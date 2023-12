El truco viral para que no se desborde el agua al cocer pasta que también usa Dabiz Muñoz

Cocer pasta es algo sencillo, una olla grande y la regla del 1-10-100 (1 litro de agua, 10 gramos de sal, 100 gramos de pasta) siguiendo los tiempos que indique el fabricante en el paquete y lo tenemos.

Pero a quién no le ha pasado alguna vez que no ha calculado bien el tamaño de la olla o simplemente no tenía otra a mano y cuando el agua ha comenzado a hervir con la pasta cociéndose en ella, ésta se ha convertido en un pequeño volcán escupiendo lava y poniendo todo perdido o, incluso, apagándonos el fuego si éste es de gas.

Un truco viral en TikTok

La usuaria de TikTok foodloverspty compartió hace unas semanas un truco que muchos han celebrado por su efectividad para que el agua no suba en exceso durante la ebullición, evitando así los molestos derrames.

Es algo tan sencillo como engrasar el borde superior de la olla o el cazo frotándola con una servilleta con un poco de aceite, de esta manera, el agua cuando llegue a la zona engrasada se va a 'frenar' y no se va a producir el temido desbordamiento.

Un truco parecido nos lo había dado Dabiz Muñoz

Lo de poner aceite en el agua o en la olla de cocer la pasta no es algo exento de controversia, pues los italianos más ortodoxos lo desaprueban totalmente alegando que el aceite engrasa la pasta y que luego la salsa no se adquiere correctamente. Aunque, teniendo en cuenta que el aceite, por cuestiones físicas, no se mezcla con el agua, sino que va a flotar situándose en todo momento por encima de ésta mientras la pasta está por debajo sumergida en agua, esta creencia italiana no parece que tenga mucha razón de ser.

Hace algún tiempo, el chef Dabiz Muñoz nos explicaba algo similar al truco que acabamos de ver hoy. El mejor cocinero del mundo explicaba que, echando unas gotas de aceite en el agua para cocer la pasta, éste formará una finísima película en la superficie del agua que servirá para retener las burbujas de agua en ebullición impidiendo que el líquido se desborde. Esto es, el aceite no va a afectar en nada a la pasta, pero va a facilitar la cocción evitando que en un despiste se salga el agua y lo ensucie todo alrededor.

Otra forma de evitar que el agua se desborde

Para los que sigan queriendo cumplir con los mandamientos de la cocina italiana más ortodoxa y no quieran saber nada de poner aceite en la olla, siempre queda la opción de estar pendientes de la cocción en todo momento y, si se observa que el agua empieza a subir descontroladamente, bajar uno o dos puntos la intensidad del fuego, para que se pueda mantener el hervor, pero si que se produzcan borbotones.

