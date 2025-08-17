María Lo, cocinera, y su truco para hacer un arroz perfecto: "Sólo se necesitan tres elementos"

Un montaje de María Lo y un bol de arroz blanco. E.E.

María Lo, ganadora de la 10ª edición de MasterChef España, ha compartido en el programa Podría ser peor su truco para lograr un arroz perfecto que deje a cualquiera "boquiabierto y con ganas de repetir".

Su método, el "sofrito exprés", 'revoluciona' la forma tradicional de cocinar arroz con una técnica que combina simplicidad y sabor excepcional.

Según la chef, para hacer un buen arroz sólo se necesitan "tres elementos" esenciales. En primer lugar, una parte sólida: el sofrito y todo lo que lleva (normalmente verdura, aunque se le puede añadir carnes o mariscos); en segundo lugar, una parte líquida (caldos concentrados que aporten más sabor al plato final) y, en tercer y último lugar, el arroz, que debe tratarse con la técnica correcta.

El sofrito exprés, la clave del éxito

La técnica de María emplea ingredientes accesibles, pero bien seleccionados y cuidados: cebolla caramelizada (casera o de bote), cinco gambitas rojas y sus cabezas, un calamar y romesco.

"En una sartén o paellera ponemos dos cucharadas de cebolla caramelizada, añadimos el calamar troceado, rehogamos con un poquito de sal y le echamos una cucharada de romesco", explica.

Después, el arroz: "echamos un puñado y medio por persona y lo nacaramos, es decir, lo salteamos un poco para sellar el grano, especialmente si se busca un arroz seco." Luego lo cubrimos con el caldo que explicamos a continuación.

Para hacer el fumet de gambas, pelamos las gambas y las metemos "en un cacito con aceite de oliva bien caliente y estrujamos esas cabezas a muerte para que suelten todo el jugo".

Una vez hemos sacado todo el jugo, "añadimos un buen caldo de pescado que puedes comprar ya hecho, dejamos que reduzca un poco y tendremos un fumet de gambas rojas increíble".

Consejo adicional

Por último, si se quiere hacer aún más delicioso este plato y potenciar exponencialmente su sabor, nuestra cocinera recomienda preparar también un aceite aromático a base de ajo, perejil y aceite.

Para ello sólo tendremos que triturar el ajo y el perejil, añadirles un chorrito de aceite de oliva e incorporar toda la mezcla al sofrito.

El resultado: un arroz de restaurante

María Lo asegura que siguiendo esta técnica se obtiene un arroz "de escándalo", fácil de hacer pero "con todo el sabor de un restaurante de estrella".

La combinación de la cebolla caramelizada, el romesco, el fumet concentrado de gambas y la técnica del nacarado crean un plato que sorprende por su complejidad de sabores lograda con métodos sencillos.

Esta fórmula refleja la filosofía culinaria de la chef, quien cree firmemente que "la cocina es tiempo y cariño, no hay más".

Además, trasciende la receta única: es una metodología que puede aplicarse a diferentes tipos de arroz, adaptando los ingredientes según la temporada y las preferencias personales, pero manteniendo siempre la estructura de los tres elementos fundamentales y la técnica del sofrito exprés.