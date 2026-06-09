El restaurante centenario que ha dado de cenar al Papa León XIV: jamón ibérico, croquetas y gazpacho en el menú

Pocas mesas tienen la oportunidad de resumir la esencia gastronómica de un país en una sola velada. Menos aún cuando el comensal de honor es el Papa.

La cena celebrada este domingo en el Palacio Episcopal de Madrid, con motivo de la visita de Su Santidad León XIV, se convirtió en un escaparate privilegiado de la cocina española y de su extraordinaria diversidad territorial.

Detrás de la propuesta culinaria estuvo Lhardy, uno de los grandes nombres de la restauración madrileña.

Fundado en el siglo XIX y convertido en símbolo de la gastronomía clásica española, el establecimiento fue el encargado de diseñar y servir un menú concebido como un viaje por algunos de los productos y recetas más representativos de nuestro patrimonio culinario.

La selección buscó combinar excelencia, tradición y sentido de pertenencia. Sobre la mesa desfilaron algunos de los productos más apreciados de la despensa nacional: centollo de Galicia, pescados procedentes del arco cantábrico, quisquillas de Motril y jamón ibérico de Huelva, considerado uno de los grandes embajadores internacionales de la gastronomía española.

Cada elaboración pretendía reflejar la riqueza de un territorio diverso, capaz de ofrecer sabores y materias primas de primer nivel desde el Atlántico hasta el Mediterráneo.

El menú del que pudo disfrutar el Papa León XIV en su cena de El Palacio Episcopal.

Junto a estos productos de referencia, el menú rindió homenaje a recetas profundamente arraigadas en la cultura popular. Las croquetas de cocido evocaron la tradición de los pucheros familiares; la ensaladilla recordó el carácter cotidiano y transversal de una elaboración presente en bares y hogares de todo el país; y el gazpacho aportó el sabor fresco y reconocible de la cocina del sur. Platos sencillos en apariencia, pero convertidos con el paso del tiempo en auténticos símbolos de identidad gastronómica.

La propuesta se completó con una selección de vinos procedentes de dos denominaciones de origen de la provincia de León, reforzando la idea de una experiencia culinaria construida desde la diversidad geográfica y cultural de España.

La cena, organizada como prolongación del encuentro con el mundo de la cultura celebrado previamente en Madrid, sirvió también para reivindicar la gastronomía como una expresión cultural de primer orden.

Lhardy-septiembre-22-010

Más allá de la cocina, el menú actuó como una narración comestible del país: una sucesión de sabores capaces de contar historias de paisaje, tradición, oficio y memoria.

Para Lhardy, la ocasión supone además un nuevo capítulo en una trayectoria centenaria vinculada a algunos de los momentos más relevantes de la vida social e institucional española.

Para la gastronomía nacional, fue una oportunidad excepcional de mostrar ante el Santo Padre una pequeña pero significativa representación de la excelencia culinaria que ha convertido a España en una de las grandes potencias gastronómicas del mundo.