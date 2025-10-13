Arnau Subías (25), experto en marisco, alerta a España: "Si te cobran 3 euros por una lata de zamburiñas, es una estafa"

La zamburiña es el molusco cuyo nombre conoce casi todo el mundo, pero casi nadie sabe reconocerlo cuando lo tiene delante. ¿El motivo? Las incontables ocasiones en las que nos venden otras especies con ese nombre.

Muchas pescaderías y restaurantes venden supuestas "zamburiñas" gallegas que, en realidad, son volandeiras -una especie más abundante en Galicia y de menor valor comercial- o vieiras del Pacífico, que llegan a España congeladas desde países como Chile o Perú.

El "error" llega hasta el punto de que se han dado casos de clientes que han protestado cuando un restaurante les ha servido unas zamburiñas auténticas porque habían asumido que las verdaderas eran las que siempre habían consumido siendo víctimas de algún engaño.

Y el engaño no termina ahí, si hablamos de conservas, la estafa es, si cabe, más descarada; pues ya no nos queda la opción de pensar que se trate del error sin mala fe de un pescadero poco informado, sino que estamos ante la acción intencionada de una marca.

El timo de las latas de zamburiñas

El biólogo marino Arnau Subías, responsable del departamento de I+D del restaurante Estimar, dirigido por el chef Rafa Zafra, ha vuelto a utilizar su perfil de Instagram para hablar sobre este engaño recurrente.

En el último vídeo que ha subido a esta red social, Subías alerta sobre una práctica habitual en la industria conservera que consiste en la venta de productos etiquetados como zamburiñas en salsa de vieira que, en realidad, no contienen esta especie.

En el vídeo, Subías muestra tres latas diferentes con ese nombre comercial y explica con detalle las claves para reconocer la estafa. "Estas conservas no son de zamburiñas, a pesar de que se vendan bajo ese nombre, y hoy os lo voy a demostrar".

A lo largo de la grabación, Subías indica que muchas marcas recurren a fotografías del producto fresco, pero que, tal como se puede comprobar, estas no corresponden a zamburiñas auténticas.

"Las conservas que ponen imágenes del producto fresco es algo muy descarado, porque te muestran volandeiras o vieiras", explica mientras acerca las latas a la cámara.

Según detalla, las verdaderas zamburiñas se distinguen por tener "la concha de color oscuro y no tener la gónada anaranjada tan característica de las otras especies".

Subías ilustra su denuncia con tres ejemplos concretos. En dos de las latas que muestra a cámara, el etiquetado indica "zamburiñas", aunque en la lista de ingredientes se mencione únicamente "moluscos", sin especificar la especie.

En la tercera, el engaño es aún más evidente. "Nos dicen que son zamburiñas, pero nos ponen el nombre científico de las volandeiras". Con estas pruebas, el biólogo deja claro que el problema no es un caso aislado, sino una práctica generalizada.

Tanto es así que, para evitar señalar solo a determinadas marcas, ha preferido ocultar sus nombres en el vídeo: "No sería justo exponer solo a tres, cuando hay muchas más que cometen este 'error'".

El precio es la clave

En el caso de que visualmente hubiese dudas a la hora de diferenciar las especies y consciente de que los consumidores de a pie no estamos familiarizados con los nombres de estas, Arnau Subías también hace referencia al precio como pista definitiva para comprobar la veracidad de las etiquetas.

"Estas tres conservas han costado menos de tres euros cada una. Es imposible que por ese precio sean zamburiñas, ya que es una especie muy escasa y su precio por kilo es bastante más elevado que el del resto de especies", afirma.

Mucha demanda y poca oferta

La zamburiña (Mimachlamys varia) es una especie autóctona de las costas gallegas y asturianas, con una producción muy limitada y una demanda creciente, tanto en hostelería como en el mercado gourmet.

Esa escasez ha propiciado que otras especies, como la volandeira (Aequipecten opercularis), la vieira gallega (Pecten maximus) o la vieira del Pacífico (Argopecten purpuratus), se utilicen como sustitutas.

Aunque las tres son moluscos bivalvos que pueden tener buena calidad, difieren en sabor, textura y, sobre todo, en valor económico. "Normalmente la zamburiña es sustituida por la volandeira, la vieira gallega o la del Pacífico. Son especies similares, pero no son lo mismo", recuerda.

Una conclusión que pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia en el etiquetado de productos del mar y de una educación del consumidor. "Hoy en día muchas conserveras nos venden especies que no son zamburiñas, bajo ese mismo nombre", advierte.

Porque no se trata solo de una especie sea mejor o peor, no se trata de que las zamburiñas estén más ricas que las vieiras del Pacífico, que eso es algo que dependerá del gusto de cada uno, sino de insistir en la importancia de saber qué comemos y de exigir rigor a la industria alimentaria.

Por eso es importante no poner el foco solo sobre las conserveras, sino también sobre la responsabilidad compartida de productores, distribuidores, comunicadores y consumidores para, entre todos, preservar la calidad y la verdad en torno a lo que nos alimenta.