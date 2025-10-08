Dani García (49), chef Michelin, contundente: "Para que la coliflor esté más buena, el truco no es cocerla con bechamel"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4

Lo hacía mi madre, lo hace la madre de Dani García y, seguramente, también lo hace la tuya. En España es muy habitual cocer en exceso la coliflor.

Un pequeño detalle como este ha causado no pocos traumas infantiles. ¿Quién no ha sufrido de pequeño debido al olor que desprende esta hortaliza cuando su cocción no es la adecuada?

¿Y qué decir de la textura? Coliflores blandas y amarillentas que no mejoraban ni sepultadas bajo una cantidad ingente de bechamel son las responsables de que en la edad adulta sean muchos los que piensan en esta verdura y arrugan la nariz.

Una verdadera lástima, pues, desde el punto de vista nutricional, la coliflor es un verdadero tesoro.

Pocas calorías y muy versátil

La coliflor es una hortaliza baja en calorías y rica en fibra que contiene, además, una buena cantidad de vitaminas y minerales.

Destaca por su aporte de vitamina C, vitamina K y folatos, así como compuestos antioxidantes como los glucosinolatos y los isotiocianatos, que han sido objeto de estudio por su posible efecto protector frente a ciertos tipos de cáncer.

Gracias a su bajo contenido en hidratos de carbono, la coliflor es una hortaliza muy recomendada para dietas bajas en carbohidratos o cetogénicas. Además, su alto contenido en agua y fibra proporciona una gran sensación de saciedad, por lo que es perfecta también para dietas hipocalóricas o de control de peso.

En la cocina, tenemos que desterrar ese recuerdo abrumador de las coliflores sobrecocidas y aceptar que es un ingrediente muy versátil. Puede consumirse cruda y encurtida en ensaladas, cocida al vapor, asada, hervida, salteada o incluso transformada en purés, cremas o masas para bases de pizza.

En los últimos años ha ganado también mucha popularidad como sustituto de ingredientes con almidón para elaborar salsas como la bechamel.

El truco de Dani García

Coliflor a la plancha de Dani García

En uno de los episodios del programa Hacer de comer que presentaba Dani García en RTVE, el chef malagueño abordó de lleno este trauma vegetal con la intención de solucionárnoslo de una vez por todas.

Para Dani García, la clave está en el "amor" como ingrediente, cocinar con cariño y sin prisas, dándole a cada preparación lo que necesita. En el caso de la coliflor, el chef rompe con lo que hemos visto hacer a nuestras madres y, directamente, no cuece la coliflor.

Así pues, la coliflor con bechamel de Dani García no se parece en nada a aquella coliflor que anunciaba su presencia en el portal de casa nada más llegar del colegio y no presagiaba nada bueno en la mesa.

La suya se cocina en la sartén, a la plancha con una pizca de mantequilla como si de un filete se tratara. Con eso se consigue una coliflor con textura, ligeramente crujiente, con un sabor más limpio y sin olores desagradables.

Y no es este el único cambio que introduce Dani García en la receta tradicional. Su bechamel se prepara con leche de almendras y se perfuma con azafrán para que resulte más elegante y ligera en boca que la bechamel tradicional.

Ingredientes Coliflor, 1 ud

Almendra laminada, 50 g

Ajo, 1 diente

Perejil fresco

Mantequilla, 100 g

Azafrán, 5 hebras

Tomillo fresco, 1 ramita

Harina de trigo, 12 g

Aceite de oliva, 15 ml

Leche de almendras, 300 ml

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto Paso 1 Lavamos la coliflor y la cortamos en “filetes” de unos 2 cm de espesor para poder cocinarlos a la plancha. Reservamos. Paso 2 En una sartén amplia, calentamos el aceite de oliva y añadimos los dientes de ajo enteros con piel y ligeramente aplastados. Los dejamos dorar ligeramente para que suelten su aroma y los retiramos. Paso 3 Añadimos la mantequilla y la ramita de tomillo fresco y esperamos a que la mantequilla se funda y se mezcle con el aceite. Paso 4 Ponemos los “filetes” de coliflor en la sartén. Las cocinamos a fuego medio por ambos lados, glaseándolas con la mezcla de mantequilla, aceite, ajo y tomillo. Deben quedar dorados por fuera y ‘al dente’ por dentro. Si es necesario, realizamos pequeñas incisiones con el cuchillo para ayudar a que se cocinen de manera uniforme. Paso 5 Para preparar la bechamel, en un cazo, fundimos la mantequilla restante y añadimos la harina. Removemos constantemente durante unos minutos para cocinar bien la harina y eliminar el sabor crudo. Paso 6 Incorporamos poco a poco la leche de almendras templada sobre la mezcla, sin dejar de batir con varillas para evitar que se formen grumos. Incorporamos las hebras de azafrán, salpimentamos al gusto, y cocinamos hasta obtener una salsa de textura homogénea. Paso 7 Colocamos los filetes de coliflor en una fuente para horno. Cubrimos con la bechamel de almendra y azafrán. Espolvoreamos por encima la almendra laminada y un poco de perejil picado. Paso 8 Gratinamos en el horno a 200 °C durante unos 5 minutos, hasta que la superficie esté ligeramente dorada.

Y para un menú equilibrado...

Para acompañar esta coliflor con bechamel de Dani García y disfrutar de un menú equilibrado al mediodía, podríamos acompañarla con una fuente proteica ligera pero completa, como un filete de pescado blanco a la plancha (merluza, dorada o bacalao) o un salteado de pollo con verduras.

Podríamos completarlo con un primer plato de ensalada verde con hojas variadas, tomate y un aliño de aceite de oliva virgen extra complementaría y, de postre, una pieza de fruta fresca o un yogur natural.

Para la cena, que siempre solemos buscar menús más ligeros y de fácil digestión, esta coliflor con bechamel podría servirse en una ración más pequeña, acompañada de una crema ligera de verduras como primer plato.

Y, como proteína, una tortilla francesa con alguna hierba aromática o unos huevos escalfados serían opciones adecuadas, pues aportarían sensación de saciedad y nutrientes sin producir digestiones pesadas.