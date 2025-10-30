Carlos Herrera (68), locutor, sobre la receta de patatas a lo pobre: "Las mejores son las de mi pueblo; mi plato favorito"
El famoso locutor almeriense, que siempre se ha declarado un amante de la buena mesa y presume de ser un notable cocinero, confiesa que su plato favorito son las "patatas a lo pobre" al estilo de su pueblo.
- Total: 45 min
- Comensales: 4
Carlos Herrera requiere poca o ninguna presentación a día de hoy. El periodista, natural de Cuevas del Almanzora (Almería), es una de las personalidades más conocidas y valoradas de la radio española.
Dotado de una voz inconfundible y un talante siempre cercano, el almeriense atesora más de cuatro décadas en los medios de comunicación de mayor relevancia en España.
Su trayectoria profesional se inició en emisoras comarcales andaluzas antes de incorporarse a la cadena COPE, donde actualmente dirige y conduce Herrera en COPE, uno de los espacios matutinos de mayor audiencia en España.
Pero al margen de los micrófonos, Herrera también ha conseguido extender su carisma a otros terrenos, como las plataformas digitales. En su cuenta de Instagram, por ejemplo, es un auténtico influencer gastronómico que no duda en exhibir su pasión por la buena cocina y la cultura culinaria.
El plato favorito de Carlos Herrera
En un vídeo subido a YouTube por la cuenta de la Cadena COPE, el periodista y su hijo se sinceran sobre gustos y habilidades culinarias.
A Carlos Herrera, según cuenta, le pierde un buen arroz, pero también se vuelve loco con "una cosa que hacemos en mi tierra y que es muy de mi familia, lo hacía mi tatarabuela, lo hacía mi bisabuela, mi abuela, mi madre, lo hago yo, lo hacen ya mis hijos, que son las patatas a lo pobre".
Pero -insiste- han de ser las "patatas a lo pobre" como se hacen en su pueblo, que es "un poquito mejor de como cuando vas a un restaurante y ponen patatas a lo pobre, que es como para echar a correr".
Humildes y sabrosas
Para quien no las conozca, las "patatas a lo pobre" tienen su origen en las zonas rurales más humildes del sur de España y siguen siendo muy populares en Andalucía. El propio nombre de la receta ya nos permite hacernos una idea de que se trata de un plato surgido para aprovechar los ingredientes más accesibles.
Para elaborarlas solo se necesitan patatas, cebolla, pimientos y aceite; ingredientes con los que se consigue un plato muy saciante a muy bajo coste.
En muchos pueblos de Almería suelen añadirse huevos una vez que el resto de los ingredientes están pochados para hacer una especie de revuelto que queda delicioso.
Ingredientes
- Patata, 800 g
- Cebolla, 200 g
- Pimiento verde, 200 g
- Ajo, 2 dientes (opcional)
- Huevos, 4 ud
- Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria
- Sal, cantidad necesaria
Paso 1
Pelamos las patatas y las cortamos en rodajas finas, de unos 3 o 4 mm de grosor. A continuación, pelamos la cebolla y la cortamos en juliana. Lavamos los pimientos, retiramos las semillas y los cortamos en tiras. Por último, pelamos los ajos y los aplastamos ligeramente para que aromaticen el aceite.
Paso 2
Calentamos el aceite de oliva virgen extra en una sartén amplia a fuego medio. Cuando esté templado, añadimos las patatas, la cebolla, el pimiento y los ajos. Cocinamos todo lentamente, removiendo de vez en cuando para que las patatas se hagan de manera uniforme, pero sin deshacerse. El objetivo es que se confiten más que freírlas.
Paso 3
Cuando las patatas estén tiernas y ligeramente doradas, retiramos la sartén del fuego y escurrimos muy bien el aceite. Podemos usar un colador metálico o una espumadera para eliminar el exceso de grasa, dejando solo una fina película que ayudará en el siguiente paso.
Paso 4
Batimos los huevos en un bol con una pizca de sal.
Paso 5
Incorporamos las patatas, la cebolla y el pimiento escurridos de nuevo a la sartén y la llevamos al fuego.
Paso 6
Incorporamos los huevos batidos y removemos suavemente con una espátula de madera, como para hacer un revuelto. Cocinamos a fuego medio-bajo hasta que los huevos estén cuajados al gusto.
Paso 7
Servimos las patatas a lo pobre recién hechas, como plato principal o acompañamiento.