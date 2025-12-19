Las 6 mejores croquetas de jamón de España, según los expertos: dos de ellas las puedes probar en Madrid

Coincidiendo con la celebración de la XXIV Cumbre Internacional de Gastronomía, que tendrá lugar los próximos 26, 27 y 28 de enero, Madrid Fusión y Sánchez Romero Carvajal organizan la duodécima edición del Campeonato a la Mejor Croqueta de Jamón, uno de los campeonatos gastronómicos más emblemáticos.

Esta edición ha batido un récord de participación entre los candidatos, con más de 80 recetas recibidas, de entre las que se han seleccionado las 6 finalistas que presentarán su creación para optar al premio de Mejor Croqueta elaborada con jamón de Sánchez Romero Carvajal.

Abajo dejamos los seis finalistas de esta edición, estandartes de las mejores croquetas de jamón de España.

1. Restaurante Bancal, chef Miguel Fernández (Madrid) 2. Restaurante Molino de Alcuneza, chef Samuel Moreno (Guadalajara) 3. Restaurante Salino, chef Alejandro Cano (Madrid) 4. Restaurante El Nuevo Molino, chef Toni González (Cantabria) 5. Restaurante La Raíz 15 Casa de Comidas, Julín A. Menéndez (Asturias) 6. Restaurante Radis, de Juanjo Mesa (Jaén)

El jurado, formado por profesionales del sector de la gastronomía y del periodismo gastronómico, proclamará un ganador único el lunes 26 de enero de 2026, durante la jornada inaugural del congreso de gastronomía más influyente del mundo.

El ganador recibirá el título de Campeón a la Mejor Croqueta de Jamón Sánchez Romero Carvajal de Madrid Fusión 2026, además de un Jamón Sánchez Romero Carvajal de 8-9 kg, más el Kit de corte completo Sánchez Romero Carvajal (Jamonero, cuchillo, pinzas y delantal) y un viaje a Jabugo (Huelva) para dos personas con transporte y hotel incluido (2 noches en régimen de alojamiento y desayuno).

Acerca de Sánchez Romero Carvajal

Sánchez Romero Carvajal es la marca pionera y originaria de Jabugo fundada en 1879 que elabora el auténtico Jamón de Bellota 100% Ibérico.

Su leyenda nace en 1879 en Jabugo, cuando tres visionarios, Don Rafael Sánchez Romero, Don Manuel Romero y Don Enrique Carvajal emprendieron un camino que, gracias a su esfuerzo y tradición, su esencia ha perdurado hasta nuestros días.

Jabugo se encuentra en un lugar privilegiado, el Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, declarado Reserva de la Biosfera.

La esencia y futuro de Sánchez Romero Carvajal reside en la conservación de la historia y el respeto hacia la elaboración tradicional y artesanal. Un proceso de producción y curación sostenible que se mantiene desde hace más de 140 años y que, a su vez, preserva la Dehesa y respeta el bienestar animal.

La croqueta de Restaurante Bancal. Madrid Fusión

La naturaleza le ofrece la existencia de una raza autóctona de la Península Ibérica única en el mundo: el Cerdo 100% Ibérico, del que ha conservado la pureza racial, preservando además el ecosistema natural en el que éste se desarrolla: La Dehesa.

Fiel a una tradición ancestral la marca ha sabido conservar oficios que, generación tras generación, han aportado su experiencia y conocimientos conservando el auténtico sabor de Jabugo.

Esta elaboración artesanal, la cría en libertad y la alimentación natural de sus animales, hace que la calidad de los jamones de Sánchez Romero Carvajal esté por encima de la Norma de Calidad del Cerdo Ibérico, ya que sólo produce Brida Negra.