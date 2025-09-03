María del Mar, carnicera, revela el truco: "Para que los filetes de lomo salgan mucho más baratos, así los tienes que pedir"

La cinta de lomo y el solomillo son los cortes de cerdo que suelen tener un mayor precio en la carnicería. La razón es simple, son los más demandados.

Aun siendo los más caros, siguen siendo un alimento de precio asequible. Además, tratándose de piezas magras, con un contenido de grasas tan bajo que se consideran carnes blancas, son muy habituales en las mesas de muchas casas en España.

Y, ahora, gracias a las recomendaciones de esta carnicera almeriense, empleada del supermercado Borosa Market, además de disfrutar de esta carne, podremos ahorrar unos cuantos euros.

El truco para ahorrar

Muchas veces, con el fin de ahorrar tiempo o, simplemente, por desconocimiento, compramos los filetes de lomo ya cortados en una bandeja o le pedimos al carnicero un trozo de cinta de lomo.

Pero según explica María del Mar, coordinadora de carnicería de este supermercado almeriense, en un vídeo subido a TikTok, esta no es la mejor manera de comprar el lomo.

El secreto está en no pedir directamente la cinta de lomo, sino comprar un trozo del chuletero completo. Según detalla, basta con pedir al carnicero un trozo de este, que después se pesa y se prepara al gusto del cliente, separando los filetes, la costilla y los huesos de espinazo.

De este modo, el carnicero procede a deshuesar el lomo, dejando un poco de carne en la zona del espinazo para aprovecharlo más adelante. Así se obtiene la cinta de lomo limpia, lista para filetes, tacos o trozos. Pero ahí no acaba el beneficio.

"Luego, esta parte que nos ha quedado aquí… el carnicero os saca la costilla, que tenemos una costilla de lomo hermosísima”, añade. Esa costilla se puede trocear para guisos y también es perfecta para asar al horno, según las preferencias de cada cliente.

Incluso los huesos del espinazo tienen su utilidad. Aunque parezca que no sirven para mucho, son maravillosos para darles sabor a unas lentejas, a un estofado, a un cocido o, simplemente, a un caldo. También se podrían salar y conservar en la nevera o el congelador para usarlos más adelante.

Recetas fáciles con lomo

El lomo de cerdo es una carne muy baja en grasas por lo que necesita una cocción muy breve para estar lista. Un exceso de cocción podría resecarla en exceso, por lo que resulta ideal para preparar comidas y cenas rápidas como las que se muestran a continuación.