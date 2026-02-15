Lola Bernabé, cocinera: "Las lentejas no se espesan con patata ni harina; el truco está en triturar pan en el sofrito"

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 4

Las lentejas caseras son un clásico de la gastronomía española, un plato que evoca recuerdos de familia, de calidez y de los aromas de la cocina más tradicional. Se trata de uno de los platos más clásicos que se pueden disfrutar en los hogares españoles, y cada cocinero tiene sus trucos.

En esta ocasión tenemos que hablar de las lentejas de toda la vida preparadas por la cocinera Lola Bernabé (@loletabyloleta en las redes sociales), quien ha compartido su receta sobre este plato basado en la receta de su madre, una opción ligera y deliciosa que ella hace sin grasa para aligerar la preparación.

En este caso, apuesta por evitar la carne y la grasa, pero mantiene el sabor tradicional. La chef asegura que suele preparar 1 kg, aunque en su casa sean tres, aunque "nunca sobran para más de dos días".

Si bien confiesa que cuando era pequeña no le gustaban nada, desde hace unos años asegura que se trata de uno de sus platos favoritos y que come casi todas las semanas, sobre todo porque, además de estar muy ricas, son muy saludables.

Ingredientes de las lentejas caseras de Lola Bernabé 1 kg de lentejas

150 ml de tomate frito casero

80 ml de aceite de oliva virgen extra

5 zanahorias

4 patatas medianas

2 cebollas

2 dientes de ajo

2 rebanadas de pan integral

2 hojas de laurel

2 clavos de olor

1 cucharadita de pimentón dulce

½ cucharadita de sal

Agua

Chorizo troceado (opcional) Paso 1 La noche anterior, poner las lentejas en remojo. A la mañana siguiente, enjuagarlas y escurrirlas. Paso 2 Pelar y cortar las zanahorias en palitos. Picar finamente las cebollas y los ajos. Paso 3 En una cacerola, sofreír la cebolla y el ajo con el aceite a fuego medio hasta que estén tiernos. Paso 4 Añadir las rebanadas de pan y freírlas hasta que estén doradas por ambos lados. Paso 5 Agregar un poco de agua para mojar el pan y triturar con una batidora hasta obtener un puré fino. Paso 6 Incorporar el tomate frito, el pimentón, los clavos y dejar freír durante un minuto. Paso 7 Añadir las lentejas y las zanahorias a la cacerola. Paso 8 Pelar las patatas, cortarlas en gajos e incorporarlas al guiso. Paso 9 Cubrir con agua, añadir la sal y remover bien. Paso 10 Tapar y dejar cocer a fuego suave durante unos 45 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que estén tiernas. Paso 11 Servir bien calientes.

Las lentejas en la dieta mediterránea

Las lentejas son, sin lugar a dudas, uno de los grandes pilares de la dieta mediterránea, un plato tradicional que, además de ofrecer un gran sabor, se trata de un alimento muy nutritivo y que posee múltiples beneficios para el organismo. Además, se puede añadir a purés y ensaladas si así se desea.

Se trata de un plato básico en la dieta de nuestro país, todo un símbolo de una dieta sana, equilibrada y nutritiva. Aunque son originarias del suroeste asiático, rápidamente fueron acogidas en las cocinas de griegos y romanos, y hoy en día siguen siendo un plato imprescindible y muy reconfortante.

Estas legumbres destacan por su alto valor energético, además de ser un alimento rico en proteínas. Igualmente, son fuente de hidratos de carbono, mientras que el contenido en grasas es prácticamente inexistente, siendo, por lo tanto, un alimento perfecto para quienes realizan algún tipo de actividad física intensa, como los deportistas.

Algunos de sus principales beneficios son los siguientes: