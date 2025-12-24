Tiene luces y tren de Navidad y se come genial: el pueblo de 400 vecinos a 30 minutos de León con una tortilla "riquísima"
Una opción perfecta para una escapada gastronómica estas fiestas.
La Navidad es una época para pasar en familia o con las personas más queridas, normalmente en torno a una mesa repleta de platos con recetas copiosas elaboradas para la ocasión.
Pero no todo va a ser comer y brindar, también podemos aprovechar los días libres para ir a conocer sitios nuevos de España. Uno de los destinos que merece la pena descubrir en estas fechas es Villoria de Órbigo, perteneciente al municipio de Villarejo de Órbigo, un pueblecito a media hora de León con menos de 400 habitantes.
En los últimos años la localidad se ha hecho famosa por su enorme árbol de Navidad de ganchillo, de unos 15 metros, con piezas realizadas por vecinas y vecinos.
La iniciativa nació como proyecto comunitario y ha ido creciendo edición tras edición, hasta aparecer con frecuencia en prensa provincial y autonómica, lo que le ha dado mucha visibilidad.
Junto al árbol, Villoria instala un gran Belén y otras decoraciones navideñas también tejidas a mano, con figuras y paños que superan la treintena de metros de longitud en conjunto.
Todos estos detalles convierten a la población en un enorme pueblo de lana en diciembre, atrayendo visitantes de otros lugares de Castilla y León y de fuera, que se acercan expresamente a ver estas piezas únicas.
Tapas caseras a buen precio
Antes o después de perderos por las calles lanudas de Villoria podéis parar a comer algo en uno de sus restaurantes mejor valorados: Bar Las Camilas.
Este establecimiento, situado en el número 76 de la Calle Real, ofrece tapas caseras a muy buen precio (algunas reseñas aseguran que dos cañas y una tapa cuestan sólo 3,60 euros).
Son especialmente famosos sus callos, pero también tienen alitas de pollo, mollejas de ternera en salsa, costillas, lengua guisada, croquetas y patatas con alioli. La tortilla de patatas, aseguran sus comensales, está "riquísima".
Qué ver en Villoria de Órbigo
En Villoria de Órbigo lo más interesante es combinar paseo tranquilo por el pueblo con sus edificios religiosos y la vida junto al río Órbigo. Es un sitio pequeño, así que en una mañana o una tarde puedes ver lo esencial con calma.
Convento o Monasterio de La Asunción: fundación premonstratense del siglo XIII, con iglesia que se abre especialmente el 28 de enero (San Tirso) y que es el gran símbolo histórico de Villoria.
Iglesia de San Miguel Arcángel: templo parroquial que preside el caserío y concentra buena parte de la vida religiosa y festiva del pueblo.
Ermita de las Angustias: pequeña ermita con interior de techos de madera, retablo destacado y una urna procesional del siglo XIX.
Piscina fluvial de Villoria: zona de baño habilitada en el Órbigo, con césped y sombra, ideal para refrescarse en verano y muy valorada como rincón clave del pueblo.
Puente del Paso Honroso (Hospital de Órbigo): uno de los puentes históricos más famosos del Camino de Santiago, a pocos minutos en coche, perfecto para completar la visita.
Veguellina de Órbigo: localidad vecina con más servicios, bares y ambiente, que suele combinarse en la misma salida.