Alfredo López, enólogo y cocinero: "Para ahorrar en la cesta de la compra, sigue este calendario de 7 comidas fáciles"

Estamos en enero y muchos querrán intentar ahorrar para compensar los excesos de las fiestas. Una de las mejores formas de conseguirlo es planificar las comidas semanales, lo que también ayuda a comer mejor, ahorrar tiempo y reducir el desperdicio.

Con unos pasos claros y realistas, cualquiera puede organizar un menú que se adapte a su rutina y gustos. Esto permite elaborar platos equilibrados con más frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, tal y como recomiendan los expertos en salud.

En primer lugar, antes de empezar, una de las cosas que puede funcionar es tener claro cuál es el objetivo: comer más sano, ahorrar, perder peso, o simplemente dejar de improvisar cada día.

Por otra parte, también es útil marcar cuántas comidas quieres planificar (si sólo cenas, sólo comidas, o comidas y cenas), y cuántos días serás realmente capaz de seguir el plan.

Un truco infalible para ahorrar

Asimismo, funciona muy bien decidir primero el tipo de plato por día (por ejemplo: "Lunes legumbres", "Martes pescado", "Miércoles pasta integral", etc.) en lugar de pensar directamente en recetas. Esta estructura fija facilita la variedad nutricional y evita repetir siempre los mismos ingredientes, sin necesidad de contar calorías.

Es la estrategia que propone también Alfredo López, enólogo y sumiller, conocido en redes como @pez.salvaje, con más de 670.000 seguidores en TikTok. Un creador de contenido que comparte vídeos de recetas, restaurantes y trucos de cocina y hogar.

En uno de esos vídeos, López explica paso a paso su método para gastar menos dinero en la cesta de la compra. "Si quieres ahorrar, haz tu propio menú y después la lista de la compra, se ahorra un montón de dinero", afirma.

"Yo, por ejemplo, todos los lunes hago arroz, ya sea con tomate y huevo, paella, risotto, lo que sea; todos los martes, verdura (judías verdes, coliflor, guisantes...) y, si se me queda corto, le meto un filete o un trocito de pescado", explica.

Y continúa: "Todos los miércoles lo que hacemos es pasta (macarrones, lasaña, espaguetis, lo que sea); todos los jueves, legumbres (lentejas, cocido, fabada...); todos los viernes, pescado (dorada al horno, lubina, una merluza a la vasca...); todos los sábados, un guisito, y todos los domingos es el día del horno (pollo asado, costillas asadas...).

"Tú verás, lo dejo como opción, pero es una muy buena idea para ahorrar dinero", concluye Alfredo.

Dos trucos extra para no gastar demasiado

Empieza solo con 3 o 5 días de planificación en lugar de toda la semana completa, esto hace que el cambio sea más asumible y menos agobiante.

Además, se recomienda dejar uno o dos 'días libres' o de sobras en el plan, pues da margen a imprevistos y ayuda a que la planificación sea más flexible y realista.

​