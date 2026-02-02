Aterriza en Lidl la envasadora al vacío sin cables más compacta y fácil de usar: un auténtico chollo por solo 3,99 €

Con la llegada de febrero, Lidl nos ha vuelto a sorprender con una de esas ofertas que hacen que un paseo por sus pasillos se convierta en una visita casi obligatoria para los amantes de los gadgets de cocina.

El próximo viernes 6 de febrero aterriza en sus tiendas físicas una envasadora al vacío inalámbrica, pequeña, cómoda y extremadamente fácil de utilizar, por tan solo 3,99 €.

Y no llega sola, viene acompañada de un surtido de recipientes y bolsas compatibles que completan un kit ideal para conservar alimentos frescos durante más tiempo.

Una aliada en la cocina

La envasadora al vacío manual de Lidl permite conservar alimentos durante más tiempo sin perder sabor ni textura, lo que ayuda a reducir el desperdicio alimentario.

Además, al expulsar todo el aire, se optimiza el espacio en el frigorífico o congelador.

Su funcionamiento no puede ser más simple, basta con colocarla sobre la válvula del recipiente o la bolsa, pulsar el botón superior y dejar que ella se encargue de extraer el aire.

Una vez finalizada la extracción, se desconecta por sí sola, lo que facilita su uso incluso para quienes no están familiarizados con este tipo de aparatos. Todo el proceso es inalámbrico y sin complicaciones, gracias a su funcionamiento a pilas (3 pilas AA incluidas). Todo esto por un precio difícil de igualar: 3,99 €.

Accesorios a precio de escándalo

Envasadora inalámbrica de Lidl y accesorios

Además, Lidl pone a disposición del cliente dos tipos de accesorios, también a 3,99 € cada set, que complementan a la perfección esta envasadora. Por un lado, encontramos un set de 15 bolsas reutilizables con cierre zip y válvula de vacío, divididas en tres tamaños: 0,8 l, 1,2 l y 1,4 l, cinco unidades de cada.

Estas bolsas son aptas para cocción al vacío hasta 4 horas y resisten temperaturas de -20 a 100 °C, lo que las hace ideales tanto para congelación como para procesos de cocción lenta.

Por otro lado, también están disponibles los recipientes para envasado al vacío, fabricados con materiales resistentes y diseñados para una conservación hermética que protege los alimentos del aire, el agua y los olores.

Sus tapas incorporan válvula de vacío y botón de compensación de presión, y pueden utilizarse tanto en el microondas como en el lavavajillas, soportando temperaturas entre -20 y 100 °C.

Se pueden adquirir en dos formatos diferentes: un recipiente de 4 litros, ideal para grandes cantidades, y un pack con dos unidades más pequeñas, de 0,6 y 1 litro.

Con esta propuesta, Lidl ofrece una alternativa accesible y funcional para quienes desean iniciarse en el mundo del envasado al vacío sin complicaciones ni una gran inversión de dinero.

Ventajas de comprar una envasadora al vacío para casa

Ahorra espacio y prolonga la frescura de los alimentos. Gracias a la extracción del aire, los alimentos duran hasta 5 veces más que en un recipiente convencional.

Ideal para batch cooking y organización semanal. Permite cocinar en grandes cantidades y conservar en porciones, listas para calentar o congelar.

Perfecta para cocción al vacío (sous-vide). Las bolsas incluidas permiten cocinar a baja temperatura sin que los ingredientes pierdan propiedades.

Sin cables ni complicaciones. No hacen falta grandes máquinas con mangueras y un montón de botones, esta versión mini cabe en cualquier cajón y es tan intuitiva como eficaz.

¿Cuándo y dónde comprar la envasadora al vacío más barata?

Aunque ya ha volado de la tienda online, a partir del viernes 6 de febrero estará disponible en las tiendas físicas de Lidl. La envasadora y cada uno de sus accesorios tienen un precio único: 3,99 €.

Con menos de 12 euros podremos hacernos con la envasadora, un tupper grande o dos pequeños y un set de 15 bolsas.

Una opción económica, práctica y compacta para quienes buscan mantener sus alimentos en perfecto estado sin complicaciones.