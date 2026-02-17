La mejor cafetería de Madrid, según The Best Coffee Shops, que no para de reproducirse: cuatro locales en 5 años

La escena del café de especialidad en España vive uno de sus momentos más vibrantes. Lo confirma la presentación de The Best Coffee Shops Spain 2026, el listado que reúne a las mejores cafeterías del país y que se ha dado a conocer en el marco de CoffeeFest, el Festival Internacional de Café.

En esta cuarta edición, el ranking ha seleccionado 95 establecimientos repartidos en 33 ciudades, el número más alto hasta la fecha, reflejando el crecimiento sostenido de una cultura cafetera que ya no entiende de modas pasajeras.

Madrid lidera el mapa nacional con 21 cafeterías incluidas, seguida de Barcelona con 17, en una fotografía que también deja ver el auge de nuevas escenas en ciudades medianas como A Coruña, Valencia, San Sebastián o Zaragoza. Pero entre todos los nombres propios que consolidan este ecosistema, hay uno que destaca con especial fuerza en la capital: Ambu Coffee.

Un café que cuenta historias

En Ambu Coffee el café no es solo una bebida, sino el resultado de una cadena de valor que empieza en origen y termina en la taza. El proyecto nace con la voluntad de transmitir la experiencia completa de un buen café, poniendo el foco en el trabajo de productores, tostadores y baristas que intervienen en cada fase del proceso.

Su propuesta se articula en torno a una carta que combina técnica y respeto por el producto: desde un espresso perfectamente calibrado hasta elaboraciones como flat white, latte, americano, mocca, iced latte, batch brew o cold brew. Da igual la elección; el objetivo es siempre el mismo: ensalzar el valor del café de especialidad a través de una preparación rigurosa y consciente.

El servicio del café en Ambu Coffee.

Uno de los aspectos que ha pesado en la selección del jurado —formado por baristas, tostadores, formadores y profesionales del sector en colaboración con la plataforma Neodrinks— ha sido el compromiso con la comunidad y la formación.

En este sentido, Ambu Coffee amplía su propuesta con Ambu Coffee School, un espacio dedicado a cursos y talleres donde tanto aficionados como futuros profesionales pueden profundizar en el arte del café. Una iniciativa que conecta con algunos de los criterios clave del listado: calidad del café y sus recetas; prescripción y preparación de los baristas; ambientación y confort del local y compromiso con la sostenibilidad y la comunidad.

La consolidación de una cultura exigente

El auge del café de especialidad en España se traduce en nuevas aperturas, tostadores independientes y programas de formación que elevan el estándar del sector. Guías como The Best Coffee Shops Spain 2026 funcionan así como brújula para consumidores, profesionales y turistas en busca de experiencias auténticas.

En ese contexto, Ambu Coffee se posiciona no solo como la mejor cafetería de Madrid según esta edición, sino también como uno de los espacios que mejor encarnan la evolución de una hospitalidad contemporánea donde el conocimiento del producto y la experiencia del cliente van de la mano.