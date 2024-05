El truco para saber si un pimiento es macho o hembra y dos virales más que se repiten, pero son un bulo

Para publicar las conclusiones de un estudio científico se necesitan meses, a veces incluso años, de trabajo y que ese estudio esté revisado por otros científicos que no tienen que ver con los primeros (revisión por pares) para asegurar la veracidad de lo que se publica.

Para publicar un bulo y que corra como la pólvora solo hace falta una cuenta en cualquier red social que esté en ese momento de moda. Que por qué nos acabamos creyendo muchos de estos bulos, pues yo creo que, cuando se trata de un tema que desconocemos por completo y vemos a alguien contar algo con una vehemencia y una seguridad aplastantes, asumimos que, si lo dice, será porque sabe más que nosotros y será verdad.

En lo que tiene que ver con la cocina, hay bulos que son cíclicos, se difunde el bulo, pasado un tiempo alguien lo desmiente, cae en el olvido y, meses después, vuelta a empezar.

En algunos casos, estos bulos, más allá de no ser ciertos, son inofensivos. En otros, pueden suponer un riesgo para la salud.

El sexo de los pimientos

¿Puede haber pimientos machos y hembras?

Se trata de un bulo compartido ad nauseam. Los que lo difunden afirman que el número de lóbulos o protuberancias de los pimientos define su sexo. Si solo tienen tres, son machos y si tienen cuatro, son hembras. Y van más allá, unos aseguran que los pimientos "hembra" son más dulces y pueden utilizarse para comer crudos en ensaladas, mientras que los "macho" son más amargos y/o picantes y es mejor usarlos para cocinar. Otros, y esto da que pensar, lo explican justo al revés.

La explicación

No es cierto, los pimientos son el fruto de una planta y, como tal, no tienen sexo. No es que lo diga yo, lo aclara Rosa Porcel, doctora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Granada e investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP) de la Universidad Politècnica de València y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en un artículo publicado en Maldita, web especializada en el desmentido de todo tipo de bulos.

En cuanto al sabor, tampoco depende de si el pimiento tiene tres o cuatro lóbulos, sino de la variedad y del punto de maduración. Cuantos más azúcares, más dulce; cuantos más compuestos con aromas herbales, más amargo; si tienen capsaicina, entonces picarán.

El lado mate del papel de aluminio es tóxico

Este es de los más antiguos, pues nos llegaba como spam al correo antes de que existiesen las redes sociales. El bulo nos anima a no poner los alimentos en contacto con el lado mate del papel de aluminio porque puede dejar residuos sobre ellos, insiste en que debemos hacerlo sobre el lado brillante porque está especialmente tratado para no transferirse a los alimentos.

La explicación

Así se hace el papel de aluminio

No hay diferencia entre ambos lados del papel de aluminio a efectos sanitarios. Ambos son perfectamente seguros. Su aspecto es diferente, por una cuestión práctica durante el proceso de fabricación.

Como puede verse en el vídeo, las láminas de papel de aluminio se obtienen a partir de unos bloques enormes de aluminio que pesan varias toneladas. Éstos se hacen pasar por distintos trenes de laminación que los van aplanando y estirando. Un tren de laminación no es más que un conjunto formado por dos rodillos, uno encima del otro y separados una distancia inferior al grosor inicial del bloque de aluminio, que giran en sentidos opuestos mientras el aluminio pasa entre ellos -es como una gigantesca máquina de hacer pasta-.

Tras cada pasada por un tren de laminación, ambos lados del bloque de aluminio salen brillantes, pero lo que sucede es que, antes de entrar en el último tren de laminación, la lámina de aluminio ya es tan fina que podría romperse y, para solucionarlo, lo que se hace es pasar dos láminas a la vez, de manera que las caras exteriores que quedan en contacto con los rodillos mantienen el acabado brillante y las caras interiores que quedan en contacto entre ellas, quedan mates, así de simple.

Moldes para horno con tetrabriks

"¡He encontrado la forma más ingeniosa de hornear pollo! Deliciosa y simple." y continúa con una lista de ingredientes que se mezclan, se introducen en un tetrabrik vacío y se cocinan. Así es esta publicación en Instagram que cuenta con 17900 'Me gusta'.

No pongo en duda que la receta pueda ser deliciosa. Confirmo que los cartones de leche vacíos se pueden reutilizar para bastantes cosas, incluso como moldes para cuajar gelatinas, turrones o dar formas a la hora de emplatar alimentos fríos.

La explicación

El Tetra Brik es un envase perfecto para la conservación de multitud de alimentos y esto es gracias a las múltiples capas que lo componen. La capa exterior, así como la que está en el interior en contacto con el alimento es de polietileno de baja densidad, que impermeabilizan al envase y garantizan su estanqueidad.

Para poder utilizar un envase fabricado con plástico en una fuente de calor como el horno o el microondas, además del símbolo de la copa y el tenedor que indican que es apto para uso alimentario, debe aparecer el de apto para horno/microondas, tres líneas onduladas paralelas. Si no aparecen estos símbolos, calentar alimentos en ellos puede poner en riesgo la salud.