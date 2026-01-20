Joseba Arguiñano (40), chef: "Para que la piel no se rompa al pelar un embutido, hay que mojarlo antes"

Los embutidos están muy presentes en la gastronomía española, siendo parte de una gran cantidad de elaboraciones y, en muchos de los casos, siendo consumidos directamente. Al prepararlo, es habitual tener algunas dudas que ahora ha resuelto Joseba Arguiñano.

El cocinero de 40 años ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@josebaarguinano) en el que da su truco para pelar fácilmente el fuet o cualquier otro embutido con piel dura, lo que puede ser clave para utilizarlo en aquellas recetas en las que la textura es importante.

Si bien hay personas que prefieren comer este tipo de embutidos directamente con la piel, el chef explica que en muchas preparaciones es más conveniente retirarla, aunque es consciente de que, en ocasiones, la piel se resiste. En cualquier caso, con su truco, será mucho más sencillo.

El truco de Joseba Arguiñano

En su publicación, Joseba Arguiñano explica los pasos a seguir para pelar fuet o cualquier otro embutido sin romperlo, para lo que se necesita un cuchillo pequeño, que se usará para hacer una grieta en la piel del fuet; un trozo de papel, para mantener la humedad; y un poco de agua.

"Para pelar cualquier embutido sin romperlo, el truco es empaparlo en agua", explica el hijo de Karlos Arguiñano, que indica que el primer paso es hacer una grieta longitudinal en la piel del fuet usando el cuchillo, que vaya de lado a lado.

@josebaarguinano Me flipa este truco: es sencillo, rápido y súper útil. Perfecto para disfrutar del fuet sin complicaciones. 🤤🔪 Te enseño cómo le quito yo la piel paso a paso con agua, papel y un cuchillo. ¡Toma nota! ♬ original sound - Joseba Arguiñano

Una vez realizada dicha grieta en el embutido, es el momento de envolver este en un papel, de manera que quede bien cubierto, para seguidamente situarlo sobre una superficie y empaparlo con agua. Este paso tiene el objetivo de conseguir que la piel absorba toda la humedad.

Después de haber envuelto y mojado el fuet, se deja reposar 10 minutos para que de esta manera la piel se humedezca por completo. Una vez pasado este tiempo, se saca y se seca un poco para que no quede pegajoso, puesto que, en caso contrario, se dificultará la extracción de la piel.

Una vez que el embutido ya ha reposado y está ligeramente seco, se tira de la piel desde donde se hizo la grieta, lo que hará que la piel salga entera y sin esfuerzo, de una sola pieza. Así se tendrá un fuet completamente limpio y listo para poder utilizarlo en cualquier receta.

¿Qué es el fuet?

El fuet es un embutido irresistible como aperitivo que tiene una forma alargada característica. Originario de Cataluña, es muy importante dentro de su gastronomía y se puede considerar una versión catalana del salchichón, un alimento que ya se preparaba en la Antigua Grecia y durante el Imperio Romano.

El fuet se elaboraba en el pasado en las casas rurales durante la matanza del cerdo, embutiendo parte de la carne del animal en su propia tripa para conservarla a través del salado y el secado. Este embutido está elaborado con carne magra de cerdo y se come crudo, generalmente como aperitivo.

La capa blanca que recubre la superficie del fuet es moho blanco que tiene un papel clave en la elaboración y el sabor final del producto. Durante la maduración del fuet, este se va deshidratando, expulsando de su interior agua y haciendo que la superficie esté húmeda.

En el proceso existe el riesgo de que aparezcan hongos nocivos que estropearían el embutido y podrían hacer enfermar. Por este motivo. Se protege el fuet untando la superficie de la pieza con un líquido que contiene un hongo del género pinicillium, que es comestible y evita que aparezcan otros hongos que sí puedan ser nocivos.

A la hora de elegir este hongo, se tiene en cuenta su aporte de sabor y los aromas extra que le dan a la carne. En cada caso se tiene su propio moho que le da un sabor único. Un aspecto a tener en cuenta es que los intolerantes al gluten pueden comer fuet sin problemas.

En la mayoría de los fuets que se pueden encontrar en el mercado, la piel es tripa natural de cerdo y es 100% comestible, si bien hay casos, en los fuets de menor calidad, en los que se usa piel sintética. En estos últimos, la etiqueta deberá indicar si es o no comestible.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, dado que el moho de la piel no es nocivo, se puede comer la piel sin problemas, siempre y cuando en la etiqueta indique que es comestible, por lo que no es necesario pelarlo como hace Joseba Arguiñano. No obstante, será cuestión de gustos.

¿Cómo se come el fuet?

Aunque hay quienes lo comen a bocados, algunos sin quitar la piel y otros quitándosela, lo más habitual es comerlo en lonchas o trozos más gruesos. En el caso del espetec, la longaiza o el salchichón se suele tomar en rodajas más finas.

Se trata de un gran aperitivo que se puede acompañar de unas patatas, unas aceitunas y un vermut. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no se debe comer durante el embarazo, ni siquiera congelado. Al congelarlo se eliminan muchos riesgos de parásitos, pero es ineficaz en casos de listeria.

Por último, hay que recordar que, aunque la mayoría de personas confunden fuet y espetec, la realidad es que existe una ligera diferencia entre ellos. Mientras que el corte del fuet suele dar una forma circular, el espetec tiene una forma similar al número "8", lo que tiene que ver con su mayor presencia de azúcares. También se apreciará en su sabor.