Javier, pescadero en Madrid: "Para una cena de Navidad barata es mejor comprar urta que besugo; deliciosa y a 20 €"

Una mesa de Navidad sin un platito de gambas o langostinos, no es una mesa de Navidad. No hay duda: el marisco y el pescado son uno de los principales protagonistas de las veladas navideñas en España.

Lo refrenda un estudio reciente elaborado por Dia: alrededor de un 43,9 % y un 64,6 % de los españoles, respectivamente, los comen durante estas fiestas.

Por desgracia, la 'cesta navideña' se ha encarecido este año un 5,1 % con respecto al 2024, con fuertes alzas en diversos productos del mar, tal y como ha señalado la OCU. Así pues, se hace necesario buscar alternativas más económicas y estrategias para ahorrar todo lo posible en la compra.

Javier Liébana, dueño de la pescadería Finos del Norte junto a su hermano José, ubicada en el Mercado Guillermo de Osma de Madrid, nos ha brindado algunos consejos para que el bolsillo no sufra demasiado estos días.

Cuando le pedimos que nos recomiende algún producto para elaborar una comida o cena resultona (¡pero sin gastar mucho dinero!), él lo tiene claro: la urta, también llamada sama roquera.

"Es un pescado blanco del sur parecido al besugo que se alimenta mucho de mariscos y crustáceos, así que tiene un sabor espectacular para hacer en el horno", explica.

Una pieza de urta. Pescado Saturnino

Se vende en torno a los 19,80 euros el kilo, por lo que resulta una opción más barata que, por ejemplo, el besugo, el cual ronda los 40 o 50 euros el kilo.

La urta no es muy conocida en la capital, pero en Andalucía, y especialmente en Cádiz, sí es bastante famosa. De hecho, en Rota (Cádiz) celebran en agosto la Feria de La Urta, donde cocinan una receta que es "urta a la roteña", una especie de guiso con pimientos y tomate.

Javier recomienda comprar unos 300 o 400 gramos de urta por persona. Una vez la compras, debes congelarla al llegar a casa y luego descongelarla el día anterior por la noche, y "dejas que se vaya descongelando poquito a poco". Y después ya la cocinas para la cena de Nochebuena o para cuando quieras.

Además, tal y como asegura, es un pescado que no pierde textura o sabor tras descongelarlo, al igual que tampoco lo hacen el besugo y el rape.

Por último, con respecto al marisco, el experto indica que lo más barato es el langostino, ya que "si nos vamos a la gamba de Huelva el precio se eleva hasta cerca de los 60 euros el kilo o más".

"La cigala también tiene un precio importante y el carabinero va carísimo, o sea que al final lo más económico es el langostino, ya sea crudo o cocino", sentencia.

Si aún no has comprado tus productos del mar para estas Navidades, llegas un poquito tarde, pero aún puedes apañar una cena o comida en condiciones sin dejarte un riñón siguiendo los consejos de Javier y apoyándote en las recetas y trucos que estamos compartiendo estos días aquí en Cocinillas.