Luca Lazzaroni, repostero italiano: "Para cortar bien el panettone, primero decide si vas a comer todo o sólo una parte"

En los últimos tiempos, el panettone se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la Navidad en España.

Pese a su origen italiano (nació en Milán), este tierno y esponjoso bollo dulce ha logrado hacerse un hueco destacado en pastelerías, supermercados y hogares de todo nuestro país.

Su miga aireada, aromatizada con frutas confitadas, chocolate o rellenos cremosos, armoniza a la perfección con el ambiente festivo y la tradición repostera española y son cada vez más los obradores y chefs españoles que apuestan por panettones artesanales, adaptando la receta con productos locales como el aceite de oliva o los cítricos mediterráneos.

En las celebraciones familiares, se sirve junto al café y los brindis, llegando incluso a competir con dulces tan emblemáticos como el roscón de Reyes.

Pero, a pesar de su fama, mucha gente aún no sabe cómo cortarlo y conservarlo adecuadamente, o si hay que atemperarlo o no antes de comerlo.

Para resolver estas dudas, el repostero y empresario italiano Luca Lazzaroni ha compartido un vídeo en redes sociales donde explica sus trucos para consumir perfectamente esta 'magdalena' gigante.

Lazzaroni es uno de los responsables de las marcas Lazzaroni y Chiostro di Saronno, dedicadas a la elaboración de dulces italianos tradicionales como los amaretti.

Junto con Paolo Lazzaroni, representa la séptima y octava generación de una familia de empresarios ligada desde hace más de un siglo a la pastelería y la confitería italiana de alta calidad.​

Cómo cortar y conservar el panettone

Según cuenta Luca, una de las preguntas más recurrentes sobre el panettone es si se debe colocar o no sobre el radiador unos minutos antes de su consumo para atemperarlo.

Desde su punto de vista, "no hay una respuesta correcta", y cree que "no es necesario", aunque asegura que una fuente de calor "ayuda" a suavizar y ablandar la mantequilla y libera mejor el aroma de la fruta confitada y la vainilla. No obstante, advierte que no hay que pasarse porque se puede resecar.

Un panettone en su bolsa protectora. iStock

Por otra parte, Lazzaroni señala que antes de comerlo hay que decidir si vamos a consumirlo todo o sólo unas cuantas rebanadas, pues esto afecta al corte y a su conservación.

"Si quieres comerlo todo, puedes cortarlo por la mitad, quitar el papel, y luego cortarlo en rebanadas", explica. Pero, si por el contrario, sólo quieres comer algunas rebanadas, "hay que intentar mantener la superficie del panettone en contacto con el aire lo menos posible, por lo que conviene mantener el papel y meter el panettone otra vez en la bolsa quitándole el aire".

De esta forma, podrás disfrutar unos días más de tu panettone como si estuviese prácticamente recién hecho.