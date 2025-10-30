Carlos Herrera (68), locutor, sobre la receta de patatas a lo pobre: "Las mejores son las de mi pueblo; mi plato favorito"

0 votos

Carlos Herrera requiere poca o ninguna presentación a día de hoy. El periodista, natural de Cuevas del Almanzora (Almería), es una de las personalidades más conocidas y valoradas de la radio española.

Dotado de una voz inconfundible y un talante siempre cercano, el almeriense atesora más de cuatro décadas en los medios de comunicación de mayor relevancia en España.

Su trayectoria profesional se inició en emisoras comarcales andaluzas antes de incorporarse a la cadena COPE, donde actualmente dirige y conduce Herrera en COPE, uno de los espacios matutinos de mayor audiencia en España.

Pero al margen de los micrófonos, Herrera también ha conseguido extender su carisma a otros terrenos, como las plataformas digitales. En su cuenta de Instagram, por ejemplo, es un auténtico influencer gastronómico que no duda en exhibir su pasión por la buena cocina y la cultura culinaria.

El plato favorito de Carlos Herrera

En un vídeo subido a YouTube por la cuenta de la Cadena COPE, el periodista y su hijo se sinceran sobre gustos y habilidades culinarias.

A Carlos Herrera, según cuenta, le pierde un buen arroz, pero también se vuelve loco con "una cosa que hacemos en mi tierra y que es muy de mi familia, lo hacía mi tatarabuela, lo hacía mi bisabuela, mi abuela, mi madre, lo hago yo, lo hacen ya mis hijos, que son las patatas a lo pobre".

Pero -insiste- han de ser las "patatas a lo pobre" como se hacen en su pueblo, que es "un poquito mejor de como cuando vas a un restaurante y ponen patatas a lo pobre, que es como para echar a correr".

Humildes y sabrosas

Para quien no las conozca, las "patatas a lo pobre" tienen su origen en las zonas rurales más humildes del sur de España y siguen siendo muy populares en Andalucía. El propio nombre de la receta ya nos permite hacernos una idea de que se trata de un plato surgido para aprovechar los ingredientes más accesibles.

Para elaborarlas solo se necesitan patatas, cebolla, pimientos y aceite; ingredientes con los que se consigue un plato muy saciante a muy bajo coste.

En muchos pueblos de Almería suelen añadirse huevos una vez que el resto de los ingredientes están pochados para hacer una especie de revuelto que queda delicioso.