Los chefs jóvenes arrasan en la Guía Repsol 2026: la lista completa de los nuevos restaurantes con Sol en España

España tiene nuevos Soles, nuevos restaurantes en el punto de mira de los más gastrónomos. La Guía Repsol ha celebrado este lunes 16 de febrero la esperada gala en la que ha anunciado el nombre de los establecimientos galardonados este 2026.

La ceremonia se ha llevado a cabo en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona, presentada por Lorena Castell y Jorge Ponce, y ha reunido a chefs, periodistas especializados y múltiples profesionales del sector.

En total, 83 nuevos Soles que se suman este año a la comunidad de la prestigiosa guía turística y gastronómica española. De ellos, destacan tres nuevos Tres Soles, la máxima calificación: son A Tafona, en A Coruña; Ramón Freixa Atelier, en Madrid; y Voro, en Mallorca.

"Las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas, que tanto tiempo han prevalecido en los restaurantes. Hay propuestas también rupturistas, que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector", ha declarado María Ritter, directora de Guía Repsol.

Así, la propuesta de Lucía Freitas en Santiago de Compostela destila sabor atlántico y se enorgullece del alma gallega, con la visión moderna de quien ama el origen y ha construido un universo propio, en el que las productoras y artesanas son parte fundamental.

En Capdepera (Mallorca), el cocinero jienense Álvaro Salazar despliega en ‘Voro’ un mosaico mediterráneo filtrado por su memoria andaluza, en el que las características de cada producto se exprimen con creatividad.

Todos los 3 Soles de la Guía Repsol. Guía Repsol

Ramón Freixa, tras un paréntesis cerrado por cambio de ubicación, revalida los Tres Soles en el gastronómico Atelier, donde en una barra sólo para 10 comensales busca el clímax a través de una experiencia exclusiva.

Los jóvenes chefs encabezan los nuevos Soles

11 son los restaurantes que se estrenan con Dos Soles Guía Repsol; mientras que los jóvenes cocineros son multitud entre los 69 nuevos Un Sol Guía Repsol 2026.

Esta nueva generación es partidaria de menús más cortos y asequibles, y responde a las demandas de un comensal que busca frescura y cambios frecuentes para seguir la temporada al detalle.

Además, en cerca de una veintena de restaurantes es posible comer muy bien en torno a los 50 euros, como en ‘Trèsde’ (Madrid), ‘Moral’ (Santa Cruz de Tenerife) o ‘Farigola&Menta’ (Valencia).

La fusión nacional y las barras, en auge

La fusión internacional mengua mientras aumenta entre territorios de España. De ella presumen restaurantes como ‘Cervus’ (Tarragona), un mix entre Catalunya y Andalucía; ‘Troqué’ (Adeje), que entronca Canarias con el País Vasco y Asturias; o ‘Besta’ (Barcelona), que mira al Mediterráneo y al Atlántico gallego.

Por otra parte, la barra es una opción cada vez más extendida. Lo vemos en ‘EMi’ (Madrid); ‘539 Plats Forts’, en Puigcerdá (Girona); ‘El Bar Old School Food’ (Mérida), o ‘Siseo’ (Lleida).

En las cartas hay un regreso a los procesos artesanales de antes, como la elaboración de embutidos propios, que no para de contagiarse, así como el predominio de las verduras trabajadas como plato principal, que se han convertido en protagonistas. En cuanto a técnicas, las brasas están imparables tras dar el salto de los asadores tradicionales a las cocinas urbanitas.

Por último, Andorra entra en Guía Repsol este 2026 con Un Sol para ‘Ibaya’, abriendo la puerta a futuras distinciones, y 7 Recomendados, categoría que a partir de esta edición pasa a denominarse Restaurantes Guía Repsol, como ya señalábamos.

Los nuevos Soles de la Guía Repsol 2026

Con las nuevas incorporaciones de la edición 2026, son 808 los restaurantes que componen ahora el universo de Soles Guía Repsol: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles y 589 Un Sol, además de 1.605 Restaurantes Guía Repsol (hasta ahora denominados 'Recomendados'), con 242 novedades.

Catalunya (122), Comunidad de Madrid (98), Andalucía (77), Euskadi (75), Comunitat Valenciana (68) y Castilla y León (54) son las regiones donde más Soles brillan. A continuación, la lista completa de los nuevos galardonados.