Yaiza, cocinera, sobre la cantidad de lentejas: "No se miden con puñados ni vasos; son 75 g por persona"

Total: 1 h

Comensales: 5

Medir correctamente las lentejas es uno de los errores más habituales en la cocina doméstica. A pesar de ser un plato económico, sencillo y muy presente en los hogares españoles, muchas veces el resultado no es el esperado por un fallo básico: la cantidad.

La cocinera Yaiza, creadora del canal La Cocina de Yaiza, lo deja claro en uno de sus vídeos más compartidos: las lentejas no se miden ni con puñados ni con vasos, sino con una proporción muy concreta que evita que queden aguadas o excesivamente espesas.

Su referencia es sencilla y funciona siempre: 75 gramos de lentejas secas por persona. A partir de ahí, todo el guiso se equilibra mejor, tanto en textura como en sabor.

El error más común al preparar lentejas en casa

En muchas cocinas se sigue recurriendo al "a ojo", una costumbre heredada que puede funcionar en otros platos, pero que en el caso de las lentejas suele jugar en contra. Cada puñado es distinto y cada vaso también, lo que provoca resultados irregulares.

Según explica Yaiza, medir mal la legumbre es el principal motivo por el que las lentejas terminan siendo una sopa sin cuerpo o, por el contrario, un bloque demasiado espeso. La balanza, insiste, es la herramienta más fiable.

En su receta, utiliza 400 gramos de lentejas pardinas, una cantidad pensada para cinco raciones, lo que encaja con la proporción de unos 75 gramos por comensal.

Tan importante como pesar las lentejas es calcular bien el agua. En el vídeo, Yaiza es muy concreta: para 400 gramos de lentejas utiliza un litro y medio de agua, lo justo para que el guiso quede espeso y ligado.

Añadir más líquido del necesario desde el inicio es un error difícil de corregir después. Por eso, recomienda quedarse corto y ajustar solo si hace falta durante la cocción, siempre con cuidado.

La cocción se realiza a fuego medio-bajo durante unos 35 minutos, un tiempo suficiente para que la lenteja pardina quede tierna sin romperse.

El truco clave para que queden espesas y sabrosas

Más allá de las cantidades, Yaiza destaca dos pasos fundamentales que marcan la diferencia en la textura final del plato.

El primero es el refrito de ajo y pimentón. En una sartén, dora tres dientes de ajo picados con un chorrito de aceite y añade una cucharadita pequeña de pimentón. Es esencial retirar del fuego enseguida para evitar que el pimentón se queme y amargue.

SI NO TE QUEDAN BIEN LAS LENTEJAS ES PORQUE NO HAS VISTO ESTE VIDEO, lentejas espesas y sabrosas.

Ese refrito se incorpora directamente al caldero, cuando las lentejas ya están en marcha, para potenciar el sabor del guiso.

El segundo truco es el que garantiza la textura espesa: triturar parte de las verduras cocidas. Al final de la cocción, Yaiza retira el pimiento, la cebolla y la zanahoria, las tritura y las devuelve al caldero, donde se integran durante cinco minutos más de cocción suave.

Este paso evita recurrir a harinas, pan o espesantes artificiales. El propio almidón de la verdura es suficiente para ligar el caldo y conseguir unas lentejas densas y melosas.

Una vez integrado el triturado, se sacan el chorizo, la morcilla y el beicon, se trocean y se devuelven al guiso justo antes de servir. El resultado es un plato tradicional, con cuerpo y lleno de sabor.

"Así no vuelve a salir una sopa de lentejas", insiste la cocinera en el vídeo, donde resume todos los trucos para que el plato quede perfecto desde el primer intento.