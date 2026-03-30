Los chefs coinciden: para que las patatas tengan más sabor, no las cuezas en agua; la clave es usar un buen caldo

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Las patatas cocidas son, probablemente, la guarnición más frecuente en la cocina española del día a día. Acompañan por igual un guiso de carne que una ensalada de verano, se cuelan en las tortillas más ligeras, en las croquetas más rápidas y hasta en los purés de emergencia que solucionan una cena en diez minutos.

Sin embargo, la mayoría de las veces las hacemos con el piloto automático: olla con agua, sal y a esperar. El resultado suele ser correcto, pero también muy aburrido.

Los cocineros con experiencia suelen aplicar un cambio sencillo para transformar por completo el sabor de este tubérculo y hacerlo mucho más apetecible: sustituir el agua por un buen caldo.

Una idea que merece la pena adoptar en casa, porque el esfuerzo adicional es mínimo y la diferencia en el plato, notable.

Haz esto para mejorar el sabor de las patatas

La patata es un alimento rico en almidón y con un sabor delicado por naturaleza. Cuando se cuece en agua, parte de ese almidón y de los pocos compuestos aromáticos que contiene se disuelven en el líquido y acaban en el fregadero.

Si en vez de agua se utiliza un caldo, se produce un intercambio que funciona en las dos direcciones: la patata libera almidón hacia el caldo, pero también capta sales minerales, aminoácidos y moléculas aromáticas disueltas en él.

Qué caldo elegir

No todos los caldos funcionan igual en todos los platos y elegir el adecuado es lo que marca la diferencia entre un plato con sabores equilibrados y uno en el que unos sabores enmascaran a otros. La clave está en no saturar: el caldo debe realzar, no eclipsar.

Caldo de pollo : versátil y equilibrado. Ideal para acompañar carnes blancas, verduras o platos ligeros.

Caldo de carne : más intenso y profundo. Perfecto para guarniciones de platos más contundentes o como asados de cerdo o de ternera.

Caldo de verduras : opción más ligera que queda ideal con pescados, ensaladas templadas o platos vegetarianos.

Caldo de pescado: menos habitual, pero muy interesante para acompañar platos marineros, por ejemplo, unas almejas o unos mejillones en salsa.

Para utilizar bien estos caldos, solo hay que seguir la receta que sigue a continuación:

Ingredientes Patata, 1 kg

Caldo de pollo o verduras, 1,5 litros

Laurel, 1 hoja

Aceite de oliva virgen extra, 30 ml

Perejil fresco, 10 g

Pimienta negra, al gusto

Sal, al gusto Paso 1 Pela las patatas y córtalas en trozos medianos de tamaño uniforme para asegurar una cocción homogénea. Lávalas bajo agua fría para retirar el exceso de almidón superficial. Paso 2 Vierte el caldo en una olla amplia y añade la hoja de laurel. Lleva el conjunto a ebullición a fuego medio. Paso 3 Incorpora las patatas en el caldo caliente y ajusta el punto de sal. Baja ligeramente el fuego y deja cocer de forma suave durante 20-25 minutos, hasta que estén tiernas, pero sin deshacerse. Paso 4 Escurre ligeramente las patatas, reservando una pequeña cantidad de caldo. Aliña con el aceite de oliva, la pimienta negra y el perejil picado y sirve inmediatamente.

Patatas cocidas: la base de un recetario completo

Si por algo destacan las patatas cocidas es por su versatilidad. Pueden servirse frías o calientes y funcionan bien tanto con un aliño sencillo como acompañando a platos sofisticados.

Ensaladilla rusa. Se cuecen las patatas junto con zanahorias y judías verdes. Una vez frías, se cortan en dados pequeños o se aplastan ligeramente y se mezclan con atún, huevo duro, aceitunas y mayonesa casera. Se deja reposar en la nevera al menos una hora antes de servir. Si las patatas se han cocido en caldo de verduras, el resultado gana en sabor.

Patatas aliñadas. Se pelan las patatas aún templadas y se cortan en rodajas gruesas. Se aliñan con aceite de oliva virgen extra, vinagre de Jerez, cebolleta picada, perejil fresco y sal. Se sirven a temperatura ambiente. Es una preparación ideal para aplicar la técnica de Berasategui, sustituyendo parte del aceite por un chorro de caldo de carne caliente que las patatas absorberán al instante.

Puré de patatas. Se cuecen las patatas peladas y troceadas en caldo de pollo hasta que estén tiernas. Se escurren reservando parte del caldo, se chafan con un pasapurés y se añade mantequilla, leche caliente y el caldo reservado hasta obtener la textura deseada. Antes de servir, se rectifica de sal y pimienta.

Causa limeña. Se cuecen las patatas en caldo de pollo, se pelan y se chafan en caliente. Se condimentan con zumo de lima, pimiento amarillo, aceite y sal hasta formar una masa suave. Se monta en capas alternando la masa de patata con una ensalada de pollo desmenuzado y aderezado con mayonesa, cebolla morada y aguacate.

Salteado de patatas cocidas con ajo y caldo reducido. Se cuecen las patatas en caldo de pollo y luego se doran en una sartén con unos dientes de ajo aplastados. Para terminar, se añade un poco del caldo reducido para glasearlas.

Preguntas frecuentes sobre las patatas cocidas