Cómo saber si un huevo todavía se puede consumir

El huevo es uno de los ingredientes más socorridos de la cocina en España, pues sirve para elaborar muchos platos y postres. De hecho, consumir huevo es muy beneficioso para el ser humano porque le aporta vitamina A, D, E y B12 al organismo además otros elementos como:

Yodo.

Hierro.

Calcio.

Zinc.

Selenio.

Muchos de los componentes que contiene el huevo ayudan al crecimiento de los huesos, por lo que es el alimento idóneo si hay niños pequeños en el hogar.

Por otro lado, hay que destacar que el huevo contiene un elevado porcentaje de grasa buena. De esta manera, su consumo no afectará a tu salud, pero dejará a tu estómago saciado en poco tiempo. ¿Será por eso que lo recomiendan en la mayoría de dietas?

Sin embargo, si has comprado un cartón de huevos en el supermercado y se te ha pasado la fecha de caducidad. ¡No lo tires a la basura todavía! ¿Sabes que esos huevos podrían estar en buen estado?

En este artículo te revelamos el secreto para saber si un huevo todavía se puede consumir aunque haya excedido su consumo preferente.

¿Qué significa consumo preferente?

Por regle general, los huevos llevan impresa una fecha aconsejable de consumo que se denomina "consumo preferente". Esto significa que el huevo podría seguir estando apto para el consumo aun pasada la fecha recomendada en el envase.

En definitiva, lo que viene a indicar el consumo preferente es que pasada la fecha indicada el huevo no tendrá el 100% de su calidad, pero puede seguir consumiéndose, aunque observes que:

Tiene un color diferente.

Sabe un poco menos.

O su textura es menos densa de lo habitual.

No obstante, debes saber que la normativa europea establece que un huevo mantendrá su calidad durante los 28 días posteriores a la puesta. Sin embargo, en Estados Unidos la normativa establece que el huevo debe permanecer en su envase original y consumirse durante las tres semanas posteriores al envasado.

De hecho, personalidades tan importantes como Mark Bittman, aseguran que los huevos pueden consumirse incluso durante las cuatro o cinco semanas posteriores al envasado.

¿Qué significa la fecha de caducidad?

Si un producto contiene fecha de caducidad y se te ha pasado consumirlo antes de esa fecha. Inmediatamente deberás tirar el producto a la basura.

La fecha de caducidad, a diferencia del consumo preferente, indica que el producto ya no es saludable consumirlo después de la fecha indicada en el envase. No obstante, debes saber que, a lo mejor, el producto tiene buen aspecto y sabor. Sin embargo, aun así, no debe consumirse rebasada la fecha de caducidad.

Esto es debido a que el producto ha sido manipulado con una serie de aditivos, colorantes, conservantes y otros añadidos artificiales que pueden producir enfermedades como cáncer si se consumen de forma habitual cuando están en mal estado.

¿Cómo detectar si un huevo está en mal estado?

A continuación, te mostramos el secreto para saber si un huevo todavía se puede consumir, aunque haya sobrepasado la fecha de consumo preferente. Tan solo necesitas disponer de:

Agua fría.

Un cuenco.

El proceso es simple, ya que únicamente tendrás que llenar el cuenco con agua fría e introducir el huevo dentro. Cuando lo tengas puede suceder tres cosas:

El huevo se hunde por completo: en ese caso el huevo se podrá consumir sin problemas.

en ese caso el huevo se podrá consumir sin problemas. El huevo se hunde, pero se queda recto: este factor indica que el huevo debe consumirse pronto porque ha empezado a perder su frescura.

este factor indica que el huevo debe consumirse pronto porque ha empezado a perder su frescura. El huevo flota: aquí deberás tirar el huevo a la basura porque se encuentra en mal estado.

¿Sabías que los huevos en mal estado flotan en el agua porque han evaporado por la cáscara gran parte del líquido que poseían en su interior? Por otro lado, debes saber que no es recomendable mojar un huevo si no se va a consumir inmediatamente. De esta forma, debes aplicar este método únicamente cuando tengas pensado cocinarlos.

Además, cuando partas un huevo, fíjate en el color y la densidad de la clara, pues si es densa el huevo estará en buen estado. Finalmente, si has abierto un huevo que se hundía en el agua, pero su clara es demasiado líquida, lo más recomendable es tirar el huevo a la basura, ya que no estará en buen estado.

¿En qué periodo del día es mejor consumir huevo?

Muchos nutricionistas aseguran que el huevo es el alimento idóneo para adelgazar de forma saludable y progresiva. De hecho, el "National Center for Biotechnology Information" ha realizado dos estudios en los que se demuestra que el huevo es el alimento idóneo de cualquier dieta.

De hecho, para que una dieta sea efectiva, se aconseja consumir huevo durante el desayuno. De esta forma, el organismo quedará saciado en un 50% y se mantendrá unos niveles correctos de fibra muscular.

Curiosidades del huevo

Si te has encontrado con huevos azules en tu supermercado de confianza, no te asustes. Es completamente normal que se comercialicen de ese color.

Lo que sucede, es que hace más de 500 años, un virus afectó a las gallinas de América del Sur provocando una mutación genética en las gallinas por la acumulación de biliverdina en su organismo. Este hecho hizo que las gallinas empezasen a producir huevos de color azul y verde.

Por otro lado, debes saber que los huevos contienen vitamina D, por lo que, si te han recomendado tomar el sol, pero no tienes tiempo de hacerlo, siempre puedes consumir huevo de manera regular. Aunque si deseas obtener las propiedades inmunológicas de esta vitamina, también puedes recurrir a otro tipo de alimentos como:

Las sardinas.

El aceite del hígado de bacalao.

Salmón.

Leche.

