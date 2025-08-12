Dani García (49), chef, advierte sobre las berenjenas: "Para que no absorban aceite, el truco es 5 segundos en agua con gas"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 6

Uno de los mayores temores a la hora de cocinar berenjenas que no sean a la plancha es que queden aceitosas. La estructura de este vegetal, con pequeños espacios vacíos llenos de aire que hacen que, al sumergirla en el aceite, se comporte como si fuera una esponja.

Pero una fritura bien hecha, sabiendo cuáles son los trucos para que esto no pase, puede ser un bocado ligero y adictivo. Y, para conseguirlo, nada mejor que seguir los pasos de un chef que ha conseguido hasta 5 estrellas Michelin como es Dani García.

El cocinero marbellí los explicó uno por uno cuando presentaba el programa Hacer de comer en RTVE y dio la clave para evitar que las berenjenas queden grasientas. Es algo tan simple como remojarlas en agua con gas muy fría, aunque también hay otros factores importantes que se deben tener en cuenta.

Adiós a las berenjenas aceitosas: Dani García tiene el secreto para conseguirlo

Como hemos visto, cada trozo de berenjena es como una pequeña esponja capaz de absorber el aceite que la rodea. Además, la fritura rompe las paredes celulares de la berenjena, lo que facilita aún más la penetración del aceite.

Cuanto más tiempo se mantengan en el aceite caliente, mayor será la cantidad que absorberán.

El alto contenido de agua en la berenjena también influye, pues al evaporarse durante la fritura, crea espacios vacíos que son ocupados por el aceite. Así pues, si no hacemos nada, las berenjenas fritas pueden resultar muy pesadas de digerir.

Para evitar todo esto, Dani García insiste en que el agua con gas es la clave. Pero vayamos por partes, si queremos unas berenjenas fritas perfectas, el proceso no empieza ahí.

Lo primero será elegir unas buenas berenjenas, que se sientan duras al tacto y que tengan la piel tersa y brillante. El corte también será un factor a tener en cuenta. Si lo que queremos son unas berenjenas cremosas por dentro y muy crujientes por fuera, el chef recomienda hacer bastones.

Dani García explica que hay que trabajar rápido para evitar la oxidación, una vez cortada la berenjena, el proceso de sumergir en agua con gas, enharinar y freír debe ser rápido para evitar que la berenjena se oxide y se "venga abajo".

El tiempo en remojo es determinante para el chef, no debe exceder los 5 segundos; dejarla más tiempo podría hacer que absorba demasiada agua y se humedezca en exceso, logrando un efecto contrario al que buscamos.

Contrariamente a lo que recomiendan otros cocineros, Dani García utiliza harina de trigo, aunque reconoce que también pueden usarse harinas de garbanzo o de arroz.

En lo que sí es tajante es con el uso de la sal; sobre esta cuestión advierte que es fundamental no echar sal antes de freír la berenjena porque suelta mucha agua y afecta a su porosidad. La sal debe añadirse siempre al final, una vez que la berenjena ha perdido un poco de calor tras la fritura.