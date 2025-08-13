Jesús Sánchez (61), chef con tres estrellas Michelin, lo confirma: "Para que los pimientos de bote estén más ricos, el truco no es la sal"

El cocinero Jesús Sánchez, propietario y cocinero del Cenador de Amós, en Villaverde de Pontones, ha conseguido situar a esta pequeña localidad cántabra en un lugar conocido a nivel internacional en el plano gastronómico, gracias a sus tres estrellas Michelin y tres soles Repsol.

El chef navarro de 61 años comparte con frecuencia sus consejos y recetas de cocina a través de su cuenta de Instagram (@_jesussanchez), donde ha confirmado que, para que los pimientos de bote estén más ricos, "el truco no es la sal", sino otro ingrediente con el que se pueden acompañar.

En una de sus publicaciones ha compartido la receta de sus deliciosos pimientos del piquillo rellenos de bacalao, una receta clásica que nunca falla y que permite disfrutar de un increíble sabor y una textura a la que es difícil resistirse.

Jesús Sánchez comienza confitando los pimientos del piquillo con un poco de aceite a fuego lento y, por otro lado, cuece las patatas con un poquito de sal, agua y una hoja de laurel. Cuando los pimientos están casi confitados, se reservan.

En otra sartén se pocha ajo con el bacalao cortado en dados, dejando que se cocine a fuego lento y se le echa un poco de leche para que se vaya deshaciendo el bacalao por completo. Tras quitar la hoja de laurel, se añade la patata escachada, mezclando todo bien para conseguir un relleno cremoso.

Una vez listo el relleno de los pimientos, se deja que enfríe y luego, con la ayuda de una cucharita, se van rellenando uno a uno los pimientos, hasta llenar la fuente. El toque final, para colocar en el centro, es un poco de pisto.

Propiedades nutricionales del pimiento del piquillo

Los pimientos del piquillo, que son originarios de Lodosa (Navarra), son considerados toda una joya de la gastronomía española, donde además de destacar por su sabor y versatilidad en la cocina, lo hacen por sus propiedades nutricionales y múltiples beneficios para la salud.

Ricos en minerales, vitaminas y antioxidantes, son perfectos para poder disfrutar de un gran sabor, al mismo tiempo que aportan mucho para la salud, siendo, de hecho, un motivo por el que para muchos es un "superalimento".

Su composición nutricional hace que sean un alimento excepcionalmente nutritivo, ideal para incluir en la dieta de todas aquellas personas que persiguen una alimentación sana y equilibrada. Repasamos algunas de sus principales propiedades a nivel nutricional.

Los pimientos del piquillo destacan por su alto contenido en vitaminas esenciales, que aportan numerosos beneficios para la salud. Son ricos en betacarotenos, que son precursores de la vitamina A, esencial para distintas funciones del organismo.

Gracias a este aporte se puede prevenir la degeneración macular y mejorar la visión nocturna, siendo aliados de la salud visual, pero también protegen la piel al ser capaces de hacer frente a los efectos dañinos de los rayos ultravioleta.

Igualmente, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, reforzando las defensas naturales del organismo frente a las infecciones.

Por otro lado, son ricos en vitamina C, conteniendo más del doble de ella que frutas como las fresas, las naranjas o los kiwis. Este es un potente antioxidante que protege las células frente a los daños de los radicales libres.

Más allá de contribuir a fortalecer el sistema inmune, estimula la producción de colágeno, esencial para la piel, los vasos sanguíneos y los tendones, además de mejorar la resistencia a infecciones comunes como gripes y resfriados. También favorece la absorción del hierro de origen vegetal, previniendo así la anemia ferropénica.

Por otro lado, destaca su aporte de minerales, siendo una excelente fuente de potasio, magnesio y calcio, gracias a los cuales favorece la adecuada función muscular, y la regulación de la presión arterial, además de prevenir la retención de líquidos y contribuir a la eliminación de toxinas.

Los pimientos del piquillo también son ricos en fibra dietética, que es esencial para el buen funcionamiento digestivo y la regulación metabólica, ayudando a reducir los niveles de colesterol "malo" (LDL) y a regular la glucemia, entre otros.

Beneficios de los pimientos del piquillo para la salud

Además de todos los beneficios ya comentados por el aporte de diferentes nutrientes, los pimientos del piquillo tienen propiedades antioxidantes y anticancerígenas gracias a su riqueza en compuestos bioactivos como los carotenoides.

De esta forma ayuda a la protección celular y previene distintas enfermedades crónicas, siendo capaces de neutralizar los radicales libres y tener una menor incidencia de determinados tipos de cáncer y enfermedades neurodegenerativas.

Su consumo regular puede jugar un papel clave a la hora de prevenir enfermedades crónicas por sus compuestos bioactivos y su excelente perfil nutricional, habiendo estudios que han confirmado que ayuda a reducir el riesgo cardiovascular. Su combinación de antioxidantes, potasio y fibra, los hace ser un gran aliado de la salud del corazón.

Por otro lado, hay que destacar que los pimientos del piquillo ayudan a quemar grasas y aumentar el metabolismo gracias a la capsaicina, además de tener propiedades antiinflamatorias y analgésicas que ayudan a aliviar dolores y reducir procesos inflamatorios en el organismo.

Finalmente, destacar que su consumo habitual tiene beneficios para la salud digestiva, contribuyendo a prevenir problemas comunes como el estreñimiento, al mismo tiempo que apoya la eliminación de líquidos.

Por todo ello, se trata de un alimento más que recomendable para que sea parte de una dieta sana y equilibrada.