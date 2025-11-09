Trini, abuela española de 89 años, sobre cómo dar la vuelta a la tortilla en un segundo: "La clave está en estos 2 movimientos"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

Dar la vuelta a una tortilla de patatas para algunos es un gesto rutinario, pero para otros muchos es uno de los momentos más temidos en la cocina. Y no es para menos, si no se hace bien, en el mejor de los casos nos comemos un revuelto y en el peor, pues no comemos.

El método más tradicional consiste en utilizar un plato llano de mayor diámetro que la sartén, aunque a mí ese me da un poco de respeto, siempre pienso que se me va a resbalar el plato y la voy a liar parda.

De usar un plato, prefiero que sea un pelín más pequeño que el diámetro de la sartén para que se quede como encajado y no se pueda mover al hacer el giro.

Se recomienda también mojar ligeramente el plato que vayamos a utilizar con agua para facilitar el deslizamiento y evitar que la tortilla se pegue cuando la devolvamos, ya girada, a la sartén.

Otra opción, que facilita la tarea y resulta más segura es emplear una tapa específica para tortillas, con asa y bordes que encajan sobre la sartén -aquí en Galicia se llaman viradeiras-, lo que permite girarla con firmeza y sin riesgo de derrames.

Tanto en el caso del plato como en el de la tapa, la técnica es la misma, cuando llega el momento de darle la vuelta, se coloca el utensilio elegido cerrando la sartén, se sujeta firmemente con la palma de la mano y se hace girar la sartén.

El éxito depende de mantener la calma y actuar con decisión. Un giro rápido, sin titubeos, es esencial para que la tortilla conserve su forma y textura. Y, la destreza para conseguirlo no es un talento innato, sino el resultado de la práctica y de una elección inteligente de herramientas.

En el mercado también existen sartenes dobles, que se unen por una bisagra y eliminan casi por completo el peligro de accidentes, basta con cerrar el conjunto y voltearlo de un solo movimiento. Este método es cierto que tiene como contrapartida que resulta más caro que usar un plato.

El truco de la abuela Trini

Uno de los mejores ejemplos de que la destreza se consigue con la práctica la tenemos en Trini, una abuela burgalesa de 89 años que nos enseña su curioso truco para darle la vuelta a una tortilla enorme.

En un vídeo subido a TikTok por la cuenta @unamamadelmonton, la octogenaria muestra su habilidad para darle la vuelta a la tortilla usando una técnica poco habitual.

Para empezar, no utiliza un plato llano, sino una fuente más honda, y no apoya el plato sobre la tortilla, sino que se limita a realizar dos movimientos muy concretos.

En primer lugar, balancea la sartén como para coger impulso y, de paso, asegurarse de que la tortilla se despegará fácilmente del fondo. El segundo movimiento, es un giro rápido y certero sobre la fuente que sostiene en la otra mano. Sin miedo y sin despeinarse, la abuela Trini voltea la tortilla en apenas dos segundos.