¿Comida virtual por 109 €? Así es la experiencia gastronómica inmersiva que llega por primera vez a Madrid desde Bélgica

Te sientas a comer a la mesa y un pequeño chef de apenas seis centímetros te da la bienvenida. Con sus manitas, él mismo recolecta las hojas de rúcula y los rábanos que formarán parte de tu ensalada. También emprende tareas más intrépidas: lucha contra pulpos gigantes y extingue fuegos para que tengas algo que llevarte a la boca.

Parece un cuentecillo de fantasía o un dibujo animado infantil, pero es el proyecto del colectivo artístico belga Skullmapping que acaba de llegar por primera vez a Madrid, concretamente al Radisson Blu Hotel Madrid Prado, a pocos pasos del emblemático museo al que debe su nombre.

Fundada en 2010 por Filip Sterckx y Antoon Verbeeck, la asociación ha desarrollado Le Petit Chef, un espectáculo gastronómico creado a partir de tecnología de mapping 3D protagonizado por un minúsculo y cándido cocinero.

¿En qué consiste exactamente? Un proyector oculto en una lámpara de techo proyecta (valga la redundancia) un vídeo sobre la mesa de cada comensal en el que nuestro amigo el minichef pasa por todo tipo de peripecias y desafíos para hacer llegar los alimentos de cada receta (que no siempre coinciden con los que al final aparecen en el plato real).

En total, un menú compuesto por cinco elaboraciones que tiene un precio de 109 euros por persona: sopa de tomate y gambas; ensalada de tomates cherry, cebolla roja, zanahoria y perlas de mozzarella; filetes de pollo marinado con calabacín; solomillo de ternera con patatas y crème brûlée.

La ensalada del menú. Foto cedida

Salvando las distancias, algo así como el Sublimotion de Paco Roncero en Ibiza, aunque este dura tres horas y goza de proyecciones 360º que inundan toda la sala —no sólo la mesa—, cambios de temperatura, de aromas y música diseñada para la ocasión. También cuesta algunas cifras más: 1.650 euros por comensal.

O Sinestesia, también en Madrid, en el Centro Comercial Caleido, con una experiencia inmersiva de 195 euros diseñada por el chef Kiko Moya que juega a buscar el sabor de los colores.

No es la primera vez que Le Petit Chef visita España, también está disponible actualmente en un restaurante de Barcelona, pero mientras se encuentre en el Radisson Blu Hotel Madrid Prado nadie más en la capital puede ofrecerlo al mismo tiempo.

Aunque parezca una actividad más bien pensada para niños, desde la dirección del hotel aseguran que la mayoría de los clientes suelen ser adultos, sobre todo parejas. Lo puedes encontrar todos los viernes y sábados en horario de cenas hasta próximo aviso.