 1/2

Hierbabuena, unas hojitas

La preparación es bien simple, solo tenemos que poner a hervir el caldo y echar el gofio en un bol seco. Cuando el caldo rompa a hervir, lo retiramos del fuego y lo vamos echando poco a poco sobre el gofio mientras vamos removiendo para formar una papilla espesa.

Este gofio escaldado se sirve caliente acompañado de los ajos laminados y fritos, unos cascos de cebolla y unas hojas de hierbabuena. Se toma como aperitivo o como acompañamiento de otros platos típicos canarios como las papas con mojo.

Gofio amasado con miel de palma

Savador-Aznar iStockPhoto

Popularmente se conoce como pella de gofio y es un dulce muy fácil de preparar, pues no necesita ningún tipo de cocción. Para endulzar este postre se utiliza miel de palma gomera, otro de los grandes productos de la gastronomía canaria.

Gofio de La Gomera, 250 g

Agua, 125 ml

Miel de palma gomera, 100 ml

Canela, 1 cucharadita

Crocanti o granillo de almendras, 50 g (opcional)

Pasas, 30 g (opcional)

En un bol ponemos el gofio, lo mezclamos con la canela y la ralladura de limón y le damos forma de volcán, echamos el agua en el centro y amasamos hasta integrarlo todo.

Después se añade la miel de palma y se amasa durante unos minutos hasta tener una masa compacta y uniforme. Se añade la almendra y las pasas y se sigue amasando hasta que quede todo integrado.

Se le da forma de cilindro a la masa obtenida y se corta en rodajas de un centímetro de grosor.

Un momento, una harina tostada, miel, canela, almendras... ¿no os recuerda a algo? Exacto, la pella de gofio se parece mucho a los típicos polvorones navideños y es por eso por lo que también se conoce como turrón canario.

Helado de gofio sin heladera

iStock-172408952 Lya_Cattel iStockPhoto

Ya hemos visto en Cocinillas que es muy fácil hacer helados caseros sin heladera usando como base una mezcla de nata y leche condensada.

Gofio de La Gomera, 50 g

Miel de palma gomera, 4 cucharadas

Leche condensada, 250 ml

Nata para montar, 300 ml

En un bol mezclamos el gofio con la miel de palma gomera y la leche condensada. En otro bol montamos la nata, que ha de estar muy fría, con ayuda de unas varillas eléctricas.

A continuación, vamos integrando poco a poco la nata montada en la mezcla de gofio mediante movimientos envolventes procurando que la mezcla pierda la mínima cantidad posible de aire.

Una vez integrado todo, ponemos la mezcla en un molde, preferiblemente metálico, la tapamos con papel film y la dejamos unas horas en el congelador hasta que endurezca.

Mousse de gofio

iStock-1146288575 pedrojperez iStockPhoto

Muy parecida al helado, pero sin dejar que se congele, por lo que es perfecta para cuando no tenemos tiempo o ganas de esperar a que se forme el helado.

Gofio de La Gomera, 75 g

Miel de palma gomera, 2 cucharadas

Leche condensada, 200 ml

Nata para montar, 300 ml

Claras de huevo, 2 ud

Sal, 1/8 de cucharadita

La preparación es muy similar a la que hemos visto en la receta del helado de gofio. Mezclamos este con la miel de palma y la leche condensada e incorporamos la nata montada con movimientos envolventes.

Finalmente, montamos las claras a punto de nieve, las incorporamos a la mezcla también con movimientos envolventes, repartimos en copas o vasos y dejamos enfriar en la nevera durante un par de horas.

Tortitas de plátano y gofio

Aunque no podamos decir que las tortitas sean una receta tradicional, sí podemos afirmar que es una de las cosas que más nos gustan para desayunar los días que tenemos tiempo suficiente para disfrutar con calma de la primera comida del día. Y esta versión de los típicos pancakes americanos, que llevan gofio, plátano y miel de palma, no pueden tener más sabor canario.

Gofio de La Gomera, 180 g

Azúcar moreno, 50 g

Leche, 200 ml

Agua, 50 ml

Mantequilla, 25 g y un poco más para engrasar la sartén

Plátano maduro, 1 ud

Huevos, 2

Sal, 1/4 de cucharadita

Impulsor químico, 3 cucharaditas

Miel de palma gomera, para servir

La elaboración de estas tortitas de gofio y plátano es la misma que seguimos para todas las tortitas que consiste en mezclar por un lado los ingredientes secos y por otro los húmedos para finalmente mezclarlo todo con muy pocos movimientos y luego formar las tortitas en la sartén.

En un bol mezclamos la leche, los huevos, la mantequilla derretida -que no debe estar caliente, pues nos podría cuajar parte del huevo-, el agua y el plátano maduro. Trituramos todo con una batidora de vaso o de brazo hasta tener una mezcla homogénea.

En otro bol mezclamos el gofio con el azúcar, la sal y el impulsor, hacemos un hueco en el centro y añadimos poco a poco la mezcla de líquidos mientras la vamos integrando con unas varillas.

Ponemos a calentar una sartén a fuego medio-alto, la engrasamos con mantequilla y, cuando esté caliente, echamos un cucharón de la masa en el centro. Cuando veamos que la superficie de la masa comienza a llenarse de burbujas, le damos la vuelta con ayuda de una espátula y la dejamos que se cocine por el otro lado durante un minuto.

Cuando esté lista, la sacamos a un plato y repetimos el proceso hasta terminar con la masa. Para que se mantengan calientes lo que hacemos es ir colocando cada tortita que sale de la sartén sobre la anterior, formando una torre. Cuando las hayamos hecho todas, regamos la torre con la miel de palma y la servimos inmediatamente.

Como veis, el gofio puede usarse en muchas recetas sencillas y ricas. Y es que no sé vosotros, pero después de todo esto, yo ya me estoy imaginando una tarta de queso y gofio y se me está haciendo la boca agua. Cuando la haga os contaré qué tal me ha salido.

Sigue los temas que te interesan