Dani García (50), cocinero: "Para cocinar el huevo perfecto, el secreto son 30 ml de vinagre y dejarlo 2-3 minutos al fuego"
El chef malagueño explica la sencilla técnica y también la más efectiva para que los huevos poché queden perfectos.
- Total: 15 min
- Comensales: 1
Después de conseguir tres estrellas Michelin, abrir restaurantes en medio mundo y revolucionar la cocina contemporánea, el chef Dani García siempre acaba volviendo al lugar donde empezó todo: la cocina de casa, esa donde aprendió a cocinar junto a su madre y su abuela, y donde hoy cocina para los suyos.
"Yo no nací cocinando con pinzas y en silencio. En mi casa se cocinaba con prisa, con niños corriendo y con olor a ajo en la sartén", explica el chef malagueño en la presentación de su último libro.
En Cocina en casa como Dani (Espasa, 2026), el chef abre por primera vez la puerta a su cocina más personal, una cocina auténtica, a veces, incluso, improvisada, pero siempre pensada para el disfrute desde la sencillez.
En sus palabras, "este libro no es para impresionar; es para ayudarte a cocinar como yo, pero sin la presión del restaurante".
Se trata de un libro en el que recopila 90 recetas para cocinar sin agobios y con resultados de escándalo. Entre ellas están sus recetas que más han triunfado en las redes sociales "para que puedas hacerlas sin tener que ver el vídeo 14 veces".
Los huevos perfectos
Una de las recetas más fáciles es este desayuno que tiene truco. Parece un plato sofisticado, pero la realidad es que "es tan fácil que podría hacerse con los ojos cerrados".
Inspirado en un tartar de carne, pero hecho a base de tomate, esta es una receta que Dani García sirve en sus restaurantes. Un plato que es perfecto para un brunch o para un aperitivo o, incluso, como entrante para una comida elegante.
En la preparación de esta receta, una de las claves es conseguir dar el punto perfecto a los huevos escalfados, con una yema tan apetecible como la de un huevo frito, pero sin nada de grasas.
Para conseguirlo, Dani García pone un par de cucharadas de vinagre (30 ml) en el agua y crea un remolino con ayuda de una cuchara. Haciendo eso, 2 o 3 minutos después, dependiendo de si el huevo estaba en la nevera o no, tendremos un huevo listo para mojar pan.
El plato se completa con una sorprendente crema de chistorra, también desgrasada, para que el resultado final sea la versión refinada y gourmet de un clásico de la cocina en España: los huevos con chorizo.
Ingredientes
- Chistorra, 100 g
- Dátiles sin hueso, 4 ud
- Huevos frescos, 2 ud
- Perejil fresco picado, cantidad necesaria
- Pan tostado para acompañar (opcional), cantidad necesaria
- Vinagre de Jerez, 2 cucharadas
- Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas
- Sal, cantidad necesaria
- Pimienta negra, cantidad necesaria
Paso 1
Llevamos agua a ebullición en un cazo pequeño, añadimos un chorrito de vinagre y creamos un remolino con una cuchara. Cascamos un huevo en una taza y lo vertemos suavemente en el centro.
Paso 2
Cocinamos durante 2-3 minutos y retiramos con espumadera. Repetimos el proceso con el segundo huevo.
Paso 3
Para preparar el puré caliente, cocinamos la chistorra en una sartén sin aceite hasta que esté bien dorada. Retiramos y desechamos la grasa.
Paso 4
Añadimos los dátiles troceados y cocinamos 2 minutos más. Trituramos la mezcla hasta obtener un puré fino. Ajustamos con sal, pimienta y unas gotas de vinagre. Reservamos caliente.
Paso 5
Servimos los huevos colocando una base de puré de chistorra en el fondo de un plato hondo. Acomodamos los huevos pochados encima y espolvoreamos con perejil fresco picado. Sazonamos ligeramente si fuera necesario.
Paso 6
Acompañamos con rebanadas de pan tostado y servimos.