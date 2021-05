Esto es lo que le pasa a tu organismo cuando comes todos los días un huevo

No hace mucho tiempo andábamos mirando con lupa la cantidad de huevos que comíamos a la semana. Muchas personas en España habíamos escuchado que pasarnos podía aumentar nuestros niveles de colesterol malo (conocido científicamente como lipoproteína de baja densidad, LDL) y que, por tanto, teníamos más papeletas para sufrir una enfermedad cardiovascular.

Por suerte, se trata de una creencia cada vez menos extendida. Los huevos no son malos para la salud, sino todo lo contrario: se ha observado que consumir incluso un huevo al día tiene beneficios para la salud. De hecho, un estudio de 2020 publicado en The American Journal of Medicine concluyó que quienes tomaban más de un huevo al día presentaban un menor riesgo de enfermedad arterial coronaria que quienes no tomaban huevo o sólo uno al día.

Es decir, lejos de ser perjudicial, tomar un huevo al día puede tener un efecto protector sobre nuestra salud cardiovascular. Ahora bien, es importante destacar que para que sean verdaderamente beneficiosos para nuestra salud debemos evitar tomarlos a menudo fritos en una gran cantidad de aceite. Los huevos son más saludables cuando se toman o bien cocidos o bien a la plancha. También en tortilla o revueltos con una pequeña cantidad de aceite.

Perder peso

Los huevos cocinados con poca o ninguna grasa son, además, aptos para las dietas de adelgazamiento y pueden tomarse, igualmente, de manera diaria. De hecho, según explica este artículo de EL ESPAÑOL, desayunar todos los días huevo puede ayudarnos a perder peso y es saludable. Todo ello es gracias a la presencia de proteínas en este alimento, que son abundantes y de alta calidad.

Las proteínas son un macronutriente que tiene un gran efecto saciante. Es decir, que tomar proteínas va a evitar que tengamos más hambre posteriormente y, de esta manera, consumiremos un menor número de calorías y evitaremos el sobrepeso. De todas formas, la función más importante de las proteínas es la de mantener los tejidos de nuestro cuerpo y, especialmente, el tejido muscular.

En este sentido, el Instituto de Estudios del Huevo (IEH) destaca que el consumo de huevos es interesante para los deportistas y quienes quieran ganar músculo, pero también para las personas mayores —"les ayuda a contrarrestar la pérdida de masa muscular asociada a la edad, lo que favorece mantener la movilidad, la actividad física y la calidad de vida"— y, en especial, las mujeres mayores, ya que mejora la densidad mineral de sus huesos.

Lo mejor de un huevo

Consumir un huevo al día aporta proteínas de calidad para mantener nuestros tejidos, nos ayudan a evitar el sobrepeso y también mejoran nuestra salud cardiovascular. Eso sí, estos no son los únicos beneficios de este alimento que han observado los expertos. Los huevos contienen una buena cantidad de vitaminas, como la A —que se relaciona con un buen estado de la vista— y varias del grupo B, entre las que se encuentra la biotina.

Otro de los nutrientes importantes que contiene el huevo es la colina. De hecho, el IEH destaca que el huevo es la mejor fuente dietética de esta sustancia cuyo consumo se relaciona con una buena función del hígado y también con una correcta actividad cerebral. La colina "juega un papel importante en la construcción de membranas celulares, y participa en varias funciones vitales de nuestro cuerpo".

Cada huevo suele contener unas 84 kilocalorías, según los cálculos de la Fundación Española de Nutrición (FEN). Pero aunque pueda parecer una cantidad baja, se encuentran cargados de nutrientes. El organismo de nutrición destaca, principalmente, sus proteínas que están consideradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) como una referencia "al presentar proporciones equilibradas de aminoácidos esenciales".