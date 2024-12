Ofertas de Navidad: ¿qué sale más a cuenta un 3x2 o la segunda unidad al 50 %?

Falta menos de un mes para Navidad y ya ha empezado la época más frenética del año en lo que a compras se refiere, compras de alimentos en grandes cantidades para comidas familiares, compras de regalos, compras de adornos navideños... Y también es época de ofertas, desde hace semanas los folletos de los supermercados echan humo con la campaña navideña.

Desde semanas antes, muchas cadenas de alimentación ofrecen productos navideños a precios ventajosos para incentivar el consumo de éstos durante el mayor tiempo posible. Esto es genial para los que son más previsores y optan por no dejar nada para el último momento, pues pueden ahorrar algo de dinero con estas compras anticipadas.

Las ofertas más ventajosas

No todas las tiendas presentan las ofertas y descuentos de la misma manera, en muchas hay un concienzudo trabajo por parte de la empresa que les permite obtener beneficio con dicha oferta, esto es, vender mucho más con un margen menor y un beneficio neto mayor. Esto hace que, a veces, si no se tira de calculadora y se comparan bien los precios, mucha gente no tenga del todo claro cuál es el descuento real que le están a aplicando en la compra del producto en oferta.

Cuando el porcentaje total de descuento está indicado no hay ninguna duda, queda perfectamente claro si vemos, por ejemplo, que un producto tiene un descuento del 10 % y otro del 20 %, que en el segundo nos hacen un descuento mayor.

Pero ¿qué pasa cuando la oferta es un 3x2, un 2x1 o la segunda unidad al 50 % o al 70 %? En ninguno de estos casos, que son muy habituales, nos dan información sobre el descuento real de forma directa y, en más de una ocasión, el diseño de los rótulos, con las palabras "segunda unidad" muy pequeñas y los números muy grandes hace que nuestra mente nos juegue una mala pasada e interprete estos como el descuento global.

El "lleve 3 y pague 2", un clásico

El 3x2, asumiendo que la tienda es honesta y está aplicando la promoción sobre el precio que el producto tiene habitualmente, es un descuento que suele ofrecerse en campañas en las que se ofertan una serie de productos con esta condición, compras dos unidades y te regalan una tercera. Para familias y para productos de larga vida útil como conservas o productos de limpieza casi siempre compensan, pero veamos cuál es el descuento real que nos están aplicando sobre el precio.

Supongamos un artículo que tiene un precio P, si pagamos dos unidades, tendremos que pagar 2P. Por 2P nos llevamos 3 unidades que cada una cuesta (2/3)P. El descuento (precio original menos precio rebajado) será P - (2/3)P = (1/3)P = 0.33P, es decir, nos estarían haciendo un descuento total del 33 %.

Compra uno y llévate otro gratis

Este no es tan frecuente, pero alguna vez, sobre todo en hostelería, nos encontramos el famoso 2x1. Las cuentas aquí son más sencillas, nos llevamos dos unidades pagando la mitad de lo que costarían sin estar de oferta, luego el descuento que nos están haciendo es un 50 %.

La segunda unidad al 50 %, descuento, pero no tanto

Este es otro habitual y es de los que pueden llevar a engaño, el 50 no nos debe despistar, porque aquí la clave es que una unidad la pagamos íntegramente y solo la mitad del importe de la segunda, por eso, el descuento real es inferior.

Supongamos, de nuevo, un artículo que tiene un precio P, con esta oferta, pagaríamos un precio P + 0.5P = 1.5P por dos unidades. Cada unidad nos cuesta (1.5/2)P, esto es, 0.75P. El descuento total será P - 0.75P = 0.25P, esto es, un 25 %.

La segunda unidad al 70 % de descuento

Esta también es una promoción anunciada a bombo y platillo por las cadenas de supermercados y, a la vista de esta cifra, puede parecer que estén tirando la casa por la ventana, pero no es tanto. En este caso, abonamos íntegramente la primera unidad y un 30 % de la segunda.

Supongamos, de nuevo, un artículo que tiene un precio P, con esta oferta, pagaríamos un precio P + 0.3P = 1.3P por dos unidades. Cada unidad nos cuesta (1.3/2)P, esto es, 0.65P. El descuento total será P - 0.65P = 0.35P, esto es, un 35 %.

¿Cuál es la mejor oferta?

Para recapitular, veamos cómo serían los descuentos reales de mayor a menor con un ejemplo de un artículo que tenga un precio de 10 euros.

2x1. Es un descuento del 50 %, nos llevaríamos 2 unidades y pagaríamos 10 euros. 2ª unidad al 70 %. Es un descuento del 35 %, nos llevaríamos 2 unidades pagando 13 euros. 3x2. Es un descuento del 33 %, nos llevamos 3 unidades pagando 20 euros. 2ª unidad al 50 %. Es un descuento del 25 %, nos llevaríamos 2 unidades pagando 15 euros.

Hechas todas las cuentas y comparándolas, vemos que la oferta de la segunda unidad al 70 % es prácticamente igual en descuento que el 3x2, pero tiene la ventaja de que nos permite hacer un desembolso menor y una compra más pequeña. La oferta de segunda unidad al 50 % que, a a primera vista parece un ofertón, en realidad, es el menor descuento de todos. El 2x1 es el descuentazo por excelencia.

También te puede interesar...