Dani García (49), chef, lo tiene claro: "Para unos huevos rellenos de 10, haz mayonesa con pimientos del piquillo"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 4

Una de las cosas que siempre me gusta tener en la nevera es un táper con unos cuantos huevos ya cocidos. Si se guardan en frío sin pelar, duran una semana en perfectas condiciones y agradezco mucho tenerlos listos para usar en ensaladas, sopas o en aperitivos improvisados.

Y, hablando de aperitivos y de huevos, nada más delicioso que unos cremosísimos huevos rellenos. Una tapa típica de muchos bares y de muchas mesas en España que, si los huevos están cocidos con antelación, se puede preparar en un visto y no visto.

Su receta más sencilla es de sobra conocida, solo hay que cortar los huevos por la mitad, retirar las yemas, mezclarlas con bonito y mayonesa y rellenar con esa mezcla los huecos donde antes estaban las primeras.

Los huevos rellenos de un chef con 3 estrellas

Dani García, el chef marbellí al frente de proyectos como Smoked Room (2 estrellas Michelin), Bibo, Tragabuches, Leña o Lobito de Mar, es uno de los cocineros que lo han conseguido todo en España, incluidas las tres estrellas de la Guía Michelin en el restaurante que llevaba su nombre.

A lo largo de su carrera profesional y al margen de todos sus proyectos de restauración, el chef también ha compartido sus recetas más tradicionales tanto en libros como en programas de televisión o en sus propias redes sociales.

Y fue, precisamente, en un episodio del programa Hacer de comer, emitido en RTVE, en el que compartió su truco para que los huevos rellenos "de toda la vida" queden mucho más sabrosos. Algo tan sencillo como incorporar a la mayonesa unos pimientos del piquillo caramelizados, pero que, sin duda, marca la diferencia.

Aunque suene complicado eso de caramelizar, es algo tan simple como poner unas tiras de pimiento del piquillo de lata o de bote en la sartén, sin nada de aceite, hasta que empiecen a tomar algo de color. Cuando veamos que se empiezan a deshidratar, se añade el jugo de los pimientos y se deja reducir.

Según Dani García, "el sabor de los pimientos del piquillo después de hacer esto no tiene nada que ver con el sabor de los pimientos del piquillo recién sacados de la lata".

El paso final es dejarlos enfriar, añadirlos a la mitad de la mayonesa y triturarlos con ella. Con eso se consigue una salsa más fluida, que el chef utiliza para cubrir los huevos que hemos rellenado con la mezcla de siempre -mayonesa, yema y atún-.

El truco de Dani García para pelar huevos duros Una cosa que da mucha rabia cuando nos disponemos a hacer unos huevos rellenos es que, al pelarlos, parte de la clara se quede pegada a la cáscara. No es algo que afecte al sabor, pero sí desluce a la hora de presentar el plato. Para evitar este contratiempo, el truco de Dani García consiste en añadir mucha sal al agua de cocción, empezar con los huevos en agua fría y dejarlos cocer 9 minutos a partir de que el agua empiece a hervir.

Otro pequeño truco que usa Dani García es el que nos va a ahorrar mucho trabajo a la hora de rallar el huevo. Para el toque final del plato, en vez de usar un rallador o aplastar el huevo con un tenedor, lo hace pasar por un colador aplastándolo con la yema de los dedos. Queda perfecto así.

Ingredientes Huevos, 8 ud (6 para rellenar y 2 para la mayonesa)

Aceite de oliva suave, 300 ml

Zumo de limón, 15 ml

Mostaza, 1 cucharada

Pimientos del piquillo, 3 ud

Aceitunas negras, 6 ud

Atún en conserva escurrido, 120 g

Perejil fresco

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto Paso 1 Ponemos seis huevos a cocer en un cazo con agua y sal. Contamos 9 minutos desde que el agua comienza a hervir, los retiramos, los enfriamos bajo el grifo o en agua con hielo y los reservamos. Paso 2 Mientras tanto, ponemos los otros dos huevos en el vaso de una batidora de mano junto con el aceite, el zumo de limón y una pizca de sal. Batimos hasta obtener una mayonesa espesa. Paso 3 Pelamos los huevos duros y cortamos cuatro de ellos por la mitad a lo largo. Retiramos con cuidado las yemas y las colocamos en un bol. Paso 4 Mezclamos las yemas con la mostaza, el atún escurrido y unas cucharadas de la mayonesa recién hecha. Rectificamos de sal y pimienta si fuera necesario. Paso 5 Con ayuda de una cuchara o manga pastelera, rellenamos las mitades de clara con esta mezcla procurando que queden bien colmadas, con copete. Paso 6 En una sartén, caramelizamos ligeramente los pimientos del piquillo troceados, a fuego suave, hasta que pierdan el exceso de líquido y se empiecen a dorar. En ese momento, añadimos parte del jugo y lo dejamos reducir. Enfriamos. Paso 7 Trituramos los pimientos caramelizados junto con la mayonesa restante hasta obtener una salsa de textura fina y fluida. Paso 8 Salseamos los huevos rellenos con esta mayonesa de pimientos del piquillo. Paso 9 Desmenuzamos los dos huevos duros restantes pasándolos por un colador de malla fina y repartimos este huevo “rallado” sobre los huevos rellenos. Paso 10 Finalmente, decoramos con aceitunas negras picadas y perejil fresco picado muy fino. Servimos fríos o a temperatura ambiente.

Más recetas de huevos rellenos

Los huevos rellenos son también una receta "comodín", pues más allá de la receta clásica, se admiten rellenos de todo tipo. A continuación, os proponemos algunas ideas, pero la imaginación y lo que haya por la nevera son el límite.