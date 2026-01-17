Dabiz Muñoz (45), chef: "Para que el jamón serrano sepa espectacular no hay que echarle ni pan ni aceite, sino limón"

El jamón serrano es uno de los grandes manjares de la gastronomía española, un alimento que no falta en ninguna celebración o evento. Es un popular entrante que podemos encontrar en distintos tipos y calidades.

Más allá de hacer una buena elección para conseguir disfrutar al máximo de este producto, es recomendable tener en cuenta un ingrediente clave para que el jamón sea espectacular, el cual ha sido revelado por el chef Dabiz Muñoz en su paso por La Revuelta, el programa de La 1 de TVE presentado por David Broncano.

El conocido chef madrileño de 45 años reveló en este espacio su truco para conseguir que el jamón serrano sepa espectacular: "No hay que echarle ni pan ni aceite, sino limón". Ahí está el secreto para que su grasa tenga un exquisito sabor.

Con motivo de su aparición en el programa, desde el público le lanzaron dos sobres de jamón y un limón, que como no podía ser de otra forma, era de Murcia. Tras observar con detalle los productos, el marido de Cristina Pedroche aseguró que no le parecía un mal jamón.

Mientras tanto David Broncano recogía el limón y le preguntaba al chef si había alguna receta que permitiese combinar ambos alimentos, y fue cuando Dabiz Muñoz desveló este sencillo, pero efectivo truco.

"Pues se puede hacer un pan tumaca y le ponemos un poco de la ralladura del limón por encima y yo creo que le queda espectacular para la grasa", explicó el chef madrileño, que también destacó que "la grasa del jamón, si la cortas con un cítrico, el contraste es espectacular".

Cómo preparar limón serrano

A lo largo del mundo existen una infinidad de elaboraciones en las que podemos encontrar cómo el limón potencia el sabor del jamón serrano. El caso más evidente lo encontramos en el limón serrano, una ensalada fría que combina limones con huevos, jamón serrano y naranjas.

Se trata de una selección de ingredientes que puede resultar complicado de imaginar juntos por primera vez, pero que una vez probado ofrece un resultado realmente sorprendente. A pesar de ser una ensalada, es habitual prepararla en invierno en regiones de las sierras de Francia y Béjar, en Salamanca.

Para preparar el limón serrano, se deben elegir limones frescos en primer lugar, siendo preferible optar por aquellos que tengan una piel fina y jugosa. Tras lavarlos bien, habrá que cortarlos en rodajas finas, siempre incluyendo la piel, que aporta un ligero amargor.

A continuación, se debe cortar el embutido que cada uno prefiera, como longaniza fresca, chorizo o un buen jamón serrano, en trozos pequeños. Se pueden cocinar ligeramente los embutidos en una sartén sin aceite para que liberen sus jugos y puedan ofrecer un sabor más concentrado.

Cuando estén listos, se mezclan los embutidos con las rodajas de limón en un recipiente grande, al que se añadirá una pizca de sal gruesa para realzar el sabor y un chorrito de aceite de oliva virgen extra que contribuirá a integrar todos los ingredientes.

Si se desea, se puede añadir un toque de pimienta negra molida o alguna hierba aromática como perejil o tomillo. Finalmente, se deja reposar durante unos minutos para que los sabores se mezclen bien y se puede servir el plato fresco como aperitivo.

Los mejores acompañamientos del jamón serrano

Más allá del limón, podemos encontrar otras opciones interesantes para poder acompañar a un buen jamón serrano a la hora del aperitivo. Existen infinidad de recetas en las que este alimento puede ser su ingrediente, y estas son algunas ideas para acompañar este manjar:

Tabla de embutidos: la forma más habitual de poder disfrutar del jamón serrano es con una tabla de embutidos en la que junto a este producto haya otros como chorizo, salchichón, lomo y otros embutidos diferentes que aporten variedad y mucho sabor.

la forma más habitual de poder disfrutar del jamón serrano es con una tabla de embutidos en la que junto a este producto haya otros como chorizo, salchichón, lomo y otros embutidos diferentes que aporten variedad y mucho sabor. Tabla de quesos: unos buenos quesos siempre son muy buena opción para disfrutar junto al jamón serrano. Cualquier tipo de queso encaja muy bien, ya sea de oveja, de cabra, más fuertes, más suaves y ligeros, etcétera.

unos buenos quesos siempre son muy buena opción para disfrutar junto al jamón serrano. Cualquier tipo de queso encaja muy bien, ya sea de oveja, de cabra, más fuertes, más suaves y ligeros, etcétera. Diferentes tipos de pan: para completar un buen aperitivo con jamón serrano, otros embutidos y/o unos quesos, no puede faltar un buen pan para disfrutar. Existen muchas opciones, pero un buen pan artesanal de masa madre o unos picos sevillanos que aporten su toque crujiente son una excelente opción.

para completar un buen aperitivo con jamón serrano, otros embutidos y/o unos quesos, no puede faltar un buen pan para disfrutar. Existen muchas opciones, pero un buen pan artesanal de masa madre o unos picos sevillanos que aporten su toque crujiente son una excelente opción. Frutas: una de las mejores combinaciones que tiene el jamón ibérico es el melón, muy utilizada y conocida por todo el mundo. Además, se pueden acompañar de otras opciones como el aguacate, los higos o el tomate, consiguiendo mezclas de lo más interesantes.

una de las mejores combinaciones que tiene el jamón ibérico es el melón, muy utilizada y conocida por todo el mundo. Además, se pueden acompañar de otras opciones como el aguacate, los higos o el tomate, consiguiendo mezclas de lo más interesantes. Gazpacho: este plato típico de la gastronomía española es también una excelente opción para acompañar el jamón. De hecho, es habitual que el vaso o plato en el que se sirve el gazpacho vaya acompañado de unos trocitos de jamón, una combinación deliciosa.

este plato típico de la gastronomía española es también una excelente opción para acompañar el jamón. De hecho, es habitual que el vaso o plato en el que se sirve el gazpacho vaya acompañado de unos trocitos de jamón, una combinación deliciosa. Bebidas: más allá de todos los alimentos que podemos utilizar para complementar a este alimento, no hay que olvidar el maridaje, donde destaca especialmente el vino, pero aquel que lo prefiera podrá optar por una buena cerveza. Si se prefiere evitar el alcohol, se puede tomar un refresco o agua sin problema.

De esta manera, tenemos muchas opciones para poder disfrutar de un gran momento gastronómico a la hora del aperitivo gracias al jamón.