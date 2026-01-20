Pablo Suárez, cocinero: "La tortilla de patatas más cremosa no tiene que estar cruda, el truco son 100 g de este queso"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4-5

Cocinar una tortilla de patata es un recurso del que tiramos muchas personas cuando tenemos invitados. Es una receta razonablemente sencilla que suele gustar a todo el mundo, con la que no hay que esforzarse mucho para que sea un éxito.

Y llevarla al siguiente nivel es sumamente fácil siguiendo la receta, o más bien el truco, de Pablo Suárez, un cocinero gallego que cuenta con casi dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram y casi 300.000 suscriptores en su canal de YouTube.

Es algo realmente rápido y asequible que permite conseguir una tortilla más cremosa, pero sin necesidad de dejar el huevo "poco hecho", pues hay gente a la que eso no le gusta nada.

El "secreto" es añadir una pequeña cantidad de algún queso que funda muy bien. Él, como buen gallego, utiliza queso de Arzúa-Ulloa, pero igualmente podría usarse cualquier otro queso de pasta blanda como un brie o un camembert.

La tortilla más cremosa

Aparte del queso, la tortilla de este cocinero, conocido en redes sociales como @poesiadefogon, lleva otro ingrediente que hace que la tortilla sea más potente de sabor.

Se trata de un trozo de chistorra al que retira la tripa para desmigar el embutido y cocinarlo en la sartén para que suelte su grasa y así poder eliminarla con facilidad.

El resultado es una tortilla que recuerda a un plato de huevos fritos con patatas y chorizo, pero con la melosidad de una buena tortilla de patatas.

La patata correcta: la clave de una buena tortilla

Elegir el tipo de patata correcto es el paso clave para conseguir hacer una buena tortilla. Si no acertamos en eso, da igual lo fantástica que sea la receta, podemos acabar con un desastre difícil de remediar.

No todas las patatas se comportan igual, unas contienen mucho almidón y tienden a deshacerse con la fritura; otras, apenas lo contienen y mantienen mejor su estructura, pero no se ligan bien con el huevo.

Si lo que queremos es una tortilla que quede melosa y bien ligada, tenemos que buscar un equilibrio.

Una de las variedades que más recomiendan los cocineros profesionales es la Monalisa. Es una patata con una textura firme, pero algo harinosa. Por eso, al pocharla, se ablanda, pero no llega a romperse del todo.

Su gran ventaja es que es una patata que absorbe bien el huevo, creando una mezcla bien ligada que al cuajarse nos dará la tortilla cremosa que estamos buscando.

Otra variedad que emplean muchos chefs es la patata Kennebec, de carne blanca y textura muy fina que permite hacer láminas que se ablandan en el aceite sin perder la forma. Es una de las más usadas en las tortillas gallegas.

La variedad Agria es utilizada también por algunos cocineros cuando buscan una textura algo más firme, pues es una variedad con muy bajo contenido en almidón, perfecta para freír porque es con la que se consigue la textura más crujiente.

En cambio, están totalmente desaconsejadas las patatas nuevas o excesivamente cerosas, como las patatas rojas o las patatas baby, pues su contenido en almidón es tan bajo que el resultado sería una tortilla sin nada de ligazón en la que parece que las patatas van por un lado y el huevo por otro.