Dani García (50), cocinero: "Para cocinar el huevo perfecto, el secreto son 30 ml de vinagre y dejarlo 2-3 minutos al fuego"

Después de conseguir tres estrellas Michelin, abrir restaurantes en medio mundo y revolucionar la cocina contemporánea, el chef Dani García siempre acaba volviendo al lugar donde empezó todo: la cocina de casa, esa donde aprendió a cocinar junto a su madre y su abuela, y donde hoy cocina para los suyos.

"Yo no nací cocinando con pinzas y en silencio. En mi casa se cocinaba con prisa, con niños corriendo y con olor a ajo en la sartén", explica el chef malagueño en la presentación de su último libro.

En Cocina en casa como Dani (Espasa, 2026), el chef abre por primera vez la puerta a su cocina más personal, una cocina auténtica, a veces, incluso, improvisada, pero siempre pensada para el disfrute desde la sencillez.

En sus palabras, "este libro no es para impresionar; es para ayudarte a cocinar como yo, pero sin la presión del restaurante".

Se trata de un libro en el que recopila 90 recetas para cocinar sin agobios y con resultados de escándalo. Entre ellas están sus recetas que más han triunfado en las redes sociales "para que puedas hacerlas sin tener que ver el vídeo 14 veces".

Los huevos perfectos

Huevos escalfados perfectos E.E.

Una de las recetas más fáciles es este desayuno que tiene truco. Parece un plato sofisticado, pero la realidad es que "es tan fácil que podría hacerse con los ojos cerrados".

Inspirado en un tartar de carne, pero hecho a base de tomate, esta es una receta que Dani García sirve en sus restaurantes. Un plato que es perfecto para un brunch o para un aperitivo o, incluso, como entrante para una comida elegante.

En la preparación de esta receta, una de las claves es conseguir dar el punto perfecto a los huevos escalfados, con una yema tan apetecible como la de un huevo frito, pero sin nada de grasas.

Para conseguirlo, Dani García pone un par de cucharadas de vinagre (30 ml) en el agua y crea un remolino con ayuda de una cuchara. Haciendo eso, 2 o 3 minutos después, dependiendo de si el huevo estaba en la nevera o no, tendremos un huevo listo para mojar pan.

El plato se completa con una sorprendente crema de chistorra, también desgrasada, para que el resultado final sea la versión refinada y gourmet de un clásico de la cocina en España: los huevos con chorizo.