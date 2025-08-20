Mariano Sánchez, carnicero, alto y claro: "Para que la pechuga de pollo no quede seca, hay que cortarla de una forma concreta"

La pechuga de pollo es una de las fuentes de proteína animal más populares y consumidas mundialmente, especialmente valorada por su buen perfil nutricional y su gran versatilidad culinaria.

Esta parte específica del pollo se destaca por ser la más magra y nutritiva del ave, convirtiéndola en un alimento fundamental para deportistas, personas en proceso de pérdida de peso y quienes buscan mantener una alimentación saludable.

Sin embargo, pese a su popularidad, mucha gente no sabe exactamente cómo cocinarla para que no quede seca o dura, uno de los riesgos principales a la hora de prepararla en casa.

Para evitar que esto ocurra, existen fórmulas que podemos aplicar. Una de ellas la muestra Mariano Sánchez, más conocido en redes como El As Carnicero (@el_as_carnicero), con más 60.000 seguidores en TikTok.

¿Cómo cortarla correctamente?

"¿La pechuga de pollo cuando os la filetea el carnicero os queda seca? ¿Os queda dura?", comienza diciendo Sánchez en uno de sus vídeos más recientes. "Normal. Te voy a enseñar de qué manera te tiene que filetear tu carnicero la pechuga de pollo para que salga mucho más tierna", añade.

Aunque él hace alusión al carnicero, esta técnica también la podemos aplicar nosotros mismos en casa si compramos una pechuga entera de pollo, aunque necesitaremos para ello un cuchillo adecuado.

Mariano explica que lo primero que hay que hacer es "cortar la parte del solomillo, que es la parte más tierna de la pechuga de pollo".

Después, damos la vuelta a la pechuga y "en vez de cortar en la misma dirección de la fibra", cortamos un filete en la dirección opuesta.

Una vez hecho esto, nuestro carnicero tiktoker asegura que "cambia el color y hasta la textura". "Es una locura", sentencia. Luego, para terminar, seguiremos fileteando en esa dirección hasta que hayamos acabado con todo el trozo de pechuga.

Otra forma (de las muchas que hay) para conseguir que la pechuga quede tierna es maridándola en salmuera, como explicamos en este artículo, o sumergiéndola en leche, como indicamos en este otro texto.

Recetas con pechuga

Como hemos dicho al principio, la pechuga de pollo es un alimento muy versátil y muy socorrido, con muchas posibilidades de cocción: al horno, a la plancha, en salmuera, empanada con pan, frutos secos triturados o panko, etc.

En COCINILLAS tenemos múltiples recetas que podéis seguir para disfrutar de la pechuga de pollo, como esta picante que puedes tener lista en sólo 5 minutos, este pollo 'a la griega', unas pechugas de pollo al Oporto con champiñones, o una pechuga de pollo rellena al horno con panceta y salsa de queso.

Beneficios nutricionales

Una porción de 100 gramos de pechuga de pollo sin piel proporciona aproximadamente 31 gramos de proteína con solo 165 calorías, lo que representa una de las concentraciones proteicas más altas entre los alimentos enteros.

La composición básica incluye 70% de agua, 20% de proteínas y apenas 2% de grasa, convirtiéndola en una opción ideal para dietas de control de peso.

Además, es rica en vitaminas del grupo B (especialmente B3 y B6) y minerales esenciales como fósforo y selenio. Es ideal para el desarrollo muscular, el control de peso y la salud cardiovascular, y no aporta carbohidratos.