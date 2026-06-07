Abre el nuevo bar de los hermanos Torres en Barcelona: un homenaje a su abuela dentro del mercado de su infancia

Hace más de dos décadas, Sergio y Javier Torres decidieron no heredar el bar Plaza, el negocio que sus padres regentaban en El Carmel, para centrarse en sus prometedoras carreras en la alta cocina. Hoy, consolidados como dos de los chefs más prestigiosos de España, los gemelos han decidido saldar aquella vieja deuda con Barcelona poniéndose de nuevo tras la barra. Su nuevo proyecto, Parada Torres, acaba de abrir sus puertas en el emblemático Mercado de Santa Caterina, como ya se venía anunciando desde hace un año.

Este proyecto nació de una corazonada. Según explica Sergio a EFE, no buscaban activamente el local, pero cuando supieron que el espacio estaba disponible, no dudaron en apostar por él. Es un regreso a sus raíces —donde jugaban de niños subidos a cajas de bebidas— y, sobre todo, un homenaje a su abuela Catalina, quien solía hacer la compra en este mismo mercado.

El nuevo establecimiento ocupa el lugar de varias paradas que habían quedado vacías, unos 440 metros cuadrados con capacidad para 160 comensales, devolviendo así el bullicio al mercado central, que además actúa como su principal proveedor de ingredientes frescos. A nivel estético, el espacio está dominado principalmente por una gran barra metálica de estilo clásico y busca recrear el ambiente ruidoso, alegre y cercano de los bares de siempre.

Platillos tradicionales con sello de autor

Por otra parte, a diferencia de la exclusividad de su restaurante triestrellado, Parada Torres apuesta por una carta de precios accesibles pensada tanto para el público local como para los visitantes. La propuesta recupera recetas de toda la vida, pero con el toque técnico de los chefs.

Entre las especialidades de la carta destacan: el 'tío Pepito' —un bocadillo de ternera con tapenade de tomate seco, mayonesa trufada y patatas fritas—; el fricandó de ternera y escalivada hecha al carbón vegetal; raciones clásicas como los champiñones al ajillo, las gambas blancas rebozadas y el torrezno de Soria; y postres con memoria como la crema catalana quemada al romero o los xuxos rellenos de crema pastelera con un toque de anís.

Los cocineros Sergio y Javier Torres en su nuevo local de Barcelona. EFE/ Enric Fontcuberta

Un imperio gastronómico imparable

Cabe destacar que la apertura de este bar coincide, por puro azar, con otra propuesta informal de alta cocina en la Ciudad Condal: Bera, el nuevo concepto de tapeo del chef Martín Berasategui, que ya os contamos en este otro artículo.

Así pues, con este nuevo movimiento, los hermanos Torres amplían su presencia en Barcelona, donde ya gestionan Cocina Hermanos Torres —su buque insignia con tres estrellas Michelin—, Eldelmar —su propuesta marinera, en pleno Puerto Olímpico—, y Alas, ubicado en la T1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, un espacio que este otoño estrenará una remodelación completa para convertirse en un gran mirador gastronómico.