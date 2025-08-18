Carlos Maldonado (34), chef, sobre cómo cocinar bien el rape: "Hay que hacer una vaporera casera con el microondas"

Carlos Maldonado, chef que se dio a conocer en 2015 tras ganar la 3ª edición de MasterChef España, ha compartido en el programa Más Vale Tarde su truco para cocinar bien el rape.

El cocinero propone una técnica de cocción que él define como "divertida" y que, además, asegura que es fácil poner en práctica en casa.

Para llevarla a cabo sólo hay que prestar atención a un utensilio de cocina que muchos de nosotros solemos ignorar: la rejilla del microondas.

"¿Sabéis el cacharro este que viene en todos los microondas que no sabemos para qué es?", comienza diciendo Maldonado. "Pues vamos a hacer con él una vaporera casera", anuncia.

El chef toledano explica que esta fórmula es perfecta para cocinar el rape, ya que se trata de un pescado con mucha fibra que requiere una cocción delicada, lenta, "con mucho amor" y a baja temperatura.

De esta forma, evitaremos que el rape quede chicloso, que suele ser uno de los mayores 'peligros' cuando cocinamos este alimento.

La 'rejilla' del microondas.

¿Cómo conseguir un rape perfecto?

Para ello, sólo necesitamos una olla con tapa en la que quepa bien la rejilla del microondas y colocamos sobre la rejilla los lomos del rape previamente limpiados (por el pescadero o por nosotros mismos).

Una vez tenemos los lomos del rape sobre la rejilla, la introducimos dentro de la olla y de esta forma tan sencilla "ya tendremos nuestra vaporera", celebra el chef.

Además, cuando esté dentro de la olla, podemos agregar un poquito de cardamomo para aromatizar el pescado.

Después, echaremos un poco de agua o vino (o ambos) y cocinaremos a fuego lento durante cinco o siete minutos. "Poco a poco se irá haciendo con el vapor", señala.

Carlos Maldonado cocina los lomos del rape sin piel, pero comenta que, si nos gusta la piel, podemos cocinarlos con piel, aunque él recomienda retirarla.

Asimismo, para terminar, aconseja que cuando el pescadero limpie el rape, le pidamos que guarde la cabeza y las espinas para que así podamos cocinar con ellas un suculento caldo de pescado.

"Zanahoria, cebolla, puerro, apio, vino blanco y p'alante". Con estos ingredientes lograremos un caldito de rape "espectacular", según nuestro chef.

Recetas con rape

Si tras este truco nos pica el gusanillo de preparar rape, en COCINILLAS tenemos varias recetas para ponernos manos a la obra. Por ejemplo, esta cazuela de rape y gambas, esta receta de rape a la naranja, o esta otra de rape al horno con berberechos.

Y no podía faltar la sopa de pescado que comentábamos más arriba, esta basada concretamente en una receta materna, por lo que no puede fallar. ¡Que disfrutéis!