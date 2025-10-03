Eduardo Alemán, hostelero, alto y claro: "Si queréis que no se queme el aceite en la sartén al cocinar la carne, este es el truco"

La carne es uno de los alimentos más consumidos en la actualidad, siendo el protagonista indiscutible de una gran cantidad de los platos que más disfrutamos. Rica en proteína animal, es una de las categorías de mayor importancia de la pirámide alimentaria.

Existen infinidad de recetas y formas diferentes de preparar la carne, si bien una de las mejores formas la podemos conocer de la mano del hostelero Eduardo Alemán (@mialteredu en TikTok), quien ha explicado la mejor forma de cocinarla y cómo alcanzar su punto de cocción perfecto.

Lo ha explicado en uno de los vídeos publicados en su cuenta de TikTok, donde acostumbra a dar una serie de consejos culinarios que pueden ser muy útiles para todos los amantes de la cocina, que así pueden disfrutar de los mejores platos.

En este caso, el experto se ha centrado en la carne, poniendo atención especial en uno de los principales problemas que muchos se encuentran al cocinarla, que es la adherencia a la sartén. Con respecto a ello, asegura que es habitual que el producto se pegue al utensilio, lo que puede arruinar el plato.

En su explicación también matiza que no se trata solo de la técnica, sino de conocer qué tipo de sartén conviene en cada situación para lograr el mejor resultado posible. Esa elección puede marcar la diferencia entre un plato jugoso y otro estropeado.

¿Qué sartén se debe usar?

Es frecuente que los cocineros recomienden el uso de sartenes antiadherentes, que son aquellas que tienen una superficie recubierta y que tienen como finalidad el evitar que los alimentos se peguen a ella al prepararlos.

Aunque parece ser la mejor opción para todo tipo de platos, la realidad es que en algunas ocasiones no es tan necesario como parece. "No necesitas una sartén antiadherente para todo", se reafirma Eduardo Alemán.

El experto indica que, en vez de recurrir a las sartenes antiadherentes, se puede optar por el acero inoxidable, que se suele usar para saltear o asar los productos. En su caso, ha apostado por esta segunda opción para hacer la carne y que no se pegue.

Sin embargo, para conseguirlo, en su opinión, todo pasa por aprender a utilizar este tipo de sartenes, que tienen la ventaja adicional de su gran durabilidad, ya que considera que es "para toda la vida".

Evitar que la carne se pegue

Cuando se usa la sartén de acero inoxidable, es muy probable que la carne se pegue, pero existe un truco que comparte Eduardo Alemán con el que evitar que esto suceda. Concretamente, se trata de conseguir que el utensilio esté muy caliente en el momento de freírla.

"Si la colocas directamente cuando está fría, se va a pegar", señala el experto, que para comprobar la temperatura recomienda poner unas cuantas gotas de agua. Si la sartén está caliente, el efecto será el de su deslizamiento por el utensilio.

El problema surge cuando, a la hora de cocinar el producto, se necesita echar aceite, que se suele echar al principio, aunque esto es un error a juicio de este hostelero que comparte sus mejores trucos a través de las redes sociales.

"La manera correcta es añadir el aceite sobre el alimento, de manera que en ningún momento el aceite está solo en la sartén y tú elaboración no se va a pegar, va a sellar genial y va a quedar perfecto", destaca Alemán.

Otros errores habituales

Más allá de cometer errores con respecto a cocinar la carne en lo que se refiere a que se pueda pegar a la sartén, hasta el punto de arruinar el plato, hay que ser consciente de otros errores frecuentes que se cometen al preparar este producto.

El primero de ellos tiene que ver con freír sin atemperar la carne, que es uno de los errores más frecuentes. Cuando se compra la carne y se deja en la nevera, es habitual que, al querer cocinarla, se saque y se pase directamente desde la bandeja a la sartén.

Esto supone un cambio brusco de la temperatura que no ayuda a que la carne quede tierna y es tan sencillo de poder evitar cómo sacar la carne de la nevera y dejarla a temperatura ambiente durante aproximadamente 30 minutos antes de cocinarla.

Otro de los errores más frecuentes tiene que ver con no precalentar la sartén. En estos casos se pone la sartén sobre la vitrocerámica, la placa de inducción o la cocina de gas, se enciende el fuego y se pone encima la carne.

Si se hace de esta manera, se estará cocinando la carne a fuego muy lento durante los primeros minutos y no se conseguirá una costra dorada en la superficie de la pieza de carne, debido a las reacciones de Maillard, que caramelizan los azúcares de la carne, sino que quedará un producto gris y cocido.

Es fundamental, por este motivo, poner la parrilla, sartén o plancha a calentar durante 2-3 minutos, primero a fuego lento y posteriormente a fuego fuerte, agregando un poco de aceite, antes de poner la carne sobre su superficie.

Por otro lado, entre los fallos más frecuentes y que, al mismo tiempo, es más fácil de evitar, es el tener la carne húmeda al cocinarla. Si la carne está húmeda de sus jugos o del envase, su superficie no entrará en contacto directo con la sartén o parrilla y, en vez de dorarse, empezará a cocerse.

Al hacerlo, se alcanzará un resultado muy diferente en lo que respecta a su textura, aspecto y sabor. Afortunadamente, se puede solucionar secándola con unos golpes de papel absorbente de cocina, de forma que quede perfecta para pasar por el calor.