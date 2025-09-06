Una barista profesional estalla por el error más típico al hacer café: "Apretarlo en la cafetera italiana solo lo quema y amarga"

María, creadora de contenido conocida como @lamalabarista.cafe, ha generado un gran debate en redes sociales con un vídeo que ya supera los tres millones y medio de visualizaciones.

En la grabación advierte sobre uno de los errores más comunes al preparar café en la cafetera italiana, también llamada moka. Su mensaje es directo: “Apretar el café en la italiana es un error que solo quema la taza”.

Su publicación se ha viralizado porque desmonta una creencia muy extendida entre quienes usan esta cafetera. Muchos creen que comprimir el café sirve para lograr un sabor más intenso, pero según la barista ocurre justo lo contrario.

Al hacerlo, el agua no circula correctamente y la bebida resultante se vuelve amarga. Además, el café pierde todo su aroma y la complejidad que caracteriza a un buen grano de calidad.

El vídeo de María se ha compartido en múltiples medios y perfiles de aficionados al café. Explica que el café debe tratarse con cuidado para conservar su esencia, y por eso su consejo ha sorprendido a quienes pensaban que la moka funcionaba como una cafetera de expreso.

El error que arruina el café

En el vídeo, María afirma que comprimir el café molido en la cafetera italiana genera demasiada presión. Ese aumento de presión hace que el agua se sobrecaliente, lo que provoca que el café se queme. El resultado es una bebida amarga y con un sabor plano, muy lejos de lo que se busca en una buena taza.

Otros expertos coinciden con ella. Sebas, conocido en redes como @sebashomebrew, explica que la moka no está pensada para trabajar con café prensado. Si se intenta usar como una máquina de expreso, el resultado será siempre peor. Ambos recomiendan llenar el filtro con café molido sin aplastarlo y nivelarlo suavemente antes de ponerla al fuego.

Las cafeteras italianas funcionan gracias a la presión generada por el vapor de agua en la parte inferior. Si se dificulta el paso del agua a través del café, esa presión se eleva demasiado y el proceso de extracción se altera por completo. En lugar de un café aromático y equilibrado, se obtiene una infusión demasiado amarga.

Cómo preparar bien la moka

María ofrece una guía sencilla para preparar café con este método sin cometer errores. Recomienda llenar el depósito inferior con agua caliente hasta justo debajo de la válvula de seguridad. Después, hay que poner el café molido en el filtro, nivelarlo y no presionarlo. La cafetera debe cerrarse sin apretar en exceso la rosca.

El fuego debe mantenerse a temperatura media o baja, con la tapa abierta al principio. Cuando empiece a salir el café, hay que cerrarla y, en cuanto se escuche el característico sonido final, retirarla. Antes de servir, es aconsejable remover el café dentro de la cafetera para que el sabor quede homogéneo.

Además, recuerda la importancia de elegir un buen café, preferiblemente de especialidad y recién molido. La moka puede dar resultados excelentes si se cuidan estos detalles. De hecho, la diferencia entre un café hecho con la técnica correcta y uno preparado con errores es muy evidente para cualquier persona que lo pruebe.

El vídeo de María ha abierto un debate entre los amantes del café. Muchos usuarios reconocen que prensaban el café pensando que era la forma correcta, mientras que otros han contado que tras dejar de hacerlo el sabor mejoró de forma notable. La publicación ha servido para que miles de personas revisen su manera de preparar la moka.

Su mensaje final es claro: apretar el café en la cafetera italiana no es necesario ni recomendable. Lejos de mejorar el sabor, provoca que se queme y que la bebida pierda todo su aroma y sus matices. La solución es muy simple: nivelarlo sin presionar y tener paciencia para que la extracción sea correcta.

El éxito del vídeo de María demuestra el interés creciente por preparar mejor el café en casa. Cada vez son más las personas que buscan aprender técnicas correctas y usar productos de calidad. Los consejos de baristas como ella ayudan a derribar mitos y a disfrutar de una taza con más sabor y menos amargor.

La cafetera italiana sigue siendo una de las más utilizadas en España. Es un método económico, duradero y capaz de preparar un café intenso y aromático en pocos minutos. Pero, como explica esta barista, pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en el resultado final.

A partir de ahora, quienes quieran sacar el máximo partido a su moka ya saben qué deben evitar. No se trata de complicar la preparación, sino de entender cómo funciona este tipo de cafetera y darle un mejor trato al café. Solo así se obtiene una bebida equilibrada y con todo el aroma que los buenos granos pueden ofrecer.

María lo resume de forma contundente en su vídeo viral: “Si aprietas el café en la italiana, lo único que vas a conseguir es quemar la taza”. Un consejo sencillo que, para muchos, ha cambiado para siempre la forma de preparar su café diario.