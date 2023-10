Así tienes que pelar los huevos cocidos para que no se rompa la cáscara en mil trocitos

Cuando pensamos en cocer un huevo, nos encontramos con lo que es, a priori, una tarea sencilla de realizar. Además, es habitual recurrir a ella a la hora de crear diferentes recetas, puesto que tiene una gran versatilidad y puede ser el acompañante ideal para ensaladas y otras muchas elaboraciones.

Sin embargo, aunque se trata de un alimento fácil de preparar, en ocasiones hay problemas para pelarlo bien, ya que la cáscara se puede llegar a romper en trozos pequeños, dificultando el proceso y haciendo que sea muy tedioso. Afortunadamente, te vamos a explicar cómo debes pelar los huevos cocidos para que no se rompa la cáscara en un montón de trocitos, para lo cual solo hay que recurrir a algunos trucos.

Lo primero que debes hacer es dejar que los huevos tomen temperatura durante la cocción, introduciéndolos en agua fría y dejar que se vayan calentando hasta llegar a ebullición y se vayan calentando poco a poco. Si se meten de una vez cuando el agua ya está hirviendo, puede ocasionar un choque térmico. Además, añadiendo un poco de sal y un chorro de vinagre ayudará a que la cáscara se pueda sellar mejor, mejorando al mismo tiempo la textura de la yema.

[Cómo saber si un huevo todavía se puede consumir]

Otro truco para que el huevo hervido quede perfecto es tratar de centrar la yema, para lo cual se debe remover el huevo mientras se va calentando. Una vez que hayan pasado unos 10 minutos desde que el agua comience a hervir, habrá que sacar los huevos con un cazo, e introducirlos de forma inmediata en agua fría, siendo preferible que incluso haya hielo. Esto hará que la membrana entre la cáscara y la clara se pueda separar mejor del huevo.

De esta manera, con ambos trucos, es posible pelar los huevos cocidos y quitar la cáscara sin que se rompa demasiado. Asimismo, ten en cuenta que puedes rodarlos un poco hasta romper la cáscara para pelarlos en cuestión de segundos.

Otros trucos para pelar fácilmente un huevo duro

Si quieres saber cómo pelar un huevo duro sin que se pegue la cáscara, puedes recurrir a diferentes métodos y trucos, de manera que ya no te resulte complicado. Algunas opciones para hacerlo son:

Pelar un huevo duro con un vaso: pelar los huevos puede llegar a ser una verdadera pesadilla si no se cocinan bien o si se trata de quitar la cáscara trozo por trozo. Sin embargo, una forma muy recomendable para facilitar el trabajo es usando un vaso o un frasco con agua, gracias a lo cual es posible simplificar enormemente esta labor. Con él habrá que introducir el huevo duro dentro del vaso y llenarlo medio centímetro de agua, cubriendo la parte superior del vaso con los dedos para evitar que salga el contenido y, luego, agítalo. Al estar en contacto con el agua, la cáscara se reblandece y el huevo se agrietará, haciendo que se afloje la cáscara, que de esta manera caerá de forma más sencilla.

pelar los huevos puede llegar a ser una verdadera pesadilla si no se cocinan bien o si se trata de quitar la cáscara trozo por trozo. Sin embargo, una forma muy recomendable para facilitar el trabajo es usando un vaso o un frasco con agua, gracias a lo cual es posible simplificar enormemente esta labor. Con él habrá que introducir el huevo duro dentro del vaso y llenarlo medio centímetro de agua, cubriendo la parte superior del vaso con los dedos para evitar que salga el contenido y, luego, agítalo. Al estar en contacto con el agua, la cáscara se reblandece y el huevo se agrietará, haciendo que se afloje la cáscara, que de esta manera caerá de forma más sencilla. Rueda para agrietar la cáscara: si te cuesta pelar la cáscara de los huevos duros, solo tienes que cogerlo y hacerlo rodar hacia adelante y hacia atrás, de forma suave y sobre una superficie plana y dura, como una encimera o tabla. Tras haber hecho unas pocas pasadas podrás ver como la propia cáscara del huevo se agrieta y se desprende con gran facilidad. Luego, pela la cáscara comenzando por el extremo más grande del huevo.

si te cuesta pelar la cáscara de los huevos duros, solo tienes que cogerlo y hacerlo rodar hacia adelante y hacia atrás, de forma suave y sobre una superficie plana y dura, como una encimera o tabla. Tras haber hecho unas pocas pasadas podrás ver como la propia cáscara del huevo se agrieta y se desprende con gran facilidad. Luego, pela la cáscara comenzando por el extremo más grande del huevo. Usando vinagre: una manera muy sencilla de poder pelar un huevo duro es agregando un chorrito de vinagre al agua durante la cocción. La propia fórmula del vinagre ayudará a reblandecer la cáscara, haciendo que una vez cocido, será mucho más sencillo pelarlo.

una manera muy sencilla de poder pelar un huevo duro es agregando un chorrito de vinagre al agua durante la cocción. La propia fórmula del vinagre ayudará a reblandecer la cáscara, haciendo que una vez cocido, será mucho más sencillo pelarlo. El truco de la cuchara: en este caso tendrás que coger una cuchara y romper la parte superior de un huevo duro con el dorso de la misma. A continuación, tendrás que quitar algunos trozos, hasta que te veas capaz de deslizar e introducir la cuchara por debajo de la cáscara, de forma que la parte superior de la cuchara se curve alrededor del huevo duro. Cuando muevas la cuchara alrededor del huevo, la cáscara se debería deslizar sin problemas.

en este caso tendrás que coger una cuchara y romper la parte superior de un huevo duro con el dorso de la misma. A continuación, tendrás que quitar algunos trozos, hasta que te veas capaz de deslizar e introducir la cuchara por debajo de la cáscara, de forma que la parte superior de la cuchara se curve alrededor del huevo duro. Cuando muevas la cuchara alrededor del huevo, la cáscara se debería deslizar sin problemas. Pelar el huevo bajo el agua: este es uno de los métodos más conocidos y populares, ya que es muy eficaz para esta finalidad. Debes probar a pelar los huevos directamente bajo el chorro de agua fría. Gracias a ello, podrás separar la cáscara del huevo y obtendrás un huevo perfecto y con un aspecto limpio.

este es uno de los métodos más conocidos y populares, ya que es muy eficaz para esta finalidad. Debes probar a pelar los huevos directamente bajo el chorro de agua fría. Gracias a ello, podrás separar la cáscara del huevo y obtendrás un huevo perfecto y con un aspecto limpio. Sóplale al huevo: otro de los métodos más populares y conocidos es el de soplar al huevo. Para ello, una vez que los huevos duros estén fríos, tendrás que romper uno de sus extremos, para luego quitar un pequeño trozo de la cáscara. Ahora, desde el extremo más estrecho del huevo tendrás que soplar fuerte, lo que debería hacer que el huevo intacto salga por el otro extremo. Si te cuesta soplar, puedes ayudarte con tu dedo pulgar para empujar.

Por otro lado, hay ocasiones en las que los huevos duros se agrietan al introducirlos en agua, algo que no debería suceder. Para asegurarte que esto no te suceda, se recomienda usar huevos a temperatura ambiente antes de introducirlos en el agua hirviendo; y antes de que empiece a hervir, se recomienda introducir el agua en agua justo antes de que hierva junto con un poco de sal. Deben ser cocidos con fuego bajo y no poner demasiados a la vez.

Sigue los temas que te interesan